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Spielbericht
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Bruchhausen-Vilsen gewinnt Kellerduell gegen Ochtersum
Der SV Bruchhausen-Vilsen setzt sich im Duell des Vorletzten gegen den Letzten mit 3:2 gegen Germania Ochtersum durch.
Im Kellerduell des 27. Spieltags der Landesliga Hannover hat der SV Bruchhausen-Vilsen den VfR Germania Ochtersum mit 3:2 besiegt. Der Vorletzte empfing den Letzten und kam am Ende zu einem glücklichen Heimsieg, obwohl für die Gäste deutlich mehr möglich gewesen wäre.
Die Partie begann mit viel Intensität und hohem Tempo auf beiden Seiten. Zunächst erspielte sich Germania Ochtersum die besseren Chancen, verpasste jedoch die Führung. Bruchhausen-Vilsen nutzte wenig später einen Konter konsequent und ging durch einen Distanzschuss von Jakob Warnke in der 7. Minute mit 1:0 in Führung.
Danach blieb das Spiel offen. Beide Mannschaften kamen weiter zu Möglichkeiten, doch erneut trafen nur die Gastgeber. Nick Brockmann erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. Trotz des Rückstands hätte Ochtersum bereits vor der Pause mindestens ein Tor erzielen müssen.
Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie zunächst etwas ruhiger. Mit zunehmender Spielzeit übernahm Germania Ochtersum jedoch immer mehr die Kontrolle. Fynn Müller verkürzte in der 57. Minute auf 1:2, Paul Emmerling glich acht Minuten später zum 2:2 aus.
In dieser Phase verteidigte Bruchhausen-Vilsen nicht optimal und konnte froh sein, dass die Gäste weitere gute Möglichkeiten nicht nutzten. Trotzdem gelang den Gastgebern noch einmal ein entscheidender Angriff. Nach einem schönen Spielzug traf Salam Garaf in der 80. Minute zum 3:2. Dabei blieb es bis zum Ende.