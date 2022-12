Broekhuysen: Abenteurer sorgen für Überraschungen Landesliga: Aufsteiger Sportfreunde Broekhuysen fühlt sich in der neuen Umgebung pudelwohl. Das haben auch schon die Spitzenteams zu spüren bekommen. Nur auswärts hat die Mannschaft noch etwas Luft nach oben.

Zwei Sternstunden durfte der Aufsteiger in der laufenden Landesliga-Saison bereits erleben. Die erste schlug am 6. November, als die Sportfreunde Broekhuysen den Tabellenführer und haushohen Favoriten SV Scherpenberg mit einem 2:0 nach Hause schickten. „Und zwar völlig verdient“, betont Teammanager Heinz Trienekens.

Die erste Hiobsbotschaft gab’s bereits am 12. Juni, als die Sportfreunde am vorletzten Bezirksliga-Spieltag mit einem 3:0-Heimsieg gegen den späteren Absteiger Borussia Veen die Meisterschaft in trockene Tücher brachten. „Vor dem Spiel kam Finn Helders zu mir und teilte mir mit, dass er aus beruflichen Gründen seine Laufbahn beenden muss“, erinnert sich der Teammanager.

Die faustdicken Überraschungen gegen die beiden Spitzenteams zählen zu den Gründen, weshalb die Sportfreunde ausgezeichnete Chancen besitzen, das zweite „Abenteuer Landesliga“ in der Vereinsgeschichte erfolgreich beenden zu können. Der Neuling hat in den ersten 15 Spielen beachtliche 18 Punkte gesammelt und sich als Tabellenachter in die Winterpause verabschiedet – bei allerdings gerade einmal zwei Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone.

Nummer zwei genossen die Anhänger auf der heimischen Sportanlage „Op den Bökel“ am letzten Spieltag vor der Winterpause. Ausgerechnet gegen den Tabellendritten Arminia Klosterhardt, der ebenfalls als heißer Titelanwärter gehandelt wird, gelang mit einem 6:0 der höchste Saisonsieg. „Nach dem 0:3 im Hinspiel hatte der Klosterhardter Trainer gesagt, dass die Sportfreunde Broekhuysen kein Maßstab sind. Das hatten unsere Jungs noch nicht vergessen“, so Trienekens.

Damit brach ausgerechnet der Torjäger, der 13 Treffer und 18 Vorlagen zum Triumph beigesteuert hatte, schon einmal weg. Parallel verabschiedete sich Marcel Thyssen, der sich zunächst voll und ganz auf sein zweites sportliches Standbein konzentrieren wollte. Das hat der Mittelfeld-Dauerbrenner in der Zwischenzeit so erfolgreich getan, dass er im neuen Jahr sein Comeback im neuen Sportfreunde-Outfit feiert, das der Straelener Immobilien-Makler Michael van Megen spendiert hat. Als Zuspieler hat Thyssen die Volleyballer des Kevelaerer SV an die Verbandsliga-Tabellenspitze geführt – der Aufstieg in die Oberliga ist nur noch Formsache. „Marcel ist ein Sportsmann durch und durch, wie man ihn heutzutage nur noch selten findet. Er hat häufig unsere Spiele besucht und die ganze Zeit mitgefiebert. Wir freuen uns alle, dass er bald wieder dabei ist“, so Trienekens.

Daneben gibt’s auch noch drei „gefühlte“ Neuzugänge. Mittelfeldspieler Dennis Belzek, Verteidiger Maik Weymanns und Sebastian Clarke in seiner zweiten Funktion als Abwehrchef kamen wegen hartnäckiger Verletzungen in den ersten 15 Spielen nur äußerst selten zum Einsatz – 2023 greifen sie wieder voll an.

Und deshalb ist Heinz Trienekens sehr zuversichtlich, dass der Dorfverein aus Straelen 2023/24 seine dritte Landesliga-Saison erlebt: „Wir werfen mannschaftliche Geschlossenheit, Begeisterung und Zusammenhalt in die Waagschale. Und nach solchen Erfolgserlebnissen wie gegen Scherpenberg und Klosterhardt laufen die Jungs mit Riesenspaß und breiter Brust durch die Gegend.“