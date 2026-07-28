Brocks und Neumann wechseln zum SC Schwarzenbek

Der SC Schwarzenbek hat zwei weitere Zugänge für die neue Saison vorgestellt - und bei beiden Personalien spielt der Heimatfaktor eine zentrale Rolle. Yassin Brocks kommt aus der A-Jugend von Mölln-Breitenfelde zum SCS, Artur Neumann wechselt von Vorwärts/Wacker zurück nach Schwarzenbek.
Brocks ist 19 Jahre alt, in Schwarzenbek zu Hause und wagt nun den ersten Schritt in den Herrenfußball. Neumann ist 21 Jahre alt, in der Stadt aufgewachsen und trug bereits in der Jugend das Trikot des SC. Damit gewinnt der Verein nicht nur zwei Spieler für unterschiedliche Mannschaftsteile, sondern auch zwei Akteure mit klarer Verbindung zum Umfeld.
Brocks spielte zuletzt in der A-Jugend-Oberliga von Mölln-Breitenfelde und bringt damit Erfahrung aus einem anspruchsvollen Nachwuchsniveau mit. Beim SC Schwarzenbek soll der Innenverteidiger nun an den Herrenfußball herangeführt werden.
Gerade für junge Abwehrspieler ist dieser Schritt anspruchsvoll. Körperlichkeit, Tempo und Entscheidungsdruck nehmen zu. Brocks bringt nach Einschätzung des Vereins aber genau jene Eigenschaften mit, die in der Innenverteidigung gefragt sind: Ruhe am Ball, Zweikampfstärke und gutes Stellungsspiel.
Lucas Scheunemann erklärt in den Vereinsmedien: „Mit Yassin holen wir einen jungen Verteidiger, der aus einer starken Oberliga-Jugend kommt und genau die Qualitäten mitbringt, die wir hinten brauchen: Ruhe am Ball, Zweikampfhärte und ein gutes Stellungsspiel. Dass er direkt aus Schwarzenbek kommt, macht die Sache umso schöner - hier will er sich durchsetzen, und wir sind überzeugt, dass er seinen Weg bei uns gehen wird.“
Während Brocks aus dem Nachwuchs kommt, bringt Neumann bereits Erfahrung im Herrenbereich mit. Der Offensivspieler spielte zuletzt bei Vorwärts/Wacker und kehrt nun in sein vertrautes Umfeld zurück. In Schwarzenbek ist er aufgewachsen, beim SC wurde er bereits in der Jugend ausgebildet.
Der Verein beschreibt Neumann als Spieler, der tief mit dem Umfeld verbunden ist. Viele seiner neuen Mitspieler kennt er nicht nur vom Fußball, sondern auch privat. Schon in der vergangenen Saison sei als Gegner spürbar gewesen, wie sehr sein Herz noch an Schwarzenbek hängt.
Sportlich soll Neumann die Offensive beleben. Sein Profil: Tempo, Technik, Dribblings, Tiefenläufe und ein ausgeprägter Wille, Spiele zu gewinnen. Scheunemann sagt dazu: „Mit Artur gewinnen wir einen Offensivspieler, der genau das mitbringt, was uns nach vorne noch variabler macht: Tempo, Technik und einen unbändigen Siegeswillen. Dass er als echter Schwarzenbeker Junge zu uns zurückkommt, freut uns besonders.“
Mit Brocks und Neumann setzt der SC Schwarzenbek ein deutliches Zeichen. Beide Spieler passen nicht nur sportlich in unterschiedliche Bereiche des Kaders, sondern bringen eine starke Verbindung zur Stadt mit. Brocks soll als junger Innenverteidiger wachsen, Neumann als Rückkehrer sofort offensive Impulse setzen.
Für den SCS ist das eine naheliegende Mischung: ein Talent aus dem regionalen Nachwuchs und ein früherer Jugendspieler, der mit Herren-Erfahrung zurückkehrt. Beide sollen den Kader nicht nur breiter machen, sondern auch die Identifikation innerhalb der Mannschaft stärken.
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