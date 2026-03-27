Broekhuysen verspielt 4:2 vs Rindern, Rückschläge für Goch II & Anholt

Spieltag 25! – Foto: Arno Wirths

Spieltag 25 in der Bezirksliga, Gruppe 4: Das Titelrennen nimmt eine neue Wendung: Sportfreunde Broekhuysen geben einen Comeback-Sieg gegen den SV Rindern aus der Hand. Dahinter punktet SGE Bedburg-Hau im Keller, während Westfalia Anholt wichtige Zähler liegen lässt.

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Im Duell zweier Aufsteiger ließ Westfalia Anholt wichtige Punkte liegen. Nach der frühen Führung für den Hamminkelner SV durch Jan Nepicks (12.) drehte Anholt die Partie noch vor der Pause durch einen Doppelpack von Til Spiegelhoff (20., 42.). Doch nach dem Seitenwechsel gelang Hamminkeln der Ausgleich: Felix Becker traf zum 2:2 (56.). Anholt bleibt damit im unteren Tabellenbereich und verpasst es, sich entscheidend abzusetzen, während Hamminkeln mit nun 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld steht.

Für Viktoria Goch II war das direkte Duell gegen die SGE Bedburg-Hau von großer Bedeutung, aber es ging verloren. Die Gäste legten früh den Grundstein, als Pascal Puff (25.) und Fabian Berntsen (30.) innerhalb weniger Minuten trafen. Zwar verkürzte Lars Johnson im zweiten Durchgang (68.), doch mehr gelang den Hausherren nicht. Bedburg-Hau verschafft sich damit Luft im Tabellenkeller und steht nun bei 31 Punkten, während Goch II weiter auf Rang 17 bleibt und die Chance verpasst, den direkten Konkurrenten unten festzusetzen.

Die Sportfreunde Broekhuysen haben im Titelrennen einen empfindlichen Rückschlag erlitten, nachdem sie gegen den SV Rindern eine Zwei-Tore-Führung nicht über die Zeit brachten. Dabei begann die Partie bereits turbulent: Mika Winkler brachte Rindern früh in Führung (12.), ehe Nick Maurice Ernst ausglich (25.). Kurz vor der Pause stellte erneut Winkler auf 2:1 (45.+1), doch direkt nach Wiederanpfiff traf Noah Christian Thier zum 2:2 (46.). In der Folge schien Broekhuysen das Spiel zu entscheiden, als Nils Lachmann mit einem Doppelpack (50., 55.) auf 4:2 stellte. Doch Rindern blieb im Spiel: Maximilian Janssen verkürzte per Foulelfmeter (64.) und glich in der Schlussphase ebenfalls vom Punkt aus (89.). Damit verpasst Broekhuysen den Ausbau der Tabellenführung und steht nun bei 53 Punkten – der VfL Rhede kann mit einem Sieg vorbeiziehen.

Spieltext SV Friedrich - VfL Rhede

Morgen, 15:00 Uhr TuS Stenern TuS Stenern Kevelaerer SV Kevelaer 15:00 PUSH

Spieltext TuS Stenern - Kevelaer

Morgen, 15:00 Uhr TuS Xanten TuS Xanten TSV Weeze TSV Weeze 15:00 live PUSH

Spieltext TuS Xanten - TSV Weeze

Morgen, 15:00 Uhr Borussia Veen Veen SV Haldern SV Haldern 15:00 live PUSH

Spieltext Veen - SV Haldern

Spieltext Twisteden - BW Dingden II

Spieltext Pfalzdorf - SF Lowick

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Sportfreunde Broekhuysen

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - DJK Twisteden

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Borussia Veen - Viktoria Goch II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Alemannia Pfalzdorf

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Weeze - SGE Bedburg-Hau

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Xanten

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - TuS Stenern

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - Westfalia Anholt



27. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TSV Weeze

So., 12.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - VfL Rhede

So., 12.04.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Kevelaerer SV

So., 12.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 12.04.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 12.04.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Hamminkelner SV

So., 12.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Borussia Veen

So., 12.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Haldern

So., 12.04.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern