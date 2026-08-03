Broicher Siedlung: Neuer Trainer, neue zweite Mannschaft

Der SV Grün-Weiß Broicher Siedlung blickt auf sein erfolgreichstes Jahr seit dem C-Liga-Aufstieg zurück. Trotz des jüngsten sportlichen Höhenflugs verpassen die Verantwortlichen dem Team an der Seitenlinie ein neues Gesicht und vermelden zudem die Rückkehr einer alten Institution im Vereinsleben.
Die abgelaufene Spielzeit verlief für die Grün-Weißen historisch gut. Mit dem Erreichen des fünften Tabellenplatzes in der Kreisliga C2 verbuchte der Klub das beste Endergebnis seit dem Sprung in die Kreisliga C im Jahr 2018. Dennoch trennen sich nun die Wege von Verein und Trainer Holger Wolters, den es fortan als neuen Coach zur Reserve des SV Eilendorf in die Kreisliga A zieht. Für ihn übernimmt Thomas Balduin, der in der Vergangenheit in verschiedenen Funktionen für Rhenania Lohn aktiv war. Nun feiert der 39-Jährige bei den Grün-Weißen seine Premiere als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie.
„Wir blicken insgesamt zufrieden auf die vergangene Saison zurück. Vor der Saison haben wir uns das Ziel gesetzt, unter die Top-5 zu kommen – dieses Ziel haben wir erreicht. Natürlich analysiert man im Nachgang immer den Saisonverlauf und sieht Phasen, in denen vielleicht auch noch etwas mehr möglich gewesen wäre. Dennoch überwiegt für uns das Positive. Unabhängig davon haben wir uns nach intensiven Gesprächen dazu entschieden, auf der Trainerposition einen neuen Impuls zu setzen. Deshalb werden wir mit einem neuen Trainerteam in die kommende Saison gehen. Diese Entscheidung ist Teil unserer sportlichen Ausrichtung und unseres Bestrebens, den Verein kontinuierlich weiterzuentwickeln“, bilanziert der sportliche Leiter Dennis Mangold das vergangene Jahr im Rückspiegel.
Die Uhren wurden zum Vorbereitungsstart am 19. Juli somit komplett auf Null gedreht. Um dem runderneuerten Funktionsteam den Einstieg zu erleichtern, bat die sportliche Leitung bereits vor dem eigentlichen Aufgalopp zu ersten Treffen abseits des grünen Rasens. Neben Balduin stießen Dominik Adolph als neuer Co-Trainer, Sascha Ellinger als Torwarttrainer und Thomas Petrauske, ebenfalls von Rhenania Lohn, als Betreuer zum Staff.
Auf dem Transfermarkt herrschte ebenfalls Hochbetrieb, wie die lange Reihe an Neuzugängen untermauert. Mit Sven Nowak, Morice Nowak, Nazarii Pavlovii und Vlad Podshyvalov wechseln gleich vier Akteure von Rhenania Lohn an die Siedlung. Zudem verstärken Julian Klinger von Glück-Auf Ofden, Juan Menla-Osman und Lutz Plum von den Sportfreunden Hehlrath sowie Darian Hahn vom VfB Alsdorf das Team. Vom SC Sparta Bardenberg schließen sich Julien Baumanns und Max Jurkowski den Grün-Weißen an, während Marc Breuer von der drittvertretung des FC Concordia Oidtweiler kommt. Komplettiert wird das neue Aufgebot durch Nico Oeben und Peyman Özcelik, die aus der eigenen A-Jugend aufrücken. Demgegenüber stehen lediglich zwei Abgänge, da Patrick Jansen berufsbedingt kürzertreten muss und Maurice Schöbben zum A-Ligisten St. Jöris abgewandert ist.
„Mit unserem Kader sind wir insgesamt sehr zufrieden. Bei der Zusammenstellung haben wir bewusst auf Qualität, Charakter und eine gute Mischung innerhalb der Mannschaft geachtet. Unsere Planungen sind grundsätzlich abgeschlossen, wobei man im Fußball natürlich nie ausschließen sollte, dass sich noch einmal eine interessante Möglichkeit ergibt. Aktuell fühlen wir uns aber auf allen Positionen gut aufgestellt“, zeigt sich Mangold sich mit dem umgestalteten Aufgebot hochzufrieden.
Hinsichtlich der ersten schweißtreibenden Einheiten auf dem Platz zieht der sportliche Leiter ein erstes positives Zwischenfazit, warnt jedoch vor verfrühten Prognosen: „Da wir uns noch ganz am Anfang der Vorbereitung befinden, wäre eine ausführliche sportliche Bewertung zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich verfrüht. Die bisherigen Eindrücke sind aber positiv: Die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch, die Mannschaft zieht gut mit und die Einheiten werden konzentriert angenommen. Genau das haben wir uns für den Start gewünscht. Auch organisatorisch läuft aktuell alles nach Plan. Die Abläufe funktionieren, die Rahmenbedingungen stimmen und wir können uns vollständig auf die weitere Vorbereitung konzentrieren.“
Für die kommende Spielzeit im Klassement der C-Klasse verzichten die Verantwortlichen ganz bewusst auf das Formulieren eines konkreten tabellarischen Ziels. In einer ausgeglichenen Liga liege das Hauptaugenmerk primär auf der Entwicklung einer gefestigten Team-Mentalität. „Entscheidend wird für uns sein, dass sich die Mannschaft als Einheit entwickelt. Die ersten Eindrücke zeigen, dass die Jungs engagiert mitziehen, eine gute Einstellung mitbringen und auch das Trainerteam sehr gut arbeitet. Besonders positiv ist die Trainingsbeteiligung und die Bereitschaft aller, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam zu arbeiten. Genau diese Mentalität wird im Laufe der Saison wichtiger sein als einzelne herausragende Leistungen in einer Vorbereitung“, so Mangold.
Vor einer Saison sei es laut Mangold immer schwierig, Favoriten zu benennen. In vielen Mannschaften habe sich personell etwas verändert und mit den neuen Teams in der Liga kommen zusätzliche Unbekannte dazu, weshalb es unseriös wäre, schon jetzt einzelne Vereine herauszuheben. Natürlich gebe es einige altbekannte Mannschaften, die in den vergangenen Jahren konstant gute Leistungen gezeigt haben und deshalb sicherlich zum erweiterten Favoritenkreis zählen, am Ende entscheide aber die Konstanz über die gesamte Saison. Der Fokus liege ohnehin auf den eigenen Hausaufgaben. Wenn das Potenzial ausgeschöpft und die Leistung Woche für Woche auf den Platz gebracht wird, habe man gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Jahr.
Ein wichtiger Meilenstein für das gesamte Vereinsleben ist den Grün-Weißen derweil schon vor dem ersten Pflichtspiel geglückt, denn ab dem Sommer schicken die Broicher wieder eine zweite Mannschaft ins Rennen. Mangold freut sich über diesen wichtigen Schritt für die Entwicklung des gesamten Vereins, wodurch zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, Spieler gezielt weiterzuentwickeln, Spielpraxis zu ermöglichen und den Übergang zwischen den Mannschaften nachhaltig zu gestalten.