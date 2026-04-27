Brosius: „Es gibt nicht immer nur Sonnenschein“ Der SSV Markranstädt verliert beim Reichenbacher FC mit 0:2. Während RFC-Trainer Carlo Kästner die Dominanz seiner Elf lobt, muss Olaf Brosius neben der Niederlage auch den nächsten schweren verletzungsbedingten Ausfall moderieren. von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Torsten Schwalm

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In der Sachsenliga bestimmen derzeit zwei Welten das Bild des SSV Markranstädt: die spielerische Moral einerseits und eine beispiellose personelle Erosion andererseits. Am 23. Spieltag mussten sich die Randleipziger dem Reichenbacher FC mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Es war ein Spiel, das die unterschiedlichen Ausgangslagen der Kontrahenten widerspiegelte – hier ein gefestigter Tabellensiebter, dort ein Tabellenzehnter, der sein Aufgebot nur noch mit Mühe zusammenstellen kann.

Dabei war der Beginn der Partie vor 183 Zuschauern im Vogtland keineswegs einseitig. Reichenbachs Trainer Carlo Kästner konstatierte: „Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen. Markranstädt gefiel vor allen Dingen durch ihre robuste Zweikampfstärke und dem schnellen Umkehrspiel.“ Tatsächlich hätte der SSV früh in Führung gehen können, als Luis Freigang nach einem diagonalen Ball frei vor dem gegnerischen Gehäuse auftauchte. „Wir hatten im Spiel die erste richtig große Chance im 1-1 nach einer sehr guten Vorarbeit durchs Zentrum“, analysierte Olaf Brosius. Dass die Führung ausblieb, lag an RFC-Schlussmann Patrick Hettwer, der laut Kästner „hervorragend reagierte“.

Die Entscheidung zugunsten der Gastgeber fiel schließlich durch eine Mischung aus Standardstärke und defensiver Unordnung. Nach einer Ecke staubte Manuel Strobel in der 32. Minute zur Führung ab. „Eine gut getretene Ecke von Schmelzer fiel im Strafraum herunter. Und Strobel staubte zum 1-0 ab, gedankenschnell“, beschrieb Kästner die Szene. Brosius hingegen haderte mit der Entstehung: „Wir kriegen über den Standard nach einer Ecke und einer nicht optimalen Ballabwehr unseres Torwarts einen Rückstand. Der Ball fällt ins Gewühl und von dort ins Tor.“ Nach dem Seitenwechsel verschoben sich die Kräfteverhältnisse deutlich zugunsten der Reichenbacher. „In der zweiten Halbzeit waren wir sehr dominant, hatten die größere Anzahl an Ballbesitzphasen“, bilanzierte Kästner. Folgerichtig erhöhte Paolo Süß in der 66. Minute auf 2:0, nachdem ein langer Ball die Markranstädter Abwehr überspielt hatte. Für Kästner war dies die logische Konsequenz: „Als Fazit kann man sagen, hatten wir die größere Durchschlagskraft und setzten uns verdientermaßen durch.“