Brögbern im Eckenrausch - drei Tore, drei Punkte

Am Sonntag empfing die SG Brögbern/Bawinkel/Clusorth-Bramhar die SG Schepsdorf/Darme/Baccum und konnte sich am Ende verdient mit 3:1 durchsetzen. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Jan Hopster, der das faire, aber intensive Spiel sicher im Griff hatte. Den Liveticker übernahm Frank Schmitz.

Von Beginn an setzte die Heimmannschaft die Gäste unter Druck und kam bereits in den ersten Minuten zu mehreren Ecken. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Khansa Sido Yousef (7) die SG Brögbern in der 22. Minute mit einem platzierten Schuss ins Eck in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Merrit Gels (10) nach einer Ecke mit einem sehenswerten Heber auf 2:0 (28.).

Die Gäste ließen sich jedoch nicht hängen und kamen kurz vor der Pause zurück ins Spiel. Nach starker Vorarbeit von Malin Schneider (7) erzielte Luisa Hemeltjen (10) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Anschlusstreffer zum 2:1 (45‘+1). Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff erspielte sich Brögbern zahlreiche Chancen, doch Gästetorhüterin Janne Kramer (1) bewahrte ihre Mannschaft mit mehreren starken Paraden vor einem höheren Rückstand. In der 63. Minute war jedoch auch sie machtlos, als erneut Khansa Sido Yousef (7) eiskalt zuschlug und auf 3:1 stellte.

Im weiteren Verlauf blieben die Gastgeberinnen spielbestimmend, vergaben jedoch weitere gute Möglichkeiten. Die SG Schepsdorf/Darme/Baccum versuchte zwar nochmals den Anschluss zu erzielen, fand aber gegen die stabile Defensive der Heimmannschaft kein Durchkommen mehr.

Nach 90 intensiven Minuten pfiff Schiedsrichter Hopster die Partie ab. Mit dem verdienten 3:1-Erfolg sichert sich die SG Brögbern/Bawinkel/Clusorth-Bramhar wichtige Punkte, während die SG Schepsdorf/Darme/Baccum trotz engagiertem Auftritt ohne Zählbares nach Hause fährt.

SuS Darme II ringt Lengerich-Handrup II nieder - Krüssel trifft spät zum Sieg

SuS Darme II bleibt in der Erfolgsspur. Im Heimspiel gegen den SV Lengerich-Handrup II erarbeitete sich die Mannschaft einen verdienten 2:1-Erfolg, der allerdings erst kurz vor Schluss durch einen Distanzschuss von Philipp Krüssel sichergestellt wurde.

Vor dem Anpfiff

Die Vorzeichen konnten unterschiedlicher kaum sein: Während Darme zuletzt drei Liga-Siege in Serie feiern konnte und damit in der Spitzengruppe der 2. Kreisklasse Emsland Süd rangierte, reiste Lengerich nach mehreren Niederlagen und dem frühen Pokal-Aus unter Druck an. Zudem hatte Darme unter der Woche noch das Kreispokalspiel gegen den höherklassigen SV Erika-Altenberge (1:3) in den Beinen. Gespielt wurde bei bestem Fußballwetter auf dem Reinelhof des Sportzentrums Darme, geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Ömer Yigit.

Spielverlauf

Darme begann nervös und produzierte früh Abspielfehler, sodass die Gäste gleich gefährlich wurden: De Vries traf nach einem Fehlpass den Pfosten (6.). Fast im Gegenzug schlugen die Gastgeber zu: Nach einer Ecke von Felix Baldauf köpfte Alexander Kerkhoff zur Führung ein (14.).

Lengerich zeigte sich unbeeindruckt, nutzte seinerseits einen Unsicherheitsmoment in Darmes Hintermannschaft und glich durch Jonas Landwehr aus (22.). Bis zur Pause blieb es beim gerechten 1:1 - Darme zwar mit mehr Ballkontrolle, die Gäste aber stets brandgefährlich nach Fehlern.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein intensives Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Darme drückte, scheiterte jedoch mehrfach am Aluminium oder an Keeper Penningers. Lengerich setzte Nadelstiche, vor allem über Distanzschüsse von Prekel und de Vries. Die Partie wurde nun zerfahrener, zahlreiche Gelbe Karten unterstrichen den hitzigen Charakter.

Kurz vor Schluss folgte die Entscheidung: Baldauf legte quer auf Krüssel, der aus 20 Metern Maß nahm und den Ball unhaltbar ins lange Eck jagte (89.). Die Gastgeber spielten die Nachspielzeit anschließend clever herunter und sicherten sich den vierten Liga-Sieg in Folge.

Fazit

Darme bewies Moral und den längeren Atem. Trotz aberkanntem Tor, Aluminiumtreffern und ruppiger Gäste hielt das Team durch und wurde am Ende mit drei Punkten belohnt. Lengerich hielt lange stark dagegen, verpasste aber, das Spielgeschehen in der Schlussphase zu beruhigen.

Fresenburg feiert ersten Saisonsieg - 2:0 gegen BW Papenburg III