Broekhuysen verspielt 4:2 vs Rindern, Rückschläge für Goch II & Anholt

Spieltag 25 in der Bezirksliga, Gruppe 4: Das Titelrennen nimmt eine neue Wendung: Sportfreunde Broekhuysen geben einen Comeback-Sieg gegen den SV Rindern aus der Hand. Dahinter punktet SGE Bedburg-Hau im Keller, während Westfalia Anholt wichtige Zähler liegen lässt.
Im Duell zweier Aufsteiger ließ Westfalia Anholt wichtige Punkte liegen. Nach der frühen Führung für den Hamminkelner SV durch Jan Nepicks (12.) drehte Anholt die Partie noch vor der Pause durch einen Doppelpack von Til Spiegelhoff (20., 42.). Doch nach dem Seitenwechsel gelang Hamminkeln der Ausgleich: Felix Becker traf zum 2:2 (56.). Anholt bleibt damit im unteren Tabellenbereich und verpasst es, sich entscheidend abzusetzen, während Hamminkeln mit nun 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld steht.
Für Viktoria Goch II war das direkte Duell gegen die SGE Bedburg-Hau von großer Bedeutung, aber es ging verloren. Die Gäste legten früh den Grundstein, als Pascal Puff (25.) und Fabian Berntsen (30.) innerhalb weniger Minuten trafen. Zwar verkürzte Lars Johnson im zweiten Durchgang (68.), doch mehr gelang den Hausherren nicht. Bedburg-Hau verschafft sich damit Luft im Tabellenkeller und steht nun bei 31 Punkten, während Goch II weiter auf Rang 17 bleibt und die Chance verpasst, den direkten Konkurrenten unten festzusetzen.
Die Sportfreunde Broekhuysen haben im Titelrennen einen empfindlichen Rückschlag erlitten, nachdem sie gegen den SV Rindern eine Zwei-Tore-Führung nicht über die Zeit brachten. Dabei begann die Partie bereits turbulent: Mika Winkler brachte Rindern früh in Führung (12.), ehe Nick Maurice Ernst ausglich (25.). Kurz vor der Pause stellte erneut Winkler auf 2:1 (45.+1), doch direkt nach Wiederanpfiff traf Noah Christian Thier zum 2:2 (46.).
In der Folge schien Broekhuysen das Spiel zu entscheiden, als Nils Lachmann mit einem Doppelpack (50., 55.) auf 4:2 stellte. Doch Rindern blieb im Spiel: Maximilian Janssen verkürzte per Foulelfmeter (64.) und glich in der Schlussphase ebenfalls vom Punkt aus (89.). Damit verpasst Broekhuysen den Ausbau der Tabellenführung und steht nun bei 53 Punkten – der VfL Rhede kann mit einem Sieg vorbeiziehen.
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Sportfreunde Broekhuysen
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - DJK Twisteden
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Borussia Veen - Viktoria Goch II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Alemannia Pfalzdorf
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Weeze - SGE Bedburg-Hau
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Xanten
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - TuS Stenern
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - Westfalia Anholt
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TSV Weeze
So., 12.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - VfL Rhede
So., 12.04.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Kevelaerer SV
So., 12.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 12.04.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 12.04.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Hamminkelner SV
So., 12.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Borussia Veen
So., 12.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Haldern
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern