Broicher Siedlung: Neuer Trainer, neue zweite Mannschaft Kreisliga C2 Aachen: Nach Platz fünf schlagen die Grün-Weißen ein neues Kapitel auf. von red · Heute, 15:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jannik Hoegener

Der SV Grün-Weiß Broicher Siedlung blickt auf sein erfolgreichstes Jahr seit dem C-Liga-Aufstieg zurück. Trotz des jüngsten sportlichen Höhenflugs verpassen die Verantwortlichen dem Team an der Seitenlinie ein neues Gesicht und vermelden zudem die Rückkehr einer alten Institution im Vereinsleben.

Die abgelaufene Spielzeit verlief für die Grün-Weißen historisch gut. Mit dem Erreichen des fünften Tabellenplatzes in der Kreisliga C2 verbuchte der Klub das beste Endergebnis seit dem Sprung in die Kreisliga C im Jahr 2018. Dennoch trennen sich nun die Wege von Verein und Trainer Holger Wolters, den es fortan als neuen Coach zur Reserve des SV Eilendorf in die Kreisliga A zieht. Für ihn übernimmt Thomas Balduin, der in der Vergangenheit in verschiedenen Funktionen für Rhenania Lohn aktiv war. Nun feiert der 39-Jährige bei den Grün-Weißen seine Premiere als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie. Ziel Top-5 erreicht „Wir blicken insgesamt zufrieden auf die vergangene Saison zurück. Vor der Saison haben wir uns das Ziel gesetzt, unter die Top-5 zu kommen – dieses Ziel haben wir erreicht. Natürlich analysiert man im Nachgang immer den Saisonverlauf und sieht Phasen, in denen vielleicht auch noch etwas mehr möglich gewesen wäre. Dennoch überwiegt für uns das Positive. Unabhängig davon haben wir uns nach intensiven Gesprächen dazu entschieden, auf der Trainerposition einen neuen Impuls zu setzen. Deshalb werden wir mit einem neuen Trainerteam in die kommende Saison gehen. Diese Entscheidung ist Teil unserer sportlichen Ausrichtung und unseres Bestrebens, den Verein kontinuierlich weiterzuentwickeln“, bilanziert der sportliche Leiter Dennis Mangold das vergangene Jahr im Rückspiegel.

Die Uhren wurden zum Vorbereitungsstart am 19. Juli somit komplett auf Null gedreht. Um dem runderneuerten Funktionsteam den Einstieg zu erleichtern, bat die sportliche Leitung bereits vor dem eigentlichen Aufgalopp zu ersten Treffen abseits des grünen Rasens. Neben Balduin stießen Dominik Adolph als neuer Co-Trainer, Sascha Ellinger als Torwarttrainer und Thomas Petrauske, ebenfalls von Rhenania Lohn, als Betreuer zum Staff. Neun Neuzugänge, nur zwei Abgänge Auf dem Transfermarkt herrschte ebenfalls Hochbetrieb, wie die lange Reihe an Neuzugängen untermauert. Mit Sven Nowak, Morice Nowak, Nazarii Pavlovii und Vlad Podshyvalov wechseln gleich vier Akteure von Rhenania Lohn an die Siedlung. Zudem verstärken Julian Klinger von Glück-Auf Ofden, Juan Menla-Osman und Lutz Plum von den Sportfreunden Hehlrath sowie Darian Hahn vom VfB Alsdorf das Team. Vom SC Sparta Bardenberg schließen sich Julien Baumanns und Max Jurkowski den Grün-Weißen an, während Marc Breuer von der drittvertretung des FC Concordia Oidtweiler kommt. Komplettiert wird das neue Aufgebot durch Nico Oeben und Peyman Özcelik, die aus der eigenen A-Jugend aufrücken. Demgegenüber stehen lediglich zwei Abgänge, da Patrick Jansen berufsbedingt kürzertreten muss und Maurice Schöbben zum A-Ligisten St. Jöris abgewandert ist.