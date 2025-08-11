Bruchhausen-Vilsen feiert historischen Landesliga-Auftakt mit Sieg

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat sein erstes Spiel in der Landesliga-Geschichte auf spektakuläre Weise gewonnen. Vor rund 500 Zuschauern drehte die Mannschaft von Trainer Torsten Klein einen 0:2-Rückstand gegen den SV Iraklis Hellas Hannover in den letzten Minuten noch in einen 3:2-Sieg.

Die Gäste aus Hannover hatten die erste Halbzeit weitgehend im Griff und gingen mit dem Pausenpfiff in Führung: Alban Shabani traf nach einem Angriff über die linke Seite sehenswert zum 0:1 (45.+2). "Da hat man seine Strafraumqualitäten gesehen." so Torsten Klein, Trainer des Aufsteigers. Zuvor hatte Iraklis in der 17. Minute die große Chance zur Führung, scheiterte jedoch per Handelfmeter an SVB-Keeper Eric Schröder. Nach der Pause vergab Bruchhausen zunächst zwei Riesenchancen, ehe erneut Shabani per Direktabnahme nach einer Ecke zum 0:2 traf (65.). "Da sah es eigentlich danach aus, als der Spiel gelaufen war. Wir haben dann auch auf All-In gesetzt." so Klein.

Bruchhausen-Vilsen reagierte offensiv, brachte mit Walid Garaf und Manka Madun frische Angreifer – und wurde belohnt: Nick Brockmann verkürzte mit einem Schuss aus 18 Metern (75.). Die Wende leitete eine unnötige Tätlichkeit von Iraklis-Spieler Alexandros Bouzi ein, der nur Sekunden nach seiner Einwechslung die Rote Karte sah (83.), obwohl der Ball nichtmal im Spiel war. "Und plötzlich waren wir da. Und war das Spiel plötzlich total offen. Und es war ein offener Schlagabtausch. Es kam gefühlt eine große Chance nach der anderen. Und irgendwie wollte der Ball nicht über die Linie." sah Klein verzweifelt. In Überzahl glich Garaf per direktem Freistoß aus spitzem Winkel zum 2:2 aus (89.).

Als sich die Zuschauer bereits mit einem Remis abgefunden hatten, konterte der Aufsteiger in der 90.+7: Madun lief allein aufs Tor zu und schob eiskalt zum 3:2-Sieg ein. „Das war ein mega Einstand und eine tolle Geschichte für unser erstes Landesliga-Spiel“, schwärmte Klein. „Eigentlich war die Partie schon verloren, aber die Jungs haben sich nie aufgegeben und am Ende drei Punkte erkämpft.“