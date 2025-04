Brome sammelt über Ostern Punkte, Wilsche-Neubokel geht leer aus

Do., 17.04.2025, 18:00 Uhr

MTV Isenbüttel – USI Lupo Martini Wolfsburg II 0:1

Der Tabellenzweite MTV Isenbüttel verpasst den Anschluss an den Spitzenreiter durch eine 0:1-Heimniederlage. Das Tor des Tages erzielte Davide de Gaetani kurz vor der Pause (42.). In einer insgesamt zerfahrenen Partie fehlte Isenbüttel im letzten Drittel die Durchschlagskraft. USI Lupo Martini springt mit dem Sieg auf Rang 9 und hält den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld.

MTV Isenbüttel: Jonas Loock, Fabian-Marvin Schröder, Marian Meinecke, Tammo Lüddecke (69. Petrus Amin), Berkan Guelabi, Jan-Philipp Helms, Vitali Kast, Tim Oliver Bartsch, Pascal Oliver Barszcz, Jannis Stender, Tahir Gökkus - Trainer: Rouven Lütke - Trainer: Marco Ament

USI Lupo Martini Wolfsburg II: Johannes Konert, Marco Barberi-Gambonello (77. Robert Schäfer), Arian Ademi, Ivan Olverio, Vincenzo Albanese (63. Mahmoud Kaabi), Fabio Albanese, Eros Pizzone (82. Gianluca Calogero Volanti), Bosse Bente, Davide de Gaetani (50. Mohammed Sabri), Mohammad Farhat Fares, Kail Jason - Trainer: Ante Rezic - Trainer: Lennart Gutsche

Schiedsrichter: Tom Lange

Tore: 0:1 Davide de Gaetani (42.)