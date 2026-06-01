„Brome hat keinen Stich gegen uns gesehen“

Der VfL Wahrenholz hat seine starke Form eindrucksvoll bestätigt und den FC Brome 1919 am 29. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 1 mit 4:0 bezwungen. Vor heimischer Kulisse ließ die Mannschaft von Trainer Marcel Neumann dem bereits abgestiegenen Gast kaum eine Chance und baute ihre Serie auf sieben Spiele ohne Niederlage aus.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wahrenholz den Druck weiter und belohnte sich schließlich. Marten Richter traf in der 57. Minute zum 2:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Elf Minuten später legte Julian Koch nach und erhöhte auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Jordan Strelow, der in der 82. Minute zum 4:0-Endstand traf.

Bereits nach 17 Minuten ging der VfL in Führung. Nach einer Hereingabe landete der Ball durch ein Eigentor von Riaan-Philipp Schmidt im Netz zum 1:0. Trotz klarer Feldvorteile blieb es bis zur Pause bei diesem Spielstand.

Für Marcel Neumann ließ das Ergebnis keinen Zweifel am Spielverlauf zu. „Es war ein ganz, ganz eindeutiger Sieg, muss man wirklich sagen“, erklärte der VfL-Trainer nach der Partie. Die Zahlen untermauerten seine Einschätzung: „Ich habe gerade nochmal die Statistik ausgewertet. 24 zu 1 Torschüssen. Ja, also es spricht Bände. Ich glaube, wir haben im ganzen Spiel kein Foulspiel drin gehabt und wir hatten 10 zu 0 Ecken.“

Trotz des deutlichen Erfolgs sah Neumann sogar noch Luft nach oben. „Am Ende kann man meckern, indem man sagt, okay, wir haben aus den Chancen, die wir hatten, viel zu wenig Tore geschossen.“ Gleichzeitig wollte er dies jedoch nicht überbewerten: „Aufgrund, wie ich das ja schon vor dem Spiel gesagt habe, dass bei uns Schützenfest war und doch einige mit Augenringen zum Treffen gekommen sind, will ich das auch gar nicht so bewerten.“

Viel wichtiger war für ihn die Art und Weise des Auftritts. „Alles in allem von A bis Z. Eine superdominante Leistung von uns.“ Besonders nach der Pause habe seine Mannschaft die Kontrolle komplett übernommen. „Erste Halbzeit war vielleicht noch ein bisschen zu sehr verkopft, aber spätestens mit der zweiten Halbzeit haben wir uns wirklich im Minutentakt Chancen ausgespielt.“

Vom Gegner zeigte sich der Trainer wenig beeindruckt. „Brome hat keinen Stich gegen uns gesehen. Ganz, ganz verdienter Sieg für uns.“ Die Dominanz seiner Mannschaft sei nahezu durchgängig gewesen. „Brome ist nicht mal mehr über die Mittellinie gekommen. Wenn doch, war immer unser Keeper da und stand hoch und hat die Bälle abgefangen. Ja, also sehr, sehr eindeutig, sehr, sehr dominant.“

Entsprechend zufrieden fiel das Fazit aus. „Auch seriös runtergespielt. Ich bin total happy mit dem Sieg. Ich freue mich über, wenn man es so nennen mag, den Derbysieg.“

Mit nun sieben ungeschlagenen Spielen in Folge richtet sich der Blick bereits auf den Saisonabschluss. „Jetzt fahren wir nächste Woche zu TV Jahn und wollen das achte Spiel ungeschlagen werden.“ Darüber hinaus schielt der VfL noch auf eine Verbesserung in der Tabelle. „Und dann wollen wir hoffen, dass es vielleicht für Platz fünf reicht. Da sind wir ein bisschen auf Schützenhilfe angewiesen. Aber wir versuchen alles, was in unserer Macht steht. Alles andere wird man dann sehen.“