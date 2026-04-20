Bronnen/Neufra glänzt, Alberweiler/Aßmannshardt siegt zu neunt

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – SG Gammertingen/KFH 5:3
In Sigmaringendorf erlebten die Zuschauer ein Torfestival, das bereits in der ersten Minute mit einem Paukenschlag durch Fabian Heinzelmann begann. Die Hausherren dominierten die Anfangsphase und schienen nach dem Doppelschlag von Maximilian Mockler, der in der 14. Minute traf und in der 26. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte, bereits auf der Siegerstraße. Doch die SG Gammertingen bewies eine unglaubliche Moral und kämpfte sich nach dem Seitenwechsel durch Brian Bischoff und einen Foulelfmeter von Marcel Schmid auf 3:2 heran. In dieser Phase war es erneut Fabian Heinzelmann, der in der 63. Minute auf 4:2 erhöhte, doch die Gäste ließen nicht locker und verkürzten durch Bischoff erneut. Erst in der 84. Minute machte Heinzelmann mit seinem dritten Treffer des Tages den Sack endgültig zu und krönte seine überragende Leistung in diesem packenden Schlagabtausch.
FV Altheim – FC Ostrach 0:3
Vor 150 Zuschauern lieferte der FC Ostrach eine beeindruckende Vorstellung beim FV Altheim ab. Die Gäste erwischten einen Blitzstart und gingen bereits in der 4. Minute durch Luca Senn in Führung, was die Weichen früh auf Sieg stellte. Altheim bemühte sich zwar um Struktur und hielt die Partie lange offen, doch Sammy Guglielmo versetzte den Hausherren in der 44. Minute einen Dämpfer, als er unmittelbar vor dem Pausenpfiff auf 0:2 erhöhte. Direkt nach dem Wiederanpfiff sorgte Andreas Zimmermann in der 47. Minute für die endgültige Entscheidung, woraufhin Ostrach das Geschehen souverän kontrollierte und Altheim keine nennenswerte Chance auf ein Comeback ließ.
SG Bronnen/Neufra – FC Mengen II 6:1
In Bronnen sahen die Fans eine einseitige Machtdemonstration der Spielgemeinschaft, die gegen die Reserve des FC Mengen von Beginn an keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen ließ. Vincenzo Bruno eröffnete das Schützenfest bereits in der 2. Minute, und obwohl Maximilian Stumpp in der 21. Minute kurzzeitig für den Ausgleich sorgte, antworteten die Hausherren wütend. Daniel Schoser und Dennis Bauer stellten noch vor der Pause auf 3:1, bevor Bauer direkt nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Treffer nachlegte. In der Schlussphase schraubte Tufan Aktepe das Ergebnis mit einem Doppelschlag in der 64. und 75. Minute auf 6:1 hoch und besiegelte damit eine bittere Auswärtsniederlage für die Mengener Zweitvertretung.
SV Langenenslingen – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 2:3
In Langenenslingen entwickelte sich vor 75 Zuschauern ein Krimi, der bis zur allerletzten Minute von ständigen Wendungen geprägt war. Stefan Münst brachte die Hausherren in der 17. Minute in Front, doch Steffen Erbe glich postwendend für die Gäste aus. Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Erst unterlief Florian Reimann in der 40. Minute ein unglückliches Eigentor zur erneuten Führung für Langenenslingen, doch Manuel Stroppel verwandelte nur zwei Minuten später einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Als sich bereits alles auf eine Punkteteilung eingestellt hatte, schlug Linus-Noel Reitze in der 86. Minute eiskalt zu und sicherte der SG den viel umjubelten 2:3-Auswärtssieg in dieser nervenaufreibenden Begegnung.
SGM Altshausen/Ebenweiler – FC Laiz 5:3
Die Zuschauer in Altshausen wurden Zeugen einer Achterbahnfahrt, die vor allem in der zweiten Halbzeit an Dramatik kaum zu überbieten war. Nach der frühen Führung durch Josip Matusin und dem 2:0 durch Niklas Koß schien die SGM die Partie im Griff zu haben, doch Laiz kämpfte sich leidenschaftlich zurück und glich durch einen Doppelschlag von Johannes Richter und Daniel Lauria in der 55. Minute zum 3:3 aus. In dieser kritischen Phase bewiesen die Hausherren jedoch eine beeindruckende Standfestigkeit: Niklas Schnell brachte sein Team nur drei Minuten später erneut in Führung, bevor Josip Matusin in der 76. Minute mit seinem zweiten Treffer den 5:3-Endstand besiegelte und die Hoffnungen der Gäste endgültig zunichtemachte.
SG Hettingen/Inneringen – SG Daugendorf/Unlingen 3:1
In Hettingen sahen die Zuschauer eine phasenweise hitzige Begegnung, bei der die Hausherren durch einen Foulelfmeter von Jan Kempf in der 24. Minute den Grundstein für den Heimerfolg legten. Die SG Hettingen/Inneringen kontrollierte das Spiel über weite Strecken und erhöhte im zweiten Durchgang durch Heiko Stauss und Julian Teufel auf 3:0, was die Vorentscheidung bedeutete. In der Nachspielzeit gelang Steffen Keller zwar noch der Ehrentreffer für Daugendorf/Unlingen zum 3:1, doch für mehr reichte die Zeit nicht mehr. Die Emotionen kochten auch nach dem Abpfiff noch hoch, als Felix Teufel in der 97. Minute wegen einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen musste, was den intensiven Charakter dieses Duells unterstrich.
SV Braunenweiler – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 3:0
In Braunenweiler war lange Zeit Geduld gefragt, da sich beide Mannschaften in der ersten Halbzeit weitestgehend im Mittelfeld neutralisierten und die Defensivreihen kaum Lücken boten. Der Bann wurde schließlich in der 64. Minute durch Matthias Roth gebrochen, der die Hausherren erlöste. Dieser Treffer wirkte wie ein Signal, denn nur drei Minuten später legte Marc Rothmund zum 2:0 nach und nahm den Gästen damit den Wind aus den Segeln. Den harten Schlusspunkt unter diese Begegnung setzte ein Eigentor von Dennis Vieweg in der 86. Minute, das den souveränen 3:0-Heimsieg des SV Braunenweiler in einem Spiel besiegelte, das erst im zweiten Durchgang seine volle Dynamik entfaltete.
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SV Betzenweiler – SV Winterstettenstadt 3:0
In Betzenweiler erlebten die Zuschauer eine Anfangsphase wie aus dem Lehrbuch, die den SV Winterstettenstadt völlig überrumpelte. Die Hausherren brannten in der ersten halben Stunde ein Feuerwerk ab: Den Anfang machte Thomas Traub bereits in der 5. Minute, bevor Timo Helfrich nur sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte. Als Dennis Hepp in der 22. Minute bereits den Treffer zum 3:0 markierte, war die Messe im Grunde gelesen. Winterstettenstadt fand an diesem Nachmittag kein Mittel gegen die gnadenlose Effizienz der Heimelf, die diesen Vorsprung souverän und mit breiter Brust über die Zeit brachte.
FC Mittelbiberach – SV Eintracht Seekirch 5:1
Der FC Mittelbiberach lieferte vor heimischer Kulisse eine Machtdemonstration ab, die die Eintracht aus Seekirch sichtlich verzweifeln ließ. Jonathan Samuel Schilli eröffnete den Torreigen in der 10. Minute und krönte seine Leistung später in der 74. Minute mit seinem zweiten Treffer. Dazwischen zeigten Daniel Blumenstein (20.) und Patrick Zoll (23.) der Defensive der Gäste die Grenzen auf. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Mittelbiberach hungrig und erhöhte durch Marco Aßfalg auf 4:0. Der Ehrentreffer durch Lulzim Rahmani in der 58. Minute war für Seekirch nur ein schwacher Trost in einem Spiel, das Mittelbiberach dominierte.
