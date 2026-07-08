Bronzerang und die beste Offensive

Der BSV mußte in der neuen Saison (2025/26) 5 Spieler ersetzen, Schunke, Kusat, Gehrke - Walther, Pälchen und Klarner verließen den Verein. Die Verbandsliga Saison fing mit einem klaren 4:1 Heimerfolg gegen den FSV Barleben an. Dabei erzielte der “ Neuling” Pascal Pannier seinen ersten Hattrick. Nach der unglücklichen 1:2 Niederlage in Haldensleben folgte das Derby gegen Dölau. Blau - Weiß hatte beim 0:4 keine Chance. ( 2 mal Pannier, und je einmal Hoffmann und Winkler ). 8:2 Torschüsse; 7:0 Eckbälle u. 8:1 Chancen für die Gastgeber. Danach fiel das Spiel in Westerhausen aus, und zu Hause konnte man gegen Sangerhausen weiter Tore schießen. Am Ende hieß es durch 2 mal Winkler, 2 mal Hoffmann und einem Treffer von Pannier 5:0 für den BSV. In Weißenfels wachte man beim 1:2 zu spät auf (Pannier - 90+2 ). Dann kam der FC Bitterfeld - Wolfen nach Ammendorf und fuhr mit 2:3 geschlagen nach Hause ( 2´ Winkler; 7´ Hoffmann u. 65’ Schöneck ). Der Ehrlichkeit halber muss man sagen, dass der Sieg am Ende glücklich war. In Bernburg ( 1:1 Hoffmann 71´ ) und gegen Zorbau ( 0:0 ) musste man sich die Punkte teilen. ABER, aufgefallen sind mir die zwei Gesichter des BSV, zu Hause hui und auswärts blieben sie bis zum 11. Spieltag ohne einen Auswärtsdreier. Erst mit dem ersten von drei Auswärtsspielen ( Spielausfälle ) hintereinander in Westerhausen, beim 2:1 gelang der Sieg. Der Westerhäuser Torwart Julian Nebe bewahrte seine Mannschaft vor einer höheren Niederlage. Aus Warnau nahm man durch einen Elfmeter, verwandelt durch Pascal Pannier, einem 1:0 Erfolg auf die lange “ fröhliche” Heimfahrt mit. Im letzten der 3 Auswärtsspiele muss man nach Thalheim, wo es nur darum ging, nicht die erste Mannschaft zu sein, die gegen Rot - Weiß verloren hat. Mit 2:1 gewann der BSV und holte aus drei Auswärtsspielen 9 Punkte, zum Abschluß der Hinrunde. Bei den “Heimspielen,” konnte nur Emseloh in Halle gewinnen, 2:0 hieß es am Ende völlig verdient für den Aufsteiger !!! In der Hinrunde gewannen die Ammendorfer zu Hause gegen Barleben, Dölau, Sangerhausen, Bitterfeld und Merseburg (3:0). Zorbau konnte einen Punkt entführen. Zur Halbserie hatte der BSV 26 Punkte. Bei den 7 Heimspielen gewannen die Ammendorfer 5 mal und verloren nur einmal..........

“ Mit letztem Spiel Rang 2 verschenkt”

In der Rückrunde blieb der BSV nach der unglücklichen Auftaktniederlage in Barleben die nächsten 4 Spielen unbesiegt. In Dessau verlor der BSV zwar dann 1:4, hatte aber, ehe die 05er zum ersten Tor kamen, schon klar auf der Gewinnerstrasse sein müssen. Dominic Winkler (13’ - 18’ ), Piven (52’) u. Agwu ( 13’ und. 30’) vergaben wirklich fünf 100%ige !!! Erst in der 54’ kam Mieth zum 2:1 Führungstreffer. Erholt von der Niederlage gewannen die Ammendorfer durch zwei Tore von Laurenz Hoffmann (23’ u. 34’) mit 2:1 gegen den späteren Landesmeister aus Weißenfels. Dabei mussten sie gut 20’ in Unterzahl spielen, weil Paul Schubert berechtigt eine gelbrote Karte bekam. Dann, wieder auswärts in Bitterfeld (0:1) unglücklich verloren, weil die Hallenser wieder die großen Chancen ausließen. In der 21’ verpassten gleich drei Ammendorfer die Führung (Winkler, Schöneck, Kowalski). 5’ später rettet Janek Elm gegen Ludwig. Kurz vor der Pause konnte Pascal Pannier den Bitterfelder Torwart nicht überwinden. In der 61’ erzielte dann Ludwig mit einen tollen Schlenzer die Führung. In der Nachspielzeit verpasste Pascal den Ausgleich, er traf die Latte. Die Wut der Niederlage bekam der SC Bernburg zu spüren. 6:1 gewannen die Ammendorfer mit 6 verschiedenen Torschützen (Winkler, Hotopp, Piven, Schmitz, Klein und Hoffmann). In Zorbau beim 2:2 machten die Ammendorfer vier Tore und spielte nur 2:2.( Pascal Pannier). Die beiden Gegentreffer für Zorbau resultierten aus Ammendorfer Fehlern. Beim Ausgleich zum 1:1 ließ der sonst gute BSV Torwart Janek Elm einen Eckball fallen, vor dem 1:2 Führungstreffer “ verfummelte” Lukas Kunze im Strafraum den Ball. Fortuna kam dann zum Heimspiel und der BSV revanchierte sich beim 3:0 für die Hinspielniederlage.( Hoffmann 20’; Winkler 49’u.89’). Der Sieg hätte höher ausgehen können. Im nächsten Auswärtsspiel in Emseloh fehlte fast eine ganze Mannschaft! Die Ersatzspieler mußten sich mit 2:5 geschlagen geben. Bis dahin war Emseloh die einzige Mannschaft die zweimal gegen den BSV gewinnen konnte. Der BSV hat ja noch seine Heimspiele. !!! Warnau kam nur nach Halle um nicht so hoch zu verlieren. 12:2 Torschüsse, 7:1 Chancen. Zum letzten Heimspiel kam ja noch Thalheim. Dort hatte es in der Woche einen “ Umbau” der Mannschaft gegeben. Nach einer halben Stunde stand es 6:0 !!! Zur Halbzeit war beim 8:2 alles erledigt. 3 Hattricks von Pannier (5 Tore); Hartmann (4); Hoffmann (3), dazu noch Lennart Klein (2). Damit waren die Ammendorfer beste HEIMMANNSCHAFT der Saison, bis dahin. Die abgestiegenen Gäste waren weit von einer Verbandsligamannschaft entfernt. Aber, beim letztem Spiel gegen Dessau, wollten wohl die 05er den “Silberrang” mehr als der BSV, schade !!! So wurde es die erste Heimniederlage der Rückrunde und Dessau die zweite Mannschaft die 6 Punkte gegen Ammendorf erspielen konnte. Mit dem 3. Platz war es trotzdem eine tolle Saison !!! Pascal Pannier erziehlte 21 Tore und 12 Vorlagen für den BSV und wurde zweitbester Torschütze der Verbandsliga. Laurenz Hoffmann mit 18 Toren und 17 Vorlagen in 29 Spielen “erschoss” sich den “ Bronzerang”. Aber, nicht genug, auf Rang 4 rangiert Dominic Winkler mit 15 Treffern und 5 Vorlagen. Alles in allem sind die Fans mit der Platzierung zufrieden. Zweitbeste Heimmannschaft, die meissten Tore erzielt, da muss man sehr zufrieden sein.......Laurenz Hoffmann hat mit 2486’ die meisten Minuten auf dem Platz gestanden und stand 7 mal in der Elf der Woche. Pascal Pannier spielte nur 23’ weniger und war 8 mal in der Elf der Woche. Von den 5 Neuzugängen (Hoffmann, Englich, Pannier, Klein, Agwu) fiel Stanley Agwu auch durch seine rote Karte etwas ab.......Für die neue Saison hat sich der BSV mit Maurice Mey (Thalheim) ; Tim Sdralek( VfL96); Ksawier Stachyra ( Lok Leipzig U19 ) und Sebastian Schaffrath (Bennstedt) verstärkt.--------Paul Himstedt (Arrnstedt.) Vincent Meyer (Lüttchendorf); Bergmann (Farnstädt) ; Kowalski (pausiert) Völkner und Schuster hören auf Fussball zu spielen und Toni Saul spielt in der Landesklasse. Der BSV Halle-Ammendorf nimmt die neue Saison mit 22 Spielern in Angriff, ohne Spieler aus der Landesklasse..............