Bröltaler SC: Michael Mechtenberg kehrt als Cheftrainer zurück

Michael Mechtenberg kehrt zurück nach Bröltal – Foto: José Castro

Erfolgreiche Überzeugungsarbeit der sportlichen Leitung

Die Rückholaktion ist maßgeblich dem sportlichen Leiter Dennis Hellen zu verdanken. In guten und zielführenden Gesprächen überzeugte er den A-Lizenzinhaber von einem erneuten Engagement beim BSC. Hellen betonte die Bedeutung dieser Personalie: „Die Gespräche mit Mechti waren von Beginn an sehr offen und wir sind sehr glücklich, dass wir ihn von der Rückkehr überzeugen konnten. Er kennt den Verein und hat hier schon einmal seine Spuren hinterlassen können.“ Flankiert wird Mechtenberg an der Seitenlinie von einem weiteren alten Bekannten. André Schiefen kehrt ebenfalls an Bord zurück und übernimmt den Posten des Co-Trainers. Die Vereinsführung verspricht sich von seiner Rückkehr vor allem einen großen Vorteil für den gesamten Herrenbereich: Schiefen soll durch seine enge Verbindung zur zweiten Mannschaft als wichtiges Bindeglied fungieren und die Verzahnung zwischen beiden Teams weiter optimieren.