Brögbern im Eckenrausch - drei Tore, drei Punkte
Am Sonntag empfing die SG Brögbern/Bawinkel/Clusorth-Bramhar die SG Schepsdorf/Darme/Baccum und konnte sich am Ende verdient mit 3:1 durchsetzen. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Jan Hopster, der das faire, aber intensive Spiel sicher im Griff hatte. Den Liveticker übernahm Frank Schmitz.
Von Beginn an setzte die Heimmannschaft die Gäste unter Druck und kam bereits in den ersten Minuten zu mehreren Ecken. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Khansa Sido Yousef (7) die SG Brögbern in der 22. Minute mit einem platzierten Schuss ins Eck in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Merrit Gels (10) nach einer Ecke mit einem sehenswerten Heber auf 2:0 (28.).
Die Gäste ließen sich jedoch nicht hängen und kamen kurz vor der Pause zurück ins Spiel. Nach starker Vorarbeit von Malin Schneider (7) erzielte Luisa Hemeltjen (10) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Anschlusstreffer zum 2:1 (45‘+1). Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen.
Nach Wiederanpfiff erspielte sich Brögbern zahlreiche Chancen, doch Gästetorhüterin Janne Kramer (1) bewahrte ihre Mannschaft mit mehreren starken Paraden vor einem höheren Rückstand. In der 63. Minute war jedoch auch sie machtlos, als erneut Khansa Sido Yousef (7) eiskalt zuschlug und auf 3:1 stellte.
Im weiteren Verlauf blieben die Gastgeberinnen spielbestimmend, vergaben jedoch weitere gute Möglichkeiten. Die SG Schepsdorf/Darme/Baccum versuchte zwar nochmals den Anschluss zu erzielen, fand aber gegen die stabile Defensive der Heimmannschaft kein Durchkommen mehr.
Nach 90 intensiven Minuten pfiff Schiedsrichter Hopster die Partie ab. Mit dem verdienten 3:1-Erfolg sichert sich die SG Brögbern/Bawinkel/Clusorth-Bramhar wichtige Punkte, während die SG Schepsdorf/Darme/Baccum trotz engagiertem Auftritt ohne Zählbares nach Hause fährt.
SuS Darme II ringt Lengerich-Handrup II nieder - Krüssel trifft spät zum Sieg
Zuschauer am Liveticker 2.187 (Liveticker: Simon Poggemann)
SuS Darme II bleibt in der Erfolgsspur. Im Heimspiel gegen den SV Lengerich-Handrup II erarbeitete sich die Mannschaft einen verdienten 2:1-Erfolg, der allerdings erst kurz vor Schluss durch einen Distanzschuss von Philipp Krüssel sichergestellt wurde.
Vor dem Anpfiff
Die Vorzeichen konnten unterschiedlicher kaum sein: Während Darme zuletzt drei Liga-Siege in Serie feiern konnte und damit in der Spitzengruppe der 2. Kreisklasse Emsland Süd rangierte, reiste Lengerich nach mehreren Niederlagen und dem frühen Pokal-Aus unter Druck an. Zudem hatte Darme unter der Woche noch das Kreispokalspiel gegen den höherklassigen SV Erika-Altenberge (1:3) in den Beinen. Gespielt wurde bei bestem Fußballwetter auf dem Reinelhof des Sportzentrums Darme, geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Ömer Yigit.
Spielverlauf
Darme begann nervös und produzierte früh Abspielfehler, sodass die Gäste gleich gefährlich wurden: De Vries traf nach einem Fehlpass den Pfosten (6.). Fast im Gegenzug schlugen die Gastgeber zu: Nach einer Ecke von Felix Baldauf köpfte Alexander Kerkhoff zur Führung ein (14.).
Lengerich zeigte sich unbeeindruckt, nutzte seinerseits einen Unsicherheitsmoment in Darmes Hintermannschaft und glich durch Jonas Landwehr aus (22.). Bis zur Pause blieb es beim gerechten 1:1 - Darme zwar mit mehr Ballkontrolle, die Gäste aber stets brandgefährlich nach Fehlern.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein intensives Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Darme drückte, scheiterte jedoch mehrfach am Aluminium oder an Keeper Penningers. Lengerich setzte Nadelstiche, vor allem über Distanzschüsse von Prekel und de Vries. Die Partie wurde nun zerfahrener, zahlreiche Gelbe Karten unterstrichen den hitzigen Charakter.
Kurz vor Schluss folgte die Entscheidung: Baldauf legte quer auf Krüssel, der aus 20 Metern Maß nahm und den Ball unhaltbar ins lange Eck jagte (89.). Die Gastgeber spielten die Nachspielzeit anschließend clever herunter und sicherten sich den vierten Liga-Sieg in Folge.
Fazit
Darme bewies Moral und den längeren Atem. Trotz aberkanntem Tor, Aluminiumtreffern und ruppiger Gäste hielt das Team durch und wurde am Ende mit drei Punkten belohnt. Lengerich hielt lange stark dagegen, verpasste aber, das Spielgeschehen in der Schlussphase zu beruhigen.
Fresenburg feiert ersten Saisonsieg - 2:0 gegen BW Papenburg III
SV Fortuna Fresenburg hat am Sonntag den ersten Dreier der neuen Saison eingefahren. Vor 996 Zuschauern im FuPa-Liveticker setzte sich die Mannschaft von Trainer Dieter Wilken verdient mit 2:0 gegen SC Blau-Weiß Papenburg III durch. Den Bericht aus Fresenburg lieferte Jan-Niklas Meester im Liveticker.
Die Fortuna begann druckvoll und kam früh zu guten Gelegenheiten. Kremer, Robin und mehrfach Kanne scheiterten zunächst noch am gut aufgelegten Gäste-Keeper oder an der eigenen Präzision. In der 19. Minute war der Bann jedoch gebrochen: Nach Ballgewinn von Suren spielte Kremer den Ball auf Jonas Kanne, der sich auf der Außenbahn durchsetzte und den Ball ins lange Eck zum 1:0 vollendete, sein drittes Saisontor.
Bis zur Pause blieb Fresenburg das aktivere Team, verpasste es aber, die Führung auszubauen. Papenburg tauchte nur selten gefährlich vor dem Tor der Fortuna auf. Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild: Fresenburg dominierte, verpasste jedoch mehrfach die Vorentscheidung. Kanne, Schulte-Greve und Rohen ließen hochkarätige Chancen liegen.
Die Gäste meldeten sich nur vereinzelt zurück, unter anderem durch Venema (54.) und Remmers (73.), die mit ihren Abschlüssen knapp scheiterten. In der Schlussphase warf Papenburg noch einmal alles nach vorne, doch in der Nachspielzeit sorgte Fresenburg für die Entscheidung: Erneut war Kanne beteiligt, als seine Hereingabe von BW-Verteidiger Jan-Frederic Remmers unglücklich ins eigene Tor gelenkt wurde (90.+4).
Kurz darauf war Schluss, Fresenburg bejubelte den ersten Sieg der Saison. „Da ist der erste Sieg für die Fortuna!“, fasste Liveticker-Autor Jan-Niklas Meester die Partie treffend zusammen.
TuS Lingen I entscheidet vereinsinternes Derby gegen TuS II mit 5:2 für sich Lingen.
Premiere beim TuS: Erstmals traf die erste auf die zweite Mannschaft in einem Pflichtspiel und die Zuschauer bekamen bei sommerlicher Hitze ein unterhaltsames Derby zu sehen. Am Ende setzte sich die Erste verdient mit 5:2 durch. Der Liveticker von Markus Meer verzeichnete bereits über 2.000 Aufrufe (2.065).
In der Anfangsphase war es die Reserve, die mutig aufspielte und Vorteile hatte. Doch nach rund 25 Minuten übernahm die „Erste“ klar das Kommando. Den Auftakt machte Hendrik Müller, der nach einem glänzenden Steckpass von Colin Hammacher zur 1:0-Führung einschob (35.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Hammacher selbst per Freistoß nach (45.+5).
Direkt nach Wiederanpfiff schlug erneut Hammacher zu: Über Zuspiel von Sousa vollendete er zum 3:0 (46.), nur wenige Minuten später markierte der Kapitän gar das 4:0 (51.). Als die Partie schon entschieden schien, kam TuS II zurück: Kledian Zllamja verwandelte einen Handelfmeter sicher zum 1:4 (63.), und Besnik Rrahmani verkürzte nach Noori-Vorarbeit sogar auf 2:4 (85.). Nun wackelte die Erste kurzzeitig, ehe Joker Masiiwa Givemore Chimbwanda nach Vorarbeit von Henri Lohle den Schlusspunkt setzte - 5:2 (87.).
Der Schiedsrichter leitete die faire Partie ohne eine einzige Karte. Unter großem Applaus endete das vereinsinterne Derby mit einem verdienten Sieg für die „Erste“.