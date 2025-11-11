Brodmann führt die SG Aschheim/Kirchheim mit 3er Pack zum Sieg.

Erste gewinnt verdient mit 6:0 – Serie hält an!

Am Sonntag um 17 Uhr traf die Erste Damenmannschaft der SG Aschheim/Kirchheim auf Centro Argentino. Trotz matschigen Platzverhältnisse zeigten wir von Beginn an, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten.

Bereits in der ersten Halbzeit setzten wir ein klares Zeichen. Nach einer starken Flanke von Lena Brodmann verwandelte Alisa Gücker zum1:0. Kurz darauf erhöhte die Flankengeberin selbst, als sie nach einem Lauf aufs Tor den Ball am Keeper vorbeispitzelte. Das 3:0 machte erzielte Julia Stengl, die sich stark durch die Abwehr dribbelte und den Ball mit einem perfekten Schuss aus spitzem Winkel über die Torhüterin ins linke obere Eck setzte. Mit einer souveränen 3:0-Führung ging es in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SG konzentriert und legten gleich nach: Wieder war Lena Brodmann zur Stelle, die den Ball durch die Beine der Torhüterin ins Netz setzte. Nur eine Minuten später traf auch Bella Wing mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck zum 5:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Lena Brodmann, die damit Ihren 3er Pack schnürte – nach einem starken Dribbling um die Torhüterin herum schob sie locker zum 6:0-Endstand ein.

Kein hoher Ball und kein Angriff kam gefährlich durch, sodass die SG Aschheim/Kirchheim erneut zu null spielte.

Mit dem dritten Sieg in Folge, fünf ungeschlagenen Spielen und einer weiterhin starken Defensivleistung bleibt die SG weiter an den beiden vorderen Plätzen dran.