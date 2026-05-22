Bröltaler SC: Michael Mechtenberg kehrt als Cheftrainer zurück

Der Bröltaler SC sorgt für eine echte Überraschung auf der Trainerbank: Zur neuen Spielzeit übernimmt Ex-Coach Michael Mechtenberg erneut die Geschicke der ersten Herrenmannschaft. Nach intensiven und erfolgreichen Verhandlungen ist es der sportlichen Leitung gelungen, den erfahrenen Übungsleiter für eine Rückkehr zu begeistern.
Erfolgreiche Überzeugungsarbeit der sportlichen Leitung
Die Rückholaktion ist maßgeblich dem sportlichen Leiter Dennis Hellen zu verdanken. In guten und zielführenden Gesprächen überzeugte er den A-Lizenzinhaber von einem erneuten Engagement beim BSC. Hellen betonte die Bedeutung dieser Personalie: „Die Gespräche mit Mechti waren von Beginn an sehr offen und wir sind sehr glücklich, dass wir ihn von der Rückkehr überzeugen konnten. Er kennt den Verein und hat hier schon einmal seine Spuren hinterlassen können.“ Flankiert wird Mechtenberg an der Seitenlinie von einem weiteren alten Bekannten. André Schiefen kehrt ebenfalls an Bord zurück und übernimmt den Posten des Co-Trainers. Die Vereinsführung verspricht sich von seiner Rückkehr vor allem einen großen Vorteil für den gesamten Herrenbereich: Schiefen soll durch seine enge Verbindung zur zweiten Mannschaft als wichtiges Bindeglied fungieren und die Verzahnung zwischen beiden Teams weiter optimieren.
Marcus Scheidt bleibt dem Verein erhalten
Mit dem Trainerwechsel geht auch ein Dank an die bisherige sportliche Führung einher. Der Verein bedankte sich ausdrücklich bei Marcus Scheidt für dessen geleistete Arbeit und das große Engagement in der laufenden Saison. Scheidt war bereits im Vorfeld eng in alle strategischen Entscheidungen eingebunden. Zur Freude der Verantwortlichen soll er dem Verein auch in Zukunft erhalten bleiben und eine neue, andere Rolle im Club einnehmen.