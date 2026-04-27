Brosius: „Es gibt nicht immer nur Sonnenschein“

In der Sachsenliga bestimmen derzeit zwei Welten das Bild des SSV Markranstädt: die spielerische Moral einerseits und eine beispiellose personelle Erosion andererseits. Am 23. Spieltag mussten sich die Randleipziger dem Reichenbacher FC mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Es war ein Spiel, das die unterschiedlichen Ausgangslagen der Kontrahenten widerspiegelte – hier ein gefestigter Tabellensiebter, dort ein Tabellenzehnter, der sein Aufgebot nur noch mit Mühe zusammenstellen kann.
Dabei war der Beginn der Partie vor 183 Zuschauern im Vogtland keineswegs einseitig. Reichenbachs Trainer Carlo Kästner konstatierte: „Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen. Markranstädt gefiel vor allen Dingen durch ihre robuste Zweikampfstärke und dem schnellen Umkehrspiel.“ Tatsächlich hätte der SSV früh in Führung gehen können, als Luis Freigang nach einem diagonalen Ball frei vor dem gegnerischen Gehäuse auftauchte. „Wir hatten im Spiel die erste richtig große Chance im 1-1 nach einer sehr guten Vorarbeit durchs Zentrum“, analysierte Olaf Brosius. Dass die Führung ausblieb, lag an RFC-Schlussmann Patrick Hettwer, der laut Kästner „hervorragend reagierte“.
Die Entscheidung zugunsten der Gastgeber fiel schließlich durch eine Mischung aus Standardstärke und defensiver Unordnung. Nach einer Ecke staubte Manuel Strobel in der 32. Minute zur Führung ab. „Eine gut getretene Ecke von Schmelzer fiel im Strafraum herunter. Und Strobel staubte zum 1-0 ab, gedankenschnell“, beschrieb Kästner die Szene. Brosius hingegen haderte mit der Entstehung: „Wir kriegen über den Standard nach einer Ecke und einer nicht optimalen Ballabwehr unseres Torwarts einen Rückstand. Der Ball fällt ins Gewühl und von dort ins Tor.“
Nach dem Seitenwechsel verschoben sich die Kräfteverhältnisse deutlich zugunsten der Reichenbacher. „In der zweiten Halbzeit waren wir sehr dominant, hatten die größere Anzahl an Ballbesitzphasen“, bilanzierte Kästner. Folgerichtig erhöhte Paolo Süß in der 66. Minute auf 2:0, nachdem ein langer Ball die Markranstädter Abwehr überspielt hatte. Für Kästner war dies die logische Konsequenz: „Als Fazit kann man sagen, hatten wir die größere Durchschlagskraft und setzten uns verdientermaßen durch.“
Für Olaf Brosius war das Ergebnis am Ende fast zweitrangig gegenüber den dramatischen Nachrichten aus dem Lazarett. Der eingewechselte Justin Juhnke verletzte sich nach nur zehn Minuten schwer am Knie. Die personelle Situation beim SSV hat damit einen neuen Tiefpunkt erreicht. „Wir haben dort wirklich mit dem allerletzten Rest, der zur Verfügung steht im Verein, das Aufgebot zusammengebastelt. Wir hatten Altherrenspieler, hatten einen Spieler von der zweiten Mannschaft. Die Situation ist im Moment extrem schwierig“, so Brosius.
Trotz der Niederlage und der „Sorgenfalten“ angesichts des Kaders bewahrt Brosius die Ruhe. In der Tabelle rangiert der SSV mit 24 Punkten weiterhin auf Platz zehn, doch der Vorsprung auf die Abstiegsränge schmilzt. „Es gibt nicht immer nur Sonnenschein. Es gibt auch mal trübere Tage. Es sind noch sieben Spiele und es gibt noch genug Punkte“, gab sich der Markranstädter Coach kämpferisch. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob Herz und Wille ausreichen, um die fehlende Breite im Kader zu kompensieren.