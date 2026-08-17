Bruchhausen erzwingt die Wende: Starke zweite Hälfte entscheidet Derby

Der SVBV hat den ersten Saisonsieg eingefahren – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der Landesliga-Absteiger SV Bruchhausen-Vilsen meldet sich nach dem verpatzten Saisonauftakt eindrucksvoll zurück. Im Derby beim TuS Sudweyhe drehen die Gäste einen Rückstand in der zweiten Halbzeit und sichern sich verdient den ersten Dreier der Saison.

Die Hausherren erwischten den besseren Start in die Partie und belohnten sich in der 12. Minute durch den Treffer von J. Traemann mit der 1:0-Führung. Sudweyhe-Coach Saimir Dikolari sah in den ersten 45 Minuten eine starke Vorstellung seines Teams: „Wir waren gerade in der ersten Halbzeit sehr gut im Spiel, aggressiv in den Zweikämpfen und gehen aus meiner Sicht zu Recht mit 1:0 in die Pause. Vilsen war zwar über die Außenpositionen gefährlich, aber wir standen sehr stabil.“ Auch SVBV-Trainer Sascha Jäger ordnete den ersten Durchgang als ausgeglichen ein: „In der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen und das Pausenergebnis auch nicht unverdient.“

Der SV Bruchhausen-Vilsen feiert am 2. Spieltag der Bezirksliga einen wichtigen 3:1-Auswärtserfolg beim TuS Sudweyhe. Während der SVBV damit den Fehlstart abwendet, steht Sudweyhe nach zwei Spieltagen punktlos da.

Vilsens Wucht dreht die Partie nach dem Seitenwechsel

Der Knackpunkt der Partie folgte rund eine Stunde nach Anpfiff. Zunächst vergab Sebastian Koltunowski aus aussichtsreicher Position die Riesenchance zur Vorentscheidung für die Hausherren. „Wenn wir da das 2:0 machen, läuft das Spiel eher in unsere Richtung“, haderte Dikolari. Fast im Gegenzug bestraften die Gäste das Versäumnis: W. Garaf erzielte in der 62. Minute den 1:1-Ausgleich.

Mit dem Ausgleich kippte die Begegnung vollends zugunsten der Gäste. „Nach der Pause haben wir mit so viel Power und Wucht gespielt, wie wir es uns von Beginn an vorgestellt hatten. Die zweite Hälfte war eine phänomenale Leistung von uns mit tollen Toren und weiteren großen Torchancen“, lobte Jäger den Auftritt seiner Mannschaft. N. Jahnel drehte das Spiel in der 76. Minute komplett, ehe Sudweyhes Niklas Behrens bei einem Heber knapp den erneuten Ausgleich verpasste. Die endgültige Entscheidung besorgte schließlich J. Behrens in der 82. Minute zum 3:1-Endstand.

Dikolari ärgerte sich vor allem über die Phase nach der Stundenmarke: „Wir haben ab der 60. Minute leider angefangen, zu viele individuelle Fehler in der Vorwärtsbewegung zu machen. Vilsen hat das eiskalt und gut ausgenutzt. Uns fehlte in den entscheidenden Situationen schlicht die Kaltschnäuzigkeit. Wir müssen jetzt weiter Gas geben und hoffen, gegen Sulingen über 90 Minuten konzentriert zu bleiben.“

Auf der Gegenseite herrschte nach dem Auswärtscoup große Erleichterung. „Wir haben den Sieg heute regelrecht erzwungen. Ein schweres Auswärtsspiel bei einem guten Gegner zu drehen, wird uns ganz sicher Aufschwung geben für die anstehenden Aufgaben. Jetzt freuen wir uns auf den Pokalauftakt gegen Wetschen“, blickte Jäger optimistisch nach vorn.

Tabelle

1. STK Eilvese (Ab) 2 2-0-0 10:0 6

2. TuS Wagenfeld 1908 2 2-0-0 9:2 6

3. SC Twistringen 2 2-0-0 8:1 6

4. SV Esperke 1929 2 2-0-0 4:0 6

5. SV Brigitta-Elwerath Steimbke 2 1-0-1 4:1 3

6. SV Bruchhausen-Vilsen (Ab) 2 1-0-1 4:3 3

7. FC Sulingen 2 1-0-1 3:2 3

8. TV Neuenkirchen 2 1-0-1 3:3 3

9. TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (Auf) 2 1-0-1 3:4 3

10. SV Germania Helstorf 2 1-0-1 2:3 3

11. TuS Leese 1912 2 1-0-1 3:6 3

12. RSV Rehburg 2 1-0-1 4:8 3

13. TuS Sudweyhe 2 0-0-2 1:5 0

14. SV Grün-Weiß Stöckse (Auf) 2 0-0-2 0:6 0

15. SG Hoya (Auf) 2 0-0-2 1:8 0

16. SV Weyhe (Auf) 2 0-0-2 0:7 0