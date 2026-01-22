Bronzene Bürgermedaille für Karlheinz Möcks

Folgender Bericht hat unsere Redaktion vom Kreisfußballausschuss Wiesbaden erreicht.
Eine besondere Ehre wurde einem Urgestein der Wiesbadener Kreisschiedsrichtervereinigung, Karlheinz Möcks zuteil. Aus den Händen des Wiesbadener Oberbürgermeisters Gert-Uwe Mende erhielt der Geehrte die Bürgermedaille in Bronze.
Ohne Übertreibung kann man Karlheinz Möcks als eines der Gesichter in der Geschichte der Kreisschiedsrichtervereinigung Wiesbaden bezeichnen. Durch sein jahrzehntelanges Wirken prägte er „seine Vereinigung“ wie nur wenige vor ihm. Nach Beendigung seiner sportlichen Laufbahn, welche ihn bis in die höchste hessische Liga führte, begann eine beispiellose ehrenamtliche Karriere. Diese begann mit der in jeder Hinsicht anspruchsvollen Tätigkeit des Schiedsrichteransetzers im Jugendbereich.
Generationsübergreifende Bekanntheit durch Wechsel in den Vergnügungsausschuss
Anschließend folgte der Wechsel an die Spitze des Vergnügungsausschusses. Es ist wohl diese Tätigkeit gewesen, welche ihn generationsübergreifende Bekanntheit und hohe Anerkennung unter den Schiedsrichtern brachte. Geholfen hat ihm hier ohne Zweifel seine Einstellung zur Sache. Die Schiedsrichter und deren Angehörige sollten bei den Feierlichkeiten im Vordergrund stehen und eine gute Zeit genießen. Bei den Hallenturnieren war sein Motto, das sich Zuschauer und Teams unabhängig vom sportlichen Geschehen rundherum gut aufgehoben fühlten.
So blieben Weihnachtsfeiern, Jubiläen, Skatturniere, Hallenturniere und natürlich die Fahrten der Schiedsrichtervereinigung nicht selten den Schiedsrichtern und deren Angehörigen in jahrelanger guter Erinnerung.
Dass Karlheinz Möcks dieses Amt nach mehr als 20 Jahren abgab, bedeutete nicht das Ende seines Schaffens. So verwaltete er sieben Jahre lang die Finanzen des Freundeskreises der Schiedsrichtervereinigung Wiesbaden. Und immer noch war kein Ende in Sicht. Ein besonderes Anliegen war ihm immer der Kontakt zu den Schiedsrichtern, welche inzwischen ihre sportliche Laufbahn beendeten aber der Vereinigung stets treu geblieben sind.
So organisiert er immer noch die Jubiläumsabende für die langjährig Verdienten der Vereinigung und ist als Tipp- und Ratgeber, aber auch für sonstige Tätigkeiten im sogenannten stillen Hintergrund stets ansprechbar. Da verwundert es wenig, das er nach wie vor regelmäßig an den monatlichen Schiedsrichtersitzungen teilnimmt, welche als Lehr- und Informationsveranstaltungen dienen und für den fachlichen Austausch unverzichtbar sind.
Der Kreisfußballausschuss Wiesbaden gratuliert Karlheinz Möcks zu dieser tollen Auszeichnung und spricht ihm Dank und Anerkennung für seine vielfältigen Leistungen aus.