Bruchhausen-Vilsen hofft auf Befreiungsschlag in Halvestorf

Nach sieben Niederlagen in Folge und dem 1:8-Debakel in Wunstorf steht der SV Bruchhausen-Vilsen am Freitag (15 Uhr) unter Druck. Im Auswärtsspiel bei der SSG Halvestorf-Herkendorf fordert Trainer Torsten Klein nicht weniger als eine Trendwende – und setzt dabei auf Kampf, Moral und vielleicht auch den einen oder anderen günstigen Moment.

„Nach der Niederlagenserie gegen die ganzen Spitzenteams ist es irgendwann an der Zeit, dass wir auch mal etwas Zählbares holen“, sagt Klein – und spielt damit auf das knüppelharte Auftaktprogramm an. Mit Hemmingen, Eilvese, Krähenwinkel, Wunstorf und Barsinghausen hat der Aufsteiger bereits alle Teams der oberen Tabellenhälfte hinter sich.

„Gefühlt haben wir nur gegen die Top sechs gespielt“, so Klein. Nun geht es gegen einen Aufsteiger auf Augenhöhe – zumindest auf dem Papier. Halvestorf steht mit zehn Punkten auf Rang elf, während Bruchhausen-Vilsen mit drei Zählern auf dem vorletzten Platz rangiert.

Die Gastgeber mussten zuletzt eine 2:3-Niederlage beim Spitzenreiter SC Hemmingen-Westerfeld einstecken. Stammtorwart Tim Kallmeyer sah dort die Rote Karte – ein möglicher Vorteil für den SVB? Klein winkt ab: „Ich denke, da haben sie gute Leute, die sie nachlegen können. Das dürfte kein Problem für Halvestorf sein.“

Viel mehr beschäftigt den Coach die Offensivabteilung der Gastgeber. Mit Robin Tegtmeyer, Alexander Manka, Berisha und Maas ist Halvestorf stark und variabel besetzt. „Extrem offensivstark, konterstark, schnell – und vorm Tor sehr abgeklärt“, warnt Klein.

„Wir fahren nicht hin, um uns hinten reinzustellen“

Gleichzeitig will der Coach den Mut nicht verlieren: „Wir müssen anfangen zu punkten, wenn wir eine Chance haben wollen. Und das werden wir auch versuchen – mit einer schlagkräftigen Truppe.“ Zwar fehlen weiterhin einige Spieler, doch laut Klein wird man „mit einer vollen Truppe, mit elf Mann auf dem Platz und mit Reservespielern hinfahren“.

Ziel sei es, die Defensivprobleme der vergangenen Wochen in den Griff zu bekommen: „Nach acht Gegentoren in Wunstorf müssen wir wieder Stabilität reinbekommen – und genau das werden wir versuchen.“

Bruchhausen-Vilsen, Halvestorf, Godshorn, Ochtersum, Tündern – das sind die kommenden Gegner. Für Klein und sein Team beginnt mit dem Spiel in Halvestorf eine Phase, in der die Weichen für den Klassenerhalt gestellt werden könnten.

Ob das Team nach dem Frust der Vorwochen die richtige Reaktion zeigt, wird sich am Freitag zeigen. Die Richtung ist für Klein jedenfalls klar: „Wir werden alles versuchen und uns zerreißen, damit wir etwas Zählbares mitnehmen.“