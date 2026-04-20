Brosius: „Ein sehr ordentlicher Auftritt mit viel Herz“

Die Phase unmittelbar nach dem Seitenwechsel entwickelte sich jedoch zum defensiven Albtraum für die Hausherren. Innerhalb von nur vier Minuten (47., 51.) enteilte Taucha auf 1:3. Der SSV-Trainer monierte hierbei die fehlende Kompaktheit: „Wir kommen nach der Pause raus und kriegen sofort das nächste Gegentor durch Ungeordnetheit und zu große Abstände. Viel zu weite Abstände, viel zu große Lücken, wo man reinpassen kann – gegen einen fußballerisch so guten Gegner ist das natürlich schwierig.“

Der Ausgleich zum 1:1 durch Luca Schleehahn (38.) war das Resultat einer bemerkenswerten Aufmerksamkeit im Pressing. Brosius hob die Entstehung besonders hervor: „Im Prinzip war es eine sehr raffinierte Einzelleistung von Marcel Nüchtern, der sich den Ball an der Grundlinie vom Verteidiger holt – der dachte, der Ball geht ins Aus – und dann noch innen passt.“

Doch Markranstädt bewies jene Moral, die Brosius im Vorfeld als Kernaspekt der Mannschaftsentwicklung betont hatte. Durch einen Doppelpack von Pepe Freigang (66., 73.) kämpfte sich der SSV zurück zum 3:3-Ausgleich. „Wir haben mit Willen weitergemacht, nicht aufgegeben und versucht, uns in das Spiel wieder reinzuarbeiten“, so der Coach. Das Momentum schien zu kippen, bis die 78. Minute eine Zäsur markierte: Marcel Nüchtern sah die Gelb-Rote Karte.

In Unterzahl verteidigte Markranstädt leidenschaftlich, musste aber in der 83. Minute das 3:4 durch Damion Sura hinnehmen, als ein Flugball vor das Tor nicht energisch genug geklärt wurde. Die Schlussminuten glichen einem offenen Schlagabtausch, bei dem Jonas Hartwig in der 90. Minute zudem die Rote Karte sah. Das 3:5 in der achten Minute der Nachspielzeit fiel schließlich nach einem abgeblockten Schussversuch der Markranstädter, als Taucha in Überzahl zum entscheidenden Konter ansetzte.

Trotz der Niederlage zog Brosius ein positives Fazit: „Insgesamt war es ein sehr ordentlicher Auftritt von uns mit viel Herz, viel Leidenschaft und mit Hingabe. So stellt man sich ein Landesliga-Spiel vor.“ Während der SSV Markranstädt mit 24 Punkten auf dem zehnten Rang verbleibt, hält Taucha als Tabellendritter den Anschluss an die Spitze. Brosius blickt dennoch optimistisch nach vorn: „Wir freuen uns, dass wir wieder drei Tore geschossen haben, aber leider die fünf dagegen – da reicht es dann nicht. Dennoch sollte uns das für die letzten Spiele weiterhin Selbstvertrauen und Auftrieb geben.“

In der Tabelle festigt die SG Dynamo Dresden II derweil die Spitzenposition, während Markranstädt im kommenden Spiel die defensiven Lücken schließen muss, um die spielerische Leichtigkeit in Punkte umzumünzen.