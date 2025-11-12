Broich-Peel überrascht Spinnen mit besonderer DFB-Auszeichnung

Hinter der Preisverleihung am Sonntag stand vor allem eine bemerkenswerte Teamleistung. Denn alle, die auf der Anlage in Broich-Peel vor Ort waren, sämtliche Seniorenmannschaften, Mitglieder, Sponsoren sowie Freunde und Bekannte, wussten, was anstand. Einzig der Vereinsvorsitzende Christian Spinnen, die Hauptperson für diesen Tag, war ahnungslos. Spinnen absolvierte zunächst selbst das Spiel der Reserve auf der Anlage und schaute später noch beim Spiel der ersten Mannschaft zu. Als er zur Halbzeit allerdings bereits gehen wollte, musste das Umfeld kreativ werden. „Alle haben mich in Gespräche verwickelt – hier gebe es ein Problem und darüber müsse man sprechen. Ich habe es echt nicht gecheckt“, sagt Spinnen.
Erst mit dem Abpfiff der Partie dämmerte es Spinnen, dass etwas vor sich ging. Andreas Kludt, der zweite Vorsitzende, stand auf einmal mit einem Mikrofon auf dem Platz, der Fußballkreisvorsitzende Tim Stettner war ebenfalls anwesend – und schließlich wurde Spinnen aufgefordert, auf das Spielfeld zu kommen. „Da wusste ich: Etwas ist im Busch. Ich wurde quasi nach vorne geschubst“, sagt Spinnen lachend.
Es folgten Vorträge und schließlich der entscheidende Moment: Spinnen wurde als Ehrenamtspreisträger des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ausgezeichnet und erhielt eine Urkunde. „Ich war kurz davor, eine Träne zu verdrücken. Sonst rede ich wie ein Wasserfall, aber in dem Moment war ich sprachlos“, sagt Spinnen und fügt an: „Meine Familie war vor Ort. Es war ein wunderschöner Moment und ist eine krasse Wertschätzung. Ein größeres Dankeschön kann es nicht geben.“
Vorstandskollege Kludt hatte Spinnen für die DFB-Auszeichnung vorgeschlagen, die von jedem Kreis einmal jährlich vergeben wird. Dieses Mal war der Kreisvorstand unter Stettner schnell von der Wahl Spinnens überzeugt. Der 33-Jährige hat den SC Broich-Peel über Jahre hinweg geprägt und zahlreiche neue Mitglieder gewonnen. Außerdem kämpfte er intensiv für den Kunstrasenplatz, den Broich-Peel in diesem Jahr erhalten hat. „Ehrenamt bedeutet viel Arbeit und kostet manchmal auch Nerven. Es macht aber auch Spaß, wenn man sieht, dass etwas entsteht. Das ist ein tolles Gefühl. Ich mache es ja nicht nur für mich, sondern auch für andere“, so Spinnen.
Sein ehrenamtlicher Einsatz überzeugte auch die anderen zwölf Kreise im Fußballverband Niederrhein (FVN), weshalb Spinnen in den sogenannten „Club 100“ aufgenommen wurde. Von den zwölf Ehrenpreisträgern aus dem FVN-Gebiet erhalten nur fünf diese zusätzliche Würdigung. Bedeutet: Spinnen darf unter anderem ein Länderspiel seiner Wahl besuchen und ist mit den weiteren 99 Ehrenamtsmitgliedern aus dem „Club 100“ zu einer Ehrungsveranstaltung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund eingeladen. Seit 1997 verleiht der DFB jährlich in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden den Ehrenamtspreis.