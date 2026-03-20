Broekhuysen ringt Twisteden nieder und zieht ins Traumfinale ein

Hielt Elfmeter und Nachschuss: Finn Bünnings. – Foto: Janine Gödiker

Die Finalisten im Kreispokal Kleve/Geldern stehen fest: Neben Viktoria Goch haben nun auch die Sportfreunde Broekhuysen den Sprung ins Endspiel geschafft. Der Spitzenreiter der Bezirksliga setzte sich im Halbfinale mit 3:1 (1:1) beim Ligakonkurrenten DJK Twisteden durch und machte damit das erhoffte Traumfinale perfekt.

Denn die DJK Twisteden erwischte einen echten Traumstart. Bereits in der fünften Minute traf Tom Cappel zur frühen Führung, und die Gastgeber hätten kurz darauf sogar auf 2:0 erhöhen können. Für Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke war der Beginn ein Schockmoment: „Das waren unsere schlechtesten 20 Anfangsminuten in dieser Saison“, sagte er.

Goch und Broekhuysen galten bereits im Vorfeld als Topfavoriten auf eine Endspielteilnahme, doch der Weg dorthin war für die Sportfreunde härter als erwartet – vor allem in der Anfangsphase des Halbfinals.

Erst danach stabilisierte sich sein Team, während Twisteden zunehmend passiver wurde. Broekhuysen erhöhte den Druck, erspielte sich mehrere Chancen und kam schließlich durch Norman Schmitz zum verdienten Ausgleich (30.).

Elfmeter-Entscheidung im Kreispokal: Broekhuysen dreht das Halbfinale

Kurz nach der Pause folgte dann die Szene, die das Spiel kippen ließ. Nach einem Zweikampf im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. „Ein strittiger Strafstoß“, kommentierte DJK-Trainer Marcelte Nyenhuis die Entscheidung. Luca Schmermas verwandelte sicher zum 2:1 für die Sportfreunde, die anschließend weitere Möglichkeiten hatten, um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Doch Twisteden gab sich nicht geschlagen.

Schlussphase im Halbfinale: Twisteden drückt, Broekhuysen trifft eiskalt

„Wir haben Broekhuysen zunehmend eingeschnürt. Leider haben wir in einer Strafraumszene keinen Elfmeter bekommen“, sagte te Nyenhuis. „Wir hatten die zweite Hälfte aber bis zum Ende gut im Griff. Wenn wir den Ausgleich gemacht hätten, wären wir auch in einer möglichen Verlängerung erfolgreich gewesen. Davon bin ich fest überzeugt.“ Doch statt des Ausgleichs fiel in der Nachspielzeit die Entscheidung: Stan Hesen traf zum 3:1 (90.+2) und zerstörte damit alle Hoffnungen der DJK.

Kurz vor dem Abpfiff bekam Twisteden noch einen Strafstoß zugesprochen, doch Tom Cappel scheiterte an Finn Bünnings. „Unser Keeper hat den super gehalten. Und danach sogar noch einen Nachschuss“, sagte Clark über seinen Torhüter.

Der Broekhuysener Trainer hatte sich zuvor selbst eingewechselt – aus taktischen Gründen, wie er später erklärte. Nun richtet er den Blick auf das große Finale gegen Viktoria Goch am Ostermontag: „Wir freuen uns auf das Finale. Ich finde, dass der Pokalwettbewerb durch die Einführung eines Endspiels viel attraktiver geworden ist.“ Und wie schätzt er die Chancen seines Teams ein? „An einem guten Tag ist alles möglich“, so Clarke.

DJK Twisteden: Voß – A. Rasch, S. Douteil, Heussen, Cappel, L. Douteil, Kleuskens, F. Rasch, Schellenberg, Leck (71. Lenz), Iland (62. Dennesen).

SF Broekhuysen: Bünnings – Frenzen (46. Schmermas), Lachmann, Agirman (70. Hesen), L. Peun (72. Theelen), van Bühren (90.+4 Clarke), Horster, Hünnekens, Ernst, Schmitz, Beterams (85. Brüx).