SV Dürmentingen – FV Neufra/Donau 2:1
Dieses Duell in Dürmentingen war geprägt von einer unglaublichen Moral der Hausherren, die sich auch durch ein frühes Missgeschick nicht aus der Ruhe bringen ließen. Nach einem unglücklichen Eigentor durch Michael Kappeler in der 12. Minute rannte Dürmentingen einem Rückstand hinterher, doch das Team bewies echtes Kämpferherz. Maik Frahs erlöste die Fans in der 33. Minute mit dem Ausgleichstreffer, was eine emotionale Phase einläutete. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte Dominik Schirmer die Partie in der 43. Minute komplett. In der zweiten Halbzeit verteidigte Dürmentingen die knappe Führung mit Mann und Maus gegen die Angriffe aus Neufra und sicherte sich so diesen leidenschaftlichen Heimsieg.
SGM Bad Buchau/ Oggelshausen/Kanzach – SV Schemmerhofen 3:3
Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle bekamen die Fans bei dieser Begegnung geboten! Die SGM schien nach Toren von Johannes Blank (23.) und Ibrahima Sory Camara (33.) bereits auf der Siegerstraße, doch Schemmerhofen kam mit einer unglaublichen Wut aus der Kabine. Innerhalb von nur acht Minuten drehten Marc Habrik, Dario Ehe und Luis Golla das Spiel zwischen der 54. und 62. Minute zum 2:3. Die Stimmung drohte zu kippen, doch die SGM bewies in der Schlussphase Nerven aus Stahl. Erneut war es Johannes Blank, der in der 81. Minute den Ausgleich zum 3:3-Endstand markierte und damit einen Punkt in diesem nervenaufreibenden Schlagabtausch rettete.
SGM Laupertshausen/Maselheim – SG Alberweiler/Aßmannshardt 0:1
In dieser Partie standen weniger die Tore als vielmehr der unbändige Wille der Gäste im Mittelpunkt. Die SG Alberweiler musste bereits ab der 22. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl agieren, was das Spiel zu einer Abwehrschlacht machte. Trotz der numerischen Unterlegenheit gelang Robin Mohr in der 41. Minute der goldene Treffer des Tages. In der zweiten Halbzeit verteidigten die Gäste den knappen Vorsprung mit letzter Kraft, auch als in der Nachspielzeit (90.+1) der zweite Platzverweis gegen sie ausgesprochen wurde. Ein Sieg des reinen Willens, bei dem Laupertshausen trotz Überzahl verzweifelt gegen das gegnerische Bollwerk anrannte.
SG Warthausen/Birkenhard – SG Muttensweiler/Hochdorf 0:1
Geduld war das oberste Gebot in diesem eng umkämpften Duell, in dem sich beide Mannschaften über weite Strecken neutralisierten. Die Zuschauer sahen eine intensive Begegnung, in der die Defensivreihen kaum Lücken boten und jeder Fehler fatal hätte sein können. Die Entscheidung fiel schließlich erst in der Schlussphase, als Louis Russ in der 81. Minute zur Stelle war und das 0:1 für Muttensweiler/Hochdorf erzielte. Die SG Warthausen/Birkenhard warf in den letzten Minuten alles nach vorne, doch die Gäste brachten den Auswärtssieg mit viel Leidenschaft über die Zeit.
FC Wacker Biberach – SG Aepfingen/Baltringen 1:2
Bittere Enttäuschung beim FC Wacker Biberach, der eine frühe Führung noch aus den Händen gab. Marius Häußler brachte die Heimelf bereits in der 13. Minute in Front und sorgte für großen Jubel auf den Rängen. Doch die SG Aepfingen/Baltringen kam im zweiten Durchgang mit neuem Schwung zurück und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten. Niklas Ruf glich in der 57. Minute aus, und bevor sich Wacker neu sortieren konnte, schlug Niklas Bailer in der 63. Minute erneut zu. Die Schlussoffensive der Biberacher blieb ohne Erfolg, sodass die Gäste die drei Punkte nach einer kämpferischen Leistungssteigerung entführten.
TSV Riedlingen II – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 0:3
Die Reserve des TSV Riedlingen wurde von einem Blitzstart der Gäste kalt erwischt, von dem sie sich über die gesamte Spielzeit nicht mehr erholen sollte. Jakob Schmid (5.) und Christoph Bammert (6.) sorgten mit einem Doppelschlag in den ersten Augenblicken der Partie für einen Schockzustand bei den Hausherren. Attenweiler kontrollierte das Geschehen fortan souverän und ließ Riedlingen kaum zur Entfaltung kommen. Den endgültigen Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte Lukas Aßfalg in der 74. Minute mit dem Treffer zum 0:3-Endstand, was den Auswärtssieg der SG besiegelte.
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Sportfreunde Schwendi – SV Dettingen/Iller 3:3
In Schwendi erlebten die Zuschauer einen Schlagabtausch, der an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Sportfreunde erwischten einen Traumstart durch Niklas Göppel (7.) und bauten die Führung durch Benjamin Friedrich in der 23. Minute auf 2:0 aus. Obwohl Alexander Mayer (27.) postwendend verkürzte, schien Schwendi nach einem verwandelten Foulelfmeter von Benjamin Friedrich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) mit einer 3:1-Führung bereits auf der Siegerstraße. Doch der SV Dettingen bewies eine unglaubliche Moral: In einer packenden Schlussphase kämpften sich die Gäste durch Jaden Schwarz (75.) wieder heran, bevor Tobias Walker in der 82. Minute den Ausgleich zum 3:3-Endstand markierte und den Gastgebern damit den sicher geglaubten Sieg entriss.
FC Blau-Weiß Bellamont – SV Baustetten 3:2
Diese Begegnung in Bellamont entwickelte sich zu einer Achterbahnfahrt, die erst in der Schlussminute auf kuriose Weise entschieden wurde. Baustetten ging durch Luis Detzel (16.) in Führung, doch Mario Heckenberger glich in der 41. Minute für die Hausherren aus, bevor Nico Schmidberger (44.) die Gäste unmittelbar vor der Pause erneut in Front brachte. Die zweite Halbzeit war geprägt von leidenschaftlichem Kampf, wobei das Glück schließlich auf der Seite von Bellamont lag. Zwei unglückliche Eigentore der Gäste durch Manoel Leven (74.) und Patrick Walter in der 90. Minute drehten die Partie komplett zugunsten von Blau-Weiß. Während die Heimfans in Ekstase gerieten, blieb Baustetten nach diesem bitteren Ende fassungslos zurück.
TSG Achstetten – Türkspor Biberach 3:0
In Achstetten sahen die Zuschauer eine abgeklärte Leistung der Heimelf, die Türkspor Biberach über weite Strecken keine Entfaltungsmöglichkeit ließ. Luka Bischof erlöste die Fans in der 40. Minute mit der Führung, und direkt nach dem Seitenwechsel legte Nico Wiest (47.) zum 2:0 nach. Für Türkspor kam es noch dicker, als Fahri Cebeci in der 70. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl konnten die Gäste dem Druck nichts mehr entgegensetzen. Den Schlusspunkt unter diese souveräne Vorstellung setzte erneut Luka Bischof in der 90. Minute, der mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Heimsieg perfekt machte.
SV Burgrieden – SG SV Tannheim/TSV Aitrach 3:0
In einer zunächst taktisch geprägten ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, bevor Burgrieden nach dem Seitenwechsel einen Doppelschlag landete. Kevin Frank brach in der 50. Minute den Bann, und nur drei Minuten später erhöhte Timo Barwan (53.) bereits auf 2:0, was die Moral der Gäste sichtlich schwächte. Die SG Tannheim/Aitrach bemühte sich zwar um den Anschluss, fand jedoch kein Mittel gegen die stabil stehende Defensive der Hausherren. Pascal Gietl machte in der 78. Minute mit dem 3:0 endgültig den Deckel auf die Partie und besiegelte einen Heimerfolg.
SV Sulmetingen II – SG Erlenmoos/Ochsenhausen 5:1
Vor 50 Zuschauern entwickelte sich in Sulmetingen eine Partie, die für die Hausherren zunächst mit einem Dämpfer begann, als Lukas Burmeister die Gäste in der 10. Minute in Führung brachte. Doch die Reserve des SVS zeigte eine beeindruckende Reaktion: Michael Stöferle glich in der 26. Minute aus, bevor Elias Werz mit einem Doppelschlag (38. und 45.) die Partie noch vor der Pause komplett drehte. Im zweiten Durchgang ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen und spielten sich in einen Rausch. Fabian Gapp (66.) und Tobias Wilhelm (69.) schraubten das Ergebnis auf 5:1 hoch und krönten damit eine dominante Vorstellung, die nach dem frühen Rückstand so nicht zu erwarten war.
SG Reinstetten/Hürbler II – SV Ellwangen 2:5
Der SV Ellwangen lieferte in Reinstetten eine effiziente Vorstellung ab und stellte bereits früh die Weichen auf Sieg. Andreas Paulus (10.) und Levi Mahle (12.) sorgten mit einem Blitzstart für eine 0:2-Führung. Auch im weiteren Verlauf blieb Ellwangen am Drücker und erhöhte durch Jakob Kienle (62.) und Felix Paulus (72.) auf 0:4. Die Hausherren bewiesen zwar Moral und kamen durch Pius Schäuble (84.) zum ersten Treffer, doch Andreas Paulus stellte in der 89. Minute mit seinem zweiten Tor den alten Abstand wieder her. Das späte 2:5 durch Patrick Kiekopf in der Nachspielzeit (90.+2) war nur noch Ergebniskosmetik.
BSC Berkheim – SG Rot/Haslach 1:0
In Berkheim herrschte vor 230 Zuschauern eine gute Atmosphäre. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell auf Augenhöhe, in dem Torchancen aufgrund der starken Defensivreihen Mangelware blieben. Den entscheidenden Moment des Tages erzwang Mike Schlander in der 39. Minute, als er die Kugel zum 1:0 im Netz versenkte und das Stadion zum Kochen brachte. In der zweiten Halbzeit rannte die SG Rot/Haslach unermüdlich gegen das Abwehrbollwerk der Hausherren an, doch Berkheim verteidigte den knappen Vorsprung mit Leidenschaft und viel Herzblut bis zum Schlusspfiff und sicherte sich so diesen extrem wertvollen Heimsieg.
SF Bronnen – SV Kirchdorf/Iller 2:3
Ein Hin und Her erlebten die Fans in Bronnen, wo die Partie erst in der Schlussphase entschieden wurde. Bronnen ging zunächst glücklich durch ein Eigentor von Luca Schweikart (38.) in Führung, doch Kirchdorf kam mit viel Schwung aus der Kabine. Mark Sagi glich in der 48. Minute aus, bevor Michael Oks die Partie mit zwei eiskalt verwandelten Foulelfmetern (54. und 76.) zugunsten der Gäste drehte. Bronnen gab sich jedoch nicht geschlagen und machte es durch den Anschlusstreffer von Can Ertürk in der 85. Minute noch einmal richtig spannend. In einer hitzigen Schlussphase verteidigte Kirchdorf den knappen 2:3-Vorsprung jedoch mit aller Kraft und entführte die drei Punkte in der Fremde.
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