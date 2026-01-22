Karlheinz Möcks erhielt die Bronzene Bürgermedaille aus den Händen des Wiesbadener Oberbürgermeisters Gert-Uwe Mende. – Foto: KFA Wiesbaden

Bronzene Bürgermedaille für Karlheinz Möcks Auszeichnung für ein Urgestein der Kreisschiedsrichtervereinigung

Folgender Bericht hat unsere Redaktion vom Kreisfußballausschuss Wiesbaden erreicht.

Eine besondere Ehre wurde einem Urgestein der Wiesbadener Kreisschiedsrichtervereinigung, Karlheinz Möcks zuteil. Aus den Händen des Wiesbadener Oberbürgermeisters Gert-Uwe Mende erhielt der Geehrte die Bürgermedaille in Bronze. Ohne Übertreibung kann man Karlheinz Möcks als eines der Gesichter in der Geschichte der Kreisschiedsrichtervereinigung Wiesbaden bezeichnen. Durch sein jahrzehntelanges Wirken prägte er „seine Vereinigung“ wie nur wenige vor ihm. Nach Beendigung seiner sportlichen Laufbahn, welche ihn bis in die höchste hessische Liga führte, begann eine beispiellose ehrenamtliche Karriere. Diese begann mit der in jeder Hinsicht anspruchsvollen Tätigkeit des Schiedsrichteransetzers im Jugendbereich.

Generationsübergreifende Bekanntheit durch Wechsel in den Vergnügungsausschuss Anschließend folgte der Wechsel an die Spitze des Vergnügungsausschusses. Es ist wohl diese Tätigkeit gewesen, welche ihn generationsübergreifende Bekanntheit und hohe Anerkennung unter den Schiedsrichtern brachte. Geholfen hat ihm hier ohne Zweifel seine Einstellung zur Sache. Die Schiedsrichter und deren Angehörige sollten bei den Feierlichkeiten im Vordergrund stehen und eine gute Zeit genießen. Bei den Hallenturnieren war sein Motto, das sich Zuschauer und Teams unabhängig vom sportlichen Geschehen rundherum gut aufgehoben fühlten.