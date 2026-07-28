Brocks und Neumann wechseln zum SC Schwarzenbek Der SC Schwarzenbek verstärkt sich mit Yassin Brocks und Artur Neumann. Beide Spieler bringen einen besonderen Bezug zur Stadt und zum Verein mit. von red · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Transfers des SC Schwarzenbek. – Foto: red/KI

Der SC Schwarzenbek hat zwei weitere Zugänge für die neue Saison vorgestellt - und bei beiden Personalien spielt der Heimatfaktor eine zentrale Rolle. Yassin Brocks kommt aus der A-Jugend von Mölln-Breitenfelde zum SCS, Artur Neumann wechselt von Vorwärts/Wacker zurück nach Schwarzenbek.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Brocks ist 19 Jahre alt, in Schwarzenbek zu Hause und wagt nun den ersten Schritt in den Herrenfußball. Neumann ist 21 Jahre alt, in der Stadt aufgewachsen und trug bereits in der Jugend das Trikot des SC. Damit gewinnt der Verein nicht nur zwei Spieler für unterschiedliche Mannschaftsteile, sondern auch zwei Akteure mit klarer Verbindung zum Umfeld. Brocks soll im Abwehrzentrum wachsen Brocks spielte zuletzt in der A-Jugend-Oberliga von Mölln-Breitenfelde und bringt damit Erfahrung aus einem anspruchsvollen Nachwuchsniveau mit. Beim SC Schwarzenbek soll der Innenverteidiger nun an den Herrenfußball herangeführt werden.

Gerade für junge Abwehrspieler ist dieser Schritt anspruchsvoll. Körperlichkeit, Tempo und Entscheidungsdruck nehmen zu. Brocks bringt nach Einschätzung des Vereins aber genau jene Eigenschaften mit, die in der Innenverteidigung gefragt sind: Ruhe am Ball, Zweikampfstärke und gutes Stellungsspiel. Lucas Scheunemann erklärt in den Vereinsmedien: „Mit Yassin holen wir einen jungen Verteidiger, der aus einer starken Oberliga-Jugend kommt und genau die Qualitäten mitbringt, die wir hinten brauchen: Ruhe am Ball, Zweikampfhärte und ein gutes Stellungsspiel. Dass er direkt aus Schwarzenbek kommt, macht die Sache umso schöner - hier will er sich durchsetzen, und wir sind überzeugt, dass er seinen Weg bei uns gehen wird.“