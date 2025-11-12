Broich-Peel überrascht Spinnen mit besonderer DFB-Auszeichnung

Vorstandskollege Kludt hatte Spinnen für die DFB-Auszeichnung vorgeschlagen, die von jedem Kreis einmal jährlich vergeben wird. Dieses Mal war der Kreisvorstand unter Stettner schnell von der Wahl Spinnens überzeugt. Der 33-Jährige hat den SC Broich-Peel über Jahre hinweg geprägt und zahlreiche neue Mitglieder gewonnen. Außerdem kämpfte er intensiv für den Kunstrasenplatz, den Broich-Peel in diesem Jahr erhalten hat. „Ehrenamt bedeutet viel Arbeit und kostet manchmal auch Nerven. Es macht aber auch Spaß, wenn man sieht, dass etwas entsteht. Das ist ein tolles Gefühl. Ich mache es ja nicht nur für mich, sondern auch für andere“, so Spinnen.

Sein ehrenamtlicher Einsatz überzeugte auch die anderen zwölf Kreise im Fußballverband Niederrhein (FVN), weshalb Spinnen in den sogenannten „Club 100“ aufgenommen wurde. Von den zwölf Ehrenpreisträgern aus dem FVN-Gebiet erhalten nur fünf diese zusätzliche Würdigung. Bedeutet: Spinnen darf unter anderem ein Länderspiel seiner Wahl besuchen und ist mit den weiteren 99 Ehrenamtsmitgliedern aus dem „Club 100“ zu einer Ehrungsveranstaltung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund eingeladen. Seit 1997 verleiht der DFB jährlich in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden den Ehrenamtspreis.