Broekhuysen winkt wieder Platz 1, allmählich letzte Chance für Haldern

26. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Bei Sportfreunde Lowick können die Sportfreunde Broekhuysen am Mittwoch vorlegen. Der SV Haldern braucht gegen die DJK Twisteden dringend einen Sieg. Die restlichen Partien finden am Donnerstag statt.
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TSV Weeze
So., 12.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - VfL Rhede
So., 12.04.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Kevelaerer SV
So., 12.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 12.04.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 12.04.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Hamminkelner SV
So., 12.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Borussia Veen
So., 12.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Haldern
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV 08/29 Friedrichsfeld
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde Broekhuysen
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SGE Bedburg-Hau
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Stenern
So., 19.04.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Alemannia Pfalzdorf
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Viktoria Goch II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Xanten
So., 19.04.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TSV Weeze