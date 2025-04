Bronnzell und Neuhof jubeln – Nullnummer in Hundelshausen

Dramatik in der Nachspielzeit, ein souveräner Doppelpack und ein torloses Remis: In der Verbandsliga Nord fielen am Donnerstagabend gleich mehrere Entscheidungen mit Signalwirkung für den Abstiegskampf. Während die SG Bronnzell spät jubelte und SV Neuhof seine Dominanz in drei Punkte ummünzte, teilten sich die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und die TSG Sandershausen in einem umkämpften Duell die Zähler.