Broders macht den Deckel drauf – MTV schlägt Wenden verdient

– Foto: Friedhelm Brauner

Gelungener Start ins Pflichtspieljahr 2026: Der MTV Hondelage hat das Nachholspiel vom 11. Spieltag gegen den FC Wenden mit 4:1 gewonnen und bleibt damit in der Spitzengruppe der Bezirksliga Braunschweig 2.

„Es war wie erwartet ein Geduldsspiel“, sagte Trainer Rafael Schindzielorz nach der Partie. „Wenden hat über 90 Minuten lang nur mit langen Bällen gearbeitet, womit wir in der ersten Halbzeit etwas Probleme hatten.“ Dennoch hatte der MTV deutlich mehr Ballbesitz und bestimmte das Geschehen.

Mit Ruhe und Struktur erspielte sich Hondelage Vorteile gegen tief stehende Gäste. „Wir hatten sehr viel den Ball und mussten mit Ruhe und Geduld gegen eine tief stehende Wendener Mannschaft spielen. Haben es im Großen und Ganzen aber auch gut gemacht und uns dann mit zwei Toren in der ersten Halbzeit belohnt“, so Schindzielorz. Philipp Heidenreich brachte den MTV in der 21. Minute in Führung, Jean-Pascal Slotta erhöhte kurz vor der Pause (45.+4).