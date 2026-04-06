Broitzem und Timmerlah stehen im Pokalfinale!

Timmerlah nutzte Fehler des Kreisligisten eiskalt aus und führte bereits zur Pause mit 3:1. Theo Goebel traf zwei Mal und Christopher Lutz traf ebenfalls für die Mannschaft aus der ersten Kreisklasse. Marc Thormeyer erzielte das zwischenzeitliche 1:1 und markierte den Anschlusstreffer in der 52. Minute. Der Kreisligist drückte, wurde aber durch eine rote Karte in der 70. Minute ausgebremst und musste letztendlich das Aus hinnehmen. Nach dem Sieg gegen Vahdet, konnte Timmerlah also den nächsten Kreisligisten ausschalten und zieht ins Finale ein.

Volkmarode verlor in der Liga vor rund einer Woche mit 3:1 gegen Broitzem und steht auch in der Tabelle acht Plätze hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter. Am gestrigen Sonntag konnten die Rot-Weißen mit einem guten und vollen Kader jedoch super Paroli bieten. Nachdem Silas Ladnik nach 18 Minuten das 0:1 erzielte, glich Malte Ahrens kurz nach der Pause aus. Bis zum Abpfiff blieb es bei dem Remis und es kam zum Elfmeterschießen. Broitzem wechselte fast mit dem Abpfiff noch Luca Sylla und Marcel Sanecki ein und diese Joker erwiesen sich als Goldwert. Beide trafen und schossen Broitzem ins Finale.

Das Endspiel findet dann am Vatertag statt..