Bruchhausen-Vilsen empfängt Ramlingen-Ehlershausen im Duell der Dreier

Szene aus dem Hinspiel – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Bruchhausen-Vilsen erwartet am Sonntag um 15 Uhr am 19. Spieltag der Landesliga Hannover den SV Ramlingen-Ehlershausen. Der Drittletzte trifft auf den Tabellendritten, beide Mannschaften streben drei Punkte an.

Morgen, 14:00 Uhr SV Bruchhausen-Vilsen SV B-Vilsen SV Ramlingen-Ehlershausen SV Ramlingen-Ehlershausen 14:00 live PUSH Das Hinspiel Anfang August endete in Burgdorf mit einem 3:1 für Ramlingen-Ehlershausen. Die Gastgeber waren dort über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und nutzten ihre Chancen, während Bruchhausen-Vilsen vor allem über Konter gefährlich wurde, diese jedoch zunächst nicht präzise ausspielte. In der Schlussphase verkürzte der SVBV nach einem schönen Angriff und einem Foulelfmeter, bevor ein Treffer aus dem Getümmel in der Nachspielzeit die Partie entschied.

Beide Mannschaften konnten zuletzt nicht antreten, da ihre Spiele witterungsbedingt abgesagt wurden. Ramlingen-Ehlershausen reist dennoch in bestechender Form an und hat die vergangenen vier Begegnungen gewonnen. Für Trainer Torsten Klein, Trainer des SV Bruchhausen-Vilsen, spricht vieles dafür, dass das Heimspiel durchgeführt werden kann. „Das Spiel wird zu 99,99 Prozent stattfinden. Der Platz ist in einem guten Zustand und wenn kein Dauerregen mehr kommt, wovon laut Vorhersage nicht auszugehen ist, können wir spielen.“ Die Einschätzung des Gegners fällt eindeutig aus. „Für mich ist das die beste Mannschaft der Liga. Sie spielen einen sehr guten Fußball, einen starken Kombinationsfußball und haben herausragende Spieler wie Jan Ove Edeling, Niklas Tasky, Kebba Manneh und Utku Kani. Das sind richtig gute Fußballer und als Mannschaft treten sie ebenfalls sehr stark auf. Sie haben nur einmal eine 0:5 Wertung bekommen, aber sportlich kein einziges Spiel abgegeben.“