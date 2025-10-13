Broekhuysen gewinnt – Neue Spannung im Titelrennen

Na also, der VfL Rhede ist keineswegs die Übermannschaft in der Bezirksliga. Am Freitagabend kassierte der Tabellenführer, der mit acht Siegen in die Saison gestartet war, im Nachbarschaftsduell beim TuS Stenern seine erste Niederlage (1:3). Seit Sonntag ist das Rennen um die Meisterschaft wieder völlig offen. Verfolger Sportfreunde Broekhuysen ließ sich die große Chance nicht entgehen und schlug die SF Lowick, die mit der Empfehlung von sechs ungeschlagenen Spielen in Folge angereist waren, mit 3:0 (3:0). Damit beträgt der Rückstand auf Platz eins gerade einmal noch fünf Punkte – die Jagd ist endgültig wieder eröffnet.

Bereits in den Anfangsminuten zeigten sich die Gastgeber hellwach. Nach nur zwei Minuten war es Nils Lachmann, der am zweiten Pfosten goldrichtig stand und nach einer Ecke per Kopf zur frühen Führung traf. Nur sechs Minuten später legte Maurice Horster mit einem Sonntagschuss nach – sein Schuss passte genau in den Winkel des Gästetores.

Die heimischen Sportfreunde waren in den ersten 45 Minuten ganz klar am Drücker, der Namensvetter aus Bocholt war in diesem Zeitraum chancenlos. In der 38. Minute fiel das 3:0 und damit die Vorentscheidung. Nach einem Foulspiel landete die Freistoßflanke beim frei stehenden Abwehrchef Leon Peun, der problemlos einnickte.

Nach dem Seitenwechsel verlief die Begegnung zwar ausgeglichener. Doch die Gäste aus Lowick kombinierten sich zwar einige Male gefällig bis in Strafraumnähe, doch vor dem Broekhuysener Tor war die Mannschaft ganz einfach zu harmlos. So hatte der Gastgeber keinerlei Probleme, den klaren Vorsprung zu verwalten und das Geschehen auf dem Platz zu kontrollieren.

In der 79. Minute kam noch einmal Jubel auf der Sportanlage Op den Bökel auf. Allerdings zu früh – der schön herausgespielte Treffer von Tobias Maaßen zählte zu Recht wegen einer Abseitsposition nicht. Nur drei Minuten später hatte Maaßen eine weitere Riesenchance, scheiterte aber frei stehend am Gästetorhüter. Leon Peun verfehlte auch noch einmal knapp das Ziel – letztlich blieb es beim verdienten 3:0-Endstand.

„Das Ergebnis ist hochverdient. Lowick hatte während des gesamten Spiels keine nennenswerte Chance. Wir dürfen vollauf zufrieden sein“, sagte Sebastian Clarke. Bereits am Mittwoch bietet sich den Sportfreunden die Gelegenheit, den Rückstand auf den Spitzenreiter weiter zu verringern. Ab 20 Uhr ist die Mannschaft bei BW Dingden II gefordert.

SF Broekhuysen: Schaffers – Lachmann, Peun, Schmermas, Agirman (77. Hesen), Hünnekens (85. Schmitz), Thier (77. Maaßen), Hannaleck (85. Theelen), Ernst (64. Teegelbeckers), Beterams, Horster.