Bröltal sendet Lebenszeichen − Südwest nicht zu stoppen

Waldenrath stoppte den Aufwärtstrend von Bergfried – Foto: Miriam Senft

Waldenrath bricht Bergfrieds Lauf In der Frauen-Mittelrheinliga ist die Erfolgsserie des SV Bergfried Leverkusen gerissen. Gegen den Tabellenvierten Viktoria Waldenrath-Straeten unterlagen die Leverkusenerinnen deutlich mit 1:5. Waldenrath-Trainer Maik Honold zog nach der Partie ein nüchternes Fazit: „Mit einem glanzlosen, aber verdienten Auswärtssieg bei Bergfried Leverkusen hat unsere Mannschaft die Pflichtaufgabe erfüllt. Es war allerdings kein Spiel, das lange in Erinnerung bleiben wird. Insgesamt bewegte sich die Partie über weite Strecken auf einem eher dünnen Niveau.“ Die Viktoria hätte die Partie schon früh in ruhigere Bahnen lenken können, ließ jedoch die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Zudem litt der Spielfluss massiv unter den zahlreichen verletzungsbedingten Pausen: „Wir hätten früh für klarere Verhältnisse sorgen müssen. Noch vor dem Rückstand haben wir bereits drei 100-prozentige Torchancen liegen lassen. Zudem kamen wir nie wirklich in einen konstanten Spielrhythmus, da die Begegnung immer wieder durch Verletzungsunterbrechungen zerrissen wurde.“ Die dünne Personaldecke der Gastgeberinnen machte sich bemerkbar: „Nach dem Seitenwechsel merkte man dann deutlich, dass bei den Gastgeberinnen die Kräfte nachließen. Das hat meine Mannschaft letztlich konsequent ausgenutzt und das Spiel in unsere Richtung gezogen. Unter dem Strich steht ein verdienter Auswärtssieg gegen einen Gegner, der aufopferungsvoll gekämpft hat.“

Bröltal gelingt Ausrufezeichen im Abstiegskampf Im „Überlebenskampf“ gegen den TuS Jüngersdorf feierten die Gastgeberinnen einen fulminanten Kantersieg, der das Tabellenende wieder völlig offen gestaltet. Nach Wochen der Durststrecke platzte der Knoten ausgerechnet in dem Moment, als der Druck am größten war. Trainer Mats Bollmann machte nach dem Spiel deutlich, wie viel für sein Team auf dem Spiel stand: „Wenn wir heute nicht gewonnen hätten, wäre Schicht im Schacht gewesen. Wichtig war auch, dass die Mädels sich von der Hektik, die Jüngersdorf an den Tag gelegt hat, nicht haben anstecken lassen.“ Dabei begann die Partie denkbar schlecht für die Bröltalerinnen. Bereits nach sechs Minuten entschied der Schiedsrichter auf einen äußerst strittigen Handelfmeter, den Jüngersdorf zur frühen Führung nutzte. Doch anders als in den Vorwochen brach das Team nicht zusammen: „Die Mädels haben sich von dem 0:1 nicht verunsichern lassen und einfach weitergemacht. Jetzt gilt es, diesen Moment, den wir heute geschaffen haben, festzuhalten und daraus weitere positive Momente zu schaffen.“ Mit diesem „Statement-Sieg“ hat Bröltal bewiesen, dass sie die Liga eben doch „können“. Bollmann hofft nun, dass dieser Erfolg die nötige Energie für den Saison-Schlussspurt freisetzt. Das Rennen um den Klassenerhalt verspricht in den verbleibenden Wochen Hochspannung pur!

Südwest nimmt auch die Hürde Merl Die DJK Südwest Köln hat einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft der Frauen-Mittelrheinliga gemacht. Gegen den SV Rot-Weiß Merl feierten die Kölnerinnen einen am Ende souveränen Heimsieg, mussten aber in der Anfangsphase Schwerstarbeit verrichten. Trainerin Jule Brockerhoff zeigte sich nach der Partie beeindruckt von der Gegenwehr der Gäste, lobte aber vor allem die Entwicklung ihres Teams im Spielverlauf: „Merl war der erwartet robuste Gegner. Wir haben ein paar Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden. In dieser Zeit hätten die Gäste verdient in Führung gehen können. Sie sind viel besser, als ihr bisheriger Saisonverlauf widerspiegelt.“ Nach der wackeligen Anfangsphase fand die DJK über die Zweikämpfe besser in die Partie. Der Führungstreffer wirkte wie ein Befreiungsschlag und riss das Spielgeschehen endgültig auf die Seite der Gastgeberinnen: „Der Führungstreffer fiel genau zum richtigen Moment und das 2:0 war, denke ich, der Bruch für unsere Gäste. Ab da haben wir das Spiel aus meiner Sicht absolut dominiert. Wir konnten spielerisch gute Lösungen finden, waren defensiv stabil und haben keine Zweifel mehr offengelassen.“ Besonders die Mentalität in der Schlussphase stimmte die Trainerin positiv. Anstatt den Vorsprung nur zu verwalten, blieb Südwest gierig und konzentriert – ein klares Signal an die Konkurrenz aus Aachen: „Ich bin mit der Art und Weise, wie wir das Spiel dann zu Ende gebracht haben, komplett zufrieden! Wir haben bis zur 90. Minute hungrig nach vorne gespielt und defensiv mit vollem Einsatz verteidigt. Wir sind absolut im Saisonendspurt angekommen.“

Kein Sieger im Derby Das Stadtderby am Nordfeld zwischen Vorwärts Spoho 98 II und Casa España endete mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Damit unterstreichen die Gäste vom Zülpicher Wall ihre aktuelle Top-Form und beweisen nach dem Sieg gegen Bödingen erneut, dass sie gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte hervorragend mithalten können. Spoho verpasst den Sprung näher an Platz 4 heran, festigt aber mit 24 Zählern den 5. Tabellenplatz. Casa klettert auf Platz 6 und hält den Vorsprung auf die untere Tabellenregion bei drei Punkten.