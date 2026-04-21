Bruchhausen-Vilsen gewinnt Kellerduell gegen Ochtersum

Die Partie begann mit viel Intensität und hohem Tempo auf beiden Seiten. Zunächst erspielte sich Germania Ochtersum die besseren Chancen, verpasste jedoch die Führung. Bruchhausen-Vilsen nutzte wenig später einen Konter konsequent und ging durch einen Distanzschuss von Jakob Warnke in der 7. Minute mit 1:0 in Führung.

Danach blieb das Spiel offen. Beide Mannschaften kamen weiter zu Möglichkeiten, doch erneut trafen nur die Gastgeber. Nick Brockmann erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. Trotz des Rückstands hätte Ochtersum bereits vor der Pause mindestens ein Tor erzielen müssen.