Brome mit Pflichtaufgaben, Hehlingen mit Chance auf Wiedergutmachung

Auch an den Osterfeiertagen ruht der Ball in der Bezirksliga Braunschweig 1 nicht. An der Spitze will der MTV Gifhorn seine beeindruckende Serie fortsetzen, doch besonders im Tabellenkeller spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu. Jeweils drei Partien am Samstag und Montag versprechen Spannung pur – mit Auswirkungen auf beide Enden der Tabelle.