Brome verstärkt sich dreifach

– Foto: FC Brome

Der FC Brome treibt die Kaderplanung für die kommende Saison nach dem Abstieg aus der Bezirksliga weiter voran. Mit Ronny Sarstedt sowie Philipp Flaschel und Marco Raue stoßen gleich drei Neuzugänge zum Team, die vor allem Erfahrung und Qualität in unterschiedlichen Mannschaftsteilen mitbringen.

Sarstedt übernimmt dabei die Rolle eines flexibel einsetzbaren Außenverteidigers. Der Defensivspieler gilt als zweikampfstark und soll zugleich Impulse im Spiel nach vorne setzen. Besonders seine Erfahrung aus Stationen in der Landesliga, Oberliga sowie der U19-Bundesliga soll dem Team Stabilität und Ruhe verleihen.

Ebenfalls neu im Kader ist Philipp Flaschel, der vom SSV Vorsfelde kommt. Der Mittelfeldspieler bringt umfangreiche Erfahrung aus der Oberliga und Landesliga mit und soll durch seine Spielübersicht sowie seine strukturiende Spielweise eine zentrale Rolle im Aufbau übernehmen. Der Verein sieht in ihm einen Akteur, der Verantwortung auf dem Platz übernehmen kann.

Für die Offensive hat sich Brome zudem die Dienste von Marco Raue gesichert. Der Angreifer wechselt vom TSV Ehmen und hat sich dort insbesondere in der Bezirksliga als zuverlässiger Torschütze etabliert (23 Tore in 28 Spielen diese Saison). Mit seiner Abschlussstärke und seinem ausgeprägten Torinstinkt soll er künftig für zusätzliche Offensivgefahr sorgen.

Mit den drei Neuzugängen setzt der Absteiger ein deutliches Zeichen für den Neustart und kombiniert dabei Routine mit gezielter Verstärkung in allen Mannschaftsteilen.