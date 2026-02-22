 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Broekhuysen marschiert, Weeze klettert – Rhede bleibt vorn

Bezirksliga 4: Sportfreunde Broekhuysen schlagen SGE Bedburg-Hau 5:1, TSV Weeze siegt gegen Alemannia Pfalzdorf, VfL Rhede gewinnt dank Qwenn Landzaat gegen Borussia Veen.

von André Nückel · Heute, 18:14 Uhr · 0 Leser
Tom Beterams traf dreimal.
Tom Beterams traf dreimal. – Foto: Janine Gödiker

Spieltag 20 in der Bezirksliga, Gruppe 4: Die Sportfreunde Broekhuysen feiern den fünften Sieg in Serie gegen die SGE Bedburg-Hau, der TSV Weeze setzt seinen Aufwärtstrend fort und Tabellenführer VfL Rhede behauptet dank Qwenn Landzaat die Spitze.

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
2
2
Abpfiff
Am Freitagabend stand Marlon Irsch mal so richtig für den SV Rindern im Fokus. Der 19-Jährige, der sein erstes Seniorenjahr absolviert, erzielte nach 30 Toren und 23 Vorlagen für den SSV Reichswalde in der A-Jugend endlich seinen ersten Treffer für den SVR - und der war wichtig: Es war nämlich das 2:2 gegen Blau-Weiß Dingden II, im Rennen um Platz zwei eigentlich zu wenig. Dingden II hätte im Abstiegskampf ebenfalls eher den möglichen 2:1-Sieg benötigt. So droht erneut der Tabellenkeller.

SV Rindern – SV Blau-Weiß Dingden II 2:2
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Robert Boßmann, Wiktor Romanow, Dano Evrard, Leon Naß (74. Luca Alexander Polders), Björn Gatermann (65. Cem Artas), Christian Ploenes (74. Philipp Roosen), Marten Albrecht, Peter Mayr (65. Finn Tiemer), Mika Winkler, Lukas Müller (74. Marlon Irsch) - Spielertrainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Jens van der Linde, Phil Hülzevoort, Memetsah Cakar, Marco Harbring, Jonah Koopmann, Nicolas Clasen (77. Niklas Nienhaus), Alexander Sack, John Gertzen, Fabrice Kempe (68. Tim Harbring), Ibrahim Kouyate (88. Leonardo Moschüring) - Trainer: Dirk Juch
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Mika Winkler (17.), 1:1 Ibrahim Kouyate (32.), 1:2 Fabrice Kempe (59.), 2:2 Marlon Irsch (76.)

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
1
5
Abpfiff
+Video
Die Sportfreunde Broekhuysen bauen ihre Serie aus und haben zum fünften Mal in Folge gegen die SGE Bedburg-Hau gewonnen. Der Mann des Nachmittags war beim 5:1-Erfolg des Tabellenzweiten schnell gefunden: Tom Beterams schoss einen Dreierpack und war kaum zu stoppen. Die SFB bleiben damit an VfL Rhede dran, während Bedburg-Hau nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge besitzt.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
2
1
Abpfiff
+Video
Der TSV Weeze ist an der SGE Bedburg-Hau vorbeigezogen. In den Testspielen patzte Weeze noch gegen den 1. FC Kleve II und den SV Straelen, in der Liga läuft es deutlich besser: Dank der Tore von Julian Kühn (20.) und Yannick Gorthmanns (73.) jubelte der Aufsteiger über seinen dritten Ligasieg 2026. Alemannia Pfalzdorf hat Weeze ebenfalls hinter sich gelassen und besitzt nur noch einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
5
1
Abpfiff
Qwenn Landzaat avancierte erneut zum Matchwinner des VfL Rhede, denn der Stürmer schoss gegen Borussia Veen vor der Pause das wichtige 2:1 (36.) und unmittelbar nach Wiederanpfiff das 3:1 (50.). Damit entschied er die Partie maßgeblich und hält Rhede weiterhin an der Tabellenspitze.

Die weiteren Ergebnisse

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
4
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Abgesagt

Heute, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
2
1
Abpfiff
Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Hamminkelner SV
So., 01.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze
So., 01.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SGE Bedburg-Hau
So., 01.03.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - TuS Stenern
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - VfL Rhede
So., 01.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Kevelaerer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Xanten
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Rindern

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern
So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern
So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen

