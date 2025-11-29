Bruchhausen-Vilsen empfängt Ramlingen-Ehlershausen im Duell der Dreier

Der SV Bruchhausen-Vilsen erwartet am Sonntag um 15 Uhr am 19. Spieltag der Landesliga Hannover den SV Ramlingen-Ehlershausen. Der Drittletzte trifft auf den Tabellendritten, beide Mannschaften streben drei Punkte an.
Das Hinspiel Anfang August endete in Burgdorf mit einem 3:1 für Ramlingen-Ehlershausen. Die Gastgeber waren dort über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und nutzten ihre Chancen, während Bruchhausen-Vilsen vor allem über Konter gefährlich wurde, diese jedoch zunächst nicht präzise ausspielte. In der Schlussphase verkürzte der SVBV nach einem schönen Angriff und einem Foulelfmeter, bevor ein Treffer aus dem Getümmel in der Nachspielzeit die Partie entschied.
Beide Mannschaften konnten zuletzt nicht antreten, da ihre Spiele witterungsbedingt abgesagt wurden. Ramlingen-Ehlershausen reist dennoch in bestechender Form an und hat die vergangenen vier Begegnungen gewonnen. Für Trainer Torsten Klein, Trainer des SV Bruchhausen-Vilsen, spricht vieles dafür, dass das Heimspiel durchgeführt werden kann. „Das Spiel wird zu 99,99 Prozent stattfinden. Der Platz ist in einem guten Zustand und wenn kein Dauerregen mehr kommt, wovon laut Vorhersage nicht auszugehen ist, können wir spielen.“
Die Einschätzung des Gegners fällt eindeutig aus. „Für mich ist das die beste Mannschaft der Liga. Sie spielen einen sehr guten Fußball, einen starken Kombinationsfußball und haben herausragende Spieler wie Jan Ove Edeling, Niklas Tasky, Kebba Manneh und Utku Kani. Das sind richtig gute Fußballer und als Mannschaft treten sie ebenfalls sehr stark auf. Sie haben nur einmal eine 0:5 Wertung bekommen, aber sportlich kein einziges Spiel abgegeben.“
Die Qualität der Gäste ist belegt. So spielten beispielsweise Jan Ove Edeling unter anderem in der Regionalliga Nord beim heutigen Tabellenzweiten SV Drochtersen/Assel und Niklas Tasky stand als Profi in der 3. Liga für den TSV Havelse auf dem Platz. Zur Saisonhistorie zählt zudem die nachträgliche Wertung des Ramlinger Spiels gegen den SV 1946 Bavenstedt Mitte August, das regulär 1:1 geendet war und aufgrund eines nicht spielberechtigten Akteurs mit 0:5 gewertet wurde.
Klein will sich mit seinem SVBV mit voller Energie entgegenstemmen. „Es wird extrem schwer, gegen so ein Team bestehen zu können. Wir werden alles reinhauen und alles versuchen. Wir werden den Kampf annehmen und hoffen auf ein wenig Glück, damit wir ein akzeptables Ergebnis erzielen können.“