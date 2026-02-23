Broders macht den Deckel drauf – MTV schlägt Wenden verdient

Gelungener Start ins Pflichtspieljahr 2026: Der MTV Hondelage hat das Nachholspiel vom 11. Spieltag gegen den FC Wenden mit 4:1 gewonnen und bleibt damit in der Spitzengruppe der Bezirksliga Braunschweig 2.
„Es war wie erwartet ein Geduldsspiel“, sagte Trainer Rafael Schindzielorz nach der Partie. „Wenden hat über 90 Minuten lang nur mit langen Bällen gearbeitet, womit wir in der ersten Halbzeit etwas Probleme hatten.“ Dennoch hatte der MTV deutlich mehr Ballbesitz und bestimmte das Geschehen.
Mit Ruhe und Struktur erspielte sich Hondelage Vorteile gegen tief stehende Gäste. „Wir hatten sehr viel den Ball und mussten mit Ruhe und Geduld gegen eine tief stehende Wendener Mannschaft spielen. Haben es im Großen und Ganzen aber auch gut gemacht und uns dann mit zwei Toren in der ersten Halbzeit belohnt“, so Schindzielorz. Philipp Heidenreich brachte den MTV in der 21. Minute in Führung, Jean-Pascal Slotta erhöhte kurz vor der Pause (45.+4).
Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild zunächst unverändert. „Zweite Halbzeit war’s wieder das gleiche Spiel, wobei wir dann leider durch einen Freistoß das 2:1 bekommen haben“, erklärte der Coach. Moritz Bernsee traf für Wenden (73.) und sorgte kurzzeitig für Spannung.
Doch Hondelage fand rechtzeitig die passende Antwort. „Dann haben wir erstmal wieder ein paar Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen, haben dann aber zum richtigen Zeitpunkt das 3:1 und 4:1 gemacht und somit auch vollkommen zurecht gewonnen.“ Michel Broders erzielte beide Treffer (79., 88.) und machte den Heimsieg endgültig perfekt.
Mit nun 26 Punkten festigt der MTV Rang vier und verkürzt den Rückstand auf die oberen Plätze. Ein geduldiger, reifer Auftritt zum Auftakt – ganz nach dem Geschmack des Trainers.