Bruchhausen-Vilsen dreht Spitzenspiel gegen Neuenkirchen

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat sich im Topspiel der Liga mit 2:1 gegen den TV Neuenkirchen durchgesetzt und seine Tabellenführung untermauert. Vor 700 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der das Team von Trainer Torsten Klein nach Rückstand Moral bewies und das Spiel in der zweiten Halbzeit drehte.

Die größte Chance zum Ausgleich bot sich in der 29. Minute, als Bruchhausen-Vilsen einen Elfmeter zugesprochen bekam. Doch Nick Plate scheiterte am glänzend parierenden Neuenkirchener Schlussmann Yanik-Luca Klenke. „Der war nicht schlecht geschossen, aber der Torwart hat überragend gehalten“, so Klein. Auch danach vergab der SVB weitere gute Möglichkeiten. „Wir hatten zwei, drei dicke Dinger, wo wir am Torwart gescheitert sind.“

Nach der Pause setzte sich das Bild fort. Direkt nach Wiederanpfiff vergab Manka Madun eine Riesenchance, als er alleine aufs Tor zulief und knapp vorbeischoss.

Garaf dreht das Spiel mit Doppelpack

Der erlösende Ausgleich fiel schließlich in der 69. Minute – allerdings auf kuriose Weise. „Es war eigentlich eine verunglückte Flanke“, schilderte Klein. „Aber der Ball rutschte durch und war drin.“ Damit war der Bann gebrochen. Nur vier Minuten später folgte der Höhepunkt des Spiels: „Eine Traumkombination, fünf-, sechsmal One-Touch-Fußball, und dann der Abschluss – das muss man einfach so sagen“, schwärmte der Trainer. Torschütze erneut: Walid Garaf, der sich damit zum Matchwinner krönte.

In der Schlussphase hätte Bruchhausen-Vilsen den Sieg noch deutlicher gestalten können. „Wir hatten per Konter die Möglichkeit zum 3:1, aber die Jungs haben auch auf tiefem Boden ein tolles Spiel gemacht.“

„Tolles Erlebnis vor großartiger Kulisse“

Die hitzige Partie endete mit zwei späten Platzverweisen – eine für jedes Team. Dennoch überwog bei Klein nach dem Abpfiff die Zufriedenheit. „Es war ein hochverdienter Sieg. Die Kulisse war prächtig, das Wetter hat mitgespielt. Insgesamt war es ein ganz tolles Erlebnis heute Nachmittag.“

Mit dem Sieg baut Bruchhausen-Vilsen die Tabellenführung aus und zeigt sich stark aus der Winterpause zurück. „Wir sind super zufrieden, dass wir diese drei Punkte eingefahren haben“, so Klein abschließend.