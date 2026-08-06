Bruchhausen-Vilsen erwartet starken Aufsteiger

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Nach dem Abstieg aus der Landesliga Hannover beginnt für den SV Bruchhausen-Vilsen am Freitagabend ein neues Kapitel. Zum Auftakt der Bezirksliga 1 Hannover empfängt die Mannschaft von Neu-Trainer Sascha Jäger um 19 Uhr den Aufsteiger TSG Seckenhausen-Fahrenhorst.

Für den Saisonauftakt hat sich der Absteiger einiges vorgenommen. „Aber selbstverständlich wollen wir erfolgreich in die neue Saison starten und unsere Art und Weise dabei weiter festigen“, betont Jäger.

Die Vorfreude auf den Pflichtspielstart ist beim SVBV groß. „Wir freuen uns riesig auf unser erstes Heimspiel in dieser Saison“, sagt Jäger. Die Vorbereitung bewertet der Trainer durchweg positiv. „Wir haben einiges verändert und Neues angestoßen, dieser Prozess verläuft super, ist natürlich aber nicht mit dem Ende der Vorbereitung abgeschlossen.“

Der Gegner wird dabei keineswegs unterschätzt. Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst schaffte den Sprung in die Bezirksliga und bringt laut Jäger viel Qualität mit. „Seckenhausen ist ein total spannender Gegner mit einer guten Struktur und einigen talentierten, interessanten Spielern und mit einem Trainer, der sich super entwickelt. Wir freuen uns sehr auf diese Herausforderung.“

Personell muss Bruchhausen-Vilsen zum Auftakt allerdings einige Ausfälle verkraften. Maxi Kues (Sehnendehnung in der Wade), Tom Köppener (Außenbandriss im Knöchel), Neuzugang Noah Jahnel (Urlaub) sowie Moritz Warnke (Knöchelverletzung) stehen nicht zur Verfügung.

Trotz dieser Ausfälle will der SV Bruchhausen-Vilsen den Neustart nach dem Abstieg mit einem Heimsieg einläuten und sich früh in der Spitzengruppe der Bezirksliga etablieren. Mit der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst wartet jedoch gleich ein Gegner, der nach dem Aufstieg mit viel Selbstvertrauen in seine erste Bezirksligasaison geht.