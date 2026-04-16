Brochenzell top, Gulde-Gala beim Hundersingen-Sieg, Krimi in Kolbingen

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Der Blick auf die Tabelle zