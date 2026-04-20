Bronnen/Neufra glänzt, Alberweiler/Aßmannshardt siegt zu neunt

Kreisliga A1:

TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – SG Gammertingen/KFH 5:3

In Sigmaringendorf erlebten die Zuschauer ein Torfestival, das bereits in der ersten Minute mit einem Paukenschlag durch Fabian Heinzelmann begann. Die Hausherren dominierten die Anfangsphase und schienen nach dem Doppelschlag von Maximilian Mockler, der in der 14. Minute traf und in der 26. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte, bereits auf der Siegerstraße. Doch die SG Gammertingen bewies eine unglaubliche Moral und kämpfte sich nach dem Seitenwechsel durch Brian Bischoff und einen Foulelfmeter von Marcel Schmid auf 3:2 heran. In dieser Phase war es erneut Fabian Heinzelmann, der in der 63. Minute auf 4:2 erhöhte, doch die Gäste ließen nicht locker und verkürzten durch Bischoff erneut. Erst in der 84. Minute machte Heinzelmann mit seinem dritten Treffer des Tages den Sack endgültig zu und krönte seine überragende Leistung in diesem packenden Schlagabtausch.

FV Altheim – FC Ostrach 0:3

Vor 150 Zuschauern lieferte der FC Ostrach eine beeindruckende Vorstellung beim FV Altheim ab. Die Gäste erwischten einen Blitzstart und gingen bereits in der 4. Minute durch Luca Senn in Führung, was die Weichen früh auf Sieg stellte. Altheim bemühte sich zwar um Struktur und hielt die Partie lange offen, doch Sammy Guglielmo versetzte den Hausherren in der 44. Minute einen Dämpfer, als er unmittelbar vor dem Pausenpfiff auf 0:2 erhöhte. Direkt nach dem Wiederanpfiff sorgte Andreas Zimmermann in der 47. Minute für die endgültige Entscheidung, woraufhin Ostrach das Geschehen souverän kontrollierte und Altheim keine nennenswerte Chance auf ein Comeback ließ.

SG Bronnen/Neufra – FC Mengen II 6:1

In Bronnen sahen die Fans eine einseitige Machtdemonstration der Spielgemeinschaft, die gegen die Reserve des FC Mengen von Beginn an keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen ließ. Vincenzo Bruno eröffnete das Schützenfest bereits in der 2. Minute, und obwohl Maximilian Stumpp in der 21. Minute kurzzeitig für den Ausgleich sorgte, antworteten die Hausherren wütend. Daniel Schoser und Dennis Bauer stellten noch vor der Pause auf 3:1, bevor Bauer direkt nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Treffer nachlegte. In der Schlussphase schraubte Tufan Aktepe das Ergebnis mit einem Doppelschlag in der 64. und 75. Minute auf 6:1 hoch und besiegelte damit eine bittere Auswärtsniederlage für die Mengener Zweitvertretung.

SV Langenenslingen – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 2:3

In Langenenslingen entwickelte sich vor 75 Zuschauern ein Krimi, der bis zur allerletzten Minute von ständigen Wendungen geprägt war. Stefan Münst brachte die Hausherren in der 17. Minute in Front, doch Steffen Erbe glich postwendend für die Gäste aus. Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Erst unterlief Florian Reimann in der 40. Minute ein unglückliches Eigentor zur erneuten Führung für Langenenslingen, doch Manuel Stroppel verwandelte nur zwei Minuten später einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Als sich bereits alles auf eine Punkteteilung eingestellt hatte, schlug Linus-Noel Reitze in der 86. Minute eiskalt zu und sicherte der SG den viel umjubelten 2:3-Auswärtssieg in dieser nervenaufreibenden Begegnung.

SGM Altshausen/Ebenweiler – FC Laiz 5:3

Die Zuschauer in Altshausen wurden Zeugen einer Achterbahnfahrt, die vor allem in der zweiten Halbzeit an Dramatik kaum zu überbieten war. Nach der frühen Führung durch Josip Matusin und dem 2:0 durch Niklas Koß schien die SGM die Partie im Griff zu haben, doch Laiz kämpfte sich leidenschaftlich zurück und glich durch einen Doppelschlag von Johannes Richter und Daniel Lauria in der 55. Minute zum 3:3 aus. In dieser kritischen Phase bewiesen die Hausherren jedoch eine beeindruckende Standfestigkeit: Niklas Schnell brachte sein Team nur drei Minuten später erneut in Führung, bevor Josip Matusin in der 76. Minute mit seinem zweiten Treffer den 5:3-Endstand besiegelte und die Hoffnungen der Gäste endgültig zunichtemachte.

SG Hettingen/Inneringen – SG Daugendorf/Unlingen 3:1

In Hettingen sahen die Zuschauer eine phasenweise hitzige Begegnung, bei der die Hausherren durch einen Foulelfmeter von Jan Kempf in der 24. Minute den Grundstein für den Heimerfolg legten. Die SG Hettingen/Inneringen kontrollierte das Spiel über weite Strecken und erhöhte im zweiten Durchgang durch Heiko Stauss und Julian Teufel auf 3:0, was die Vorentscheidung bedeutete. In der Nachspielzeit gelang Steffen Keller zwar noch der Ehrentreffer für Daugendorf/Unlingen zum 3:1, doch für mehr reichte die Zeit nicht mehr. Die Emotionen kochten auch nach dem Abpfiff noch hoch, als Felix Teufel in der 97. Minute wegen einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen musste, was den intensiven Charakter dieses Duells unterstrich.

SV Braunenweiler – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 3:0

In Braunenweiler war lange Zeit Geduld gefragt, da sich beide Mannschaften in der ersten Halbzeit weitestgehend im Mittelfeld neutralisierten und die Defensivreihen kaum Lücken boten. Der Bann wurde schließlich in der 64. Minute durch Matthias Roth gebrochen, der die Hausherren erlöste. Dieser Treffer wirkte wie ein Signal, denn nur drei Minuten später legte Marc Rothmund zum 2:0 nach und nahm den Gästen damit den Wind aus den Segeln. Den harten Schlusspunkt unter diese Begegnung setzte ein Eigentor von Dennis Vieweg in der 86. Minute, das den souveränen 3:0-Heimsieg des SV Braunenweiler in einem Spiel besiegelte, das erst im zweiten Durchgang seine volle Dynamik entfaltete.