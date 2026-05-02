Brögbern chancenlos: Dalum stellt den Meistersekt kalt

– Foto: Banaszkiewicz

Pflichtaufgabe erledigt, Meistersekt kaltgestellt, aber spielerisch war das eher ein Arbeitstag in Sicherheitsschuhen als ein Fußballfest in Lackschuhen. Der SV Dalum gewann gegen harmlose Brögberner klar mit 6:0 und darf nun in Darme den finalen Haken hinter die Meisterschaft setzen. FuPa-Liveticker-Mann Niklas Lingers hielt jedes Tor und jede Schützenfest-Ansage zuverlässig fest.

Wer nur auf die Anzeigetafel blickte, dürfte ein Dalumer Feuerwerk vermutet haben. Wer genauer hinschaute, sah allerdings eine Mannschaft, die gegen erstaunlich passive Gäste nicht einmal an ihre Leistungsgrenze musste. Voran Brögbern trat offensiv über weite Strecken nur als höflicher Statist auf, Dalum wiederum verwaltete das Geschehen mit der Souveränität eines Tabellenführers, ohne dabei die ganz große Fußballoper aufzuführen.

Immerhin: Effizienz ist im Meisterrennen bekanntlich auch eine Kunstform. Nach 17 Minuten brachte John Schäfer die Hausherren in Führung, nachdem Franz Kölker diagonal die Lücke fand. Dalum blieb danach spielerisch eher im Verwaltungsmodus, erhöhte aber kurz vor der Pause gnadenlos. Schäfer schnürte in der 41. Minute seinen Doppelpack, ehe Tom Schniederalbers nur zwei Minuten später auf 3:0 stellte. Halbzeitstand: beruhigend, komfortabel und für Brögbern bereits ziemlich ernüchternd.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Charakter der Partie wenig. Dalum spielte nicht überragend, aber Brögbern half beim Toresammeln freundlich mit. Dennis Herbers staubte in der 53. Minute nach Vorarbeit des starken Schäfer zum 4:0 ab. Dann kam der Moment für die Liveticker-Poesie.

Finn Mohr, gerade erst eingewechselt, jagte das Leder in der 61. Minute sehenswert in den Winkel. FuPa-Tickerer Niklas Lingers kommentierte trocken, das Dalumer Schützenfest sei doch eigentlich erst in zwei Wochen angesetzt, Mohr habe den Königsschuss einfach schon mal vorgezogen. Viel passender konnte man den Nachmittag nicht zusammenfassen.

Den Schlusspunkt setzte Marcel Bahns in der 69. Minute, nachdem der Brögberner Keeper einen harmlosen Ball nicht festhalten konnte und Bahns ins leere Tor einschob. 6:0 - deutlich, ungefährdet, aber eben eines dieser Spiele, bei denen die Statistik lauter jubelt als das Auge.

Darme wartet, die Meisterfrage reist mit

Unter dem Strich bleibt: Der SV Dalum hat geliefert, was liefern musste. Mehr nicht, aber eben auch nicht weniger. Gegen harmlose Gäste wurde die Pflicht ohne Nervenzittern erfüllt, und genau das bringt die Gelb-Schwarzen nun in jene luxuriöse Lage, am 3. Mai auswärts in Darme alles klarzumachen.

Ein Sieg noch, dann darf in Dalum endgültig der Meisterjubel losbrechen. Bis dahin bleibt nur die Frage: Kommt dort die Kür zum Pflichtsieg dazu oder reicht wieder der nüchterne Tabellenführer-Modus? Niklas Lingers wird es im FuPa-Liveticker vermutlich wieder als Erster wissen.