Bronzeplatz zur Halbserie untermauert Auf dem schneebedeckten Kunstrasenplatz des Lindenbergs konnte der SC 1903 Weimar am vergangenen Samstag die Hinrunde mit einem ungefährdeten 4:1 Heimsieg gegen Niederpöllnitz abschließen.

Personell durch eine Erkältungswelle eingeschränkt, standen mit Möllers, Dietrich, Brüheim und Menzel einige Spieler in der Startelf, die bisher zu nicht ganz so vielen Einsatzminuten kamen, ihre Sache gegen Blau-Weiß Niederpöllnitz jedoch sehr ordentlich erledigten.

In der ersten Halbzeit setzte der Sportclub die Gäste sofort unter Druck und fesselte sie in ihrer eigenen Hälfte. Über die beiden Flügel sorgten sowohl Möllers als auch Müller für viel Tempo und brachten immer wieder gefährliche Bälle in die Mitte, die jedoch noch nicht den richtigen Abnehmer fanden. Für Tore mussten dann zwei Standards sorgen. Hausdörfer direkt (21.) und Calenius per Abstauber (38.) sorgten für den 2:0 Pausenstand.

Nach der Pause änderte sich am Spielgeschehen nicht viel. Weimar war weiter spielbestimmend und so sorgten Damien Menzel und Franz Müller mit einem Doppelschlag in der 68. und 70. Minute für die 4:0 Vorentscheidung. Niederpöllnitz betrieb daraufhin noch etwas Ergebniskosmetik und erzielte per Elfmeter noch das 4:1 durch ihren Top-Torschützen Rico Heuschkel. In der Schlussphase kam außerdem der im Sommer von Großobringen verpflichtete Stürmer Antonio Kircheis, welcher bereits in Jugend-Jahren für uns auf Torejagd ging, zu seine ersten Einsatzminuten.

Fazit: Insgesamt schließt der SC 1903 Weimar die Hinrunde auf dem 3. Platz hinter Neustadt/Orla und Schmölln ab. Das vor der Saison verkündete Saisonziel, um "Platz 1 bis 3 mitzuspielen" und Stabilität in die Mannschaft nach dem Abstieg zu bringen, ist somit bisher geglückt und lässt positiv auf die kommende Rückrunde blicken. Die Mannschaft von Holger Orlamünde verabschiedet sich nun in die Winterpause und wird Mitte Januar wieder ins Training einsteigen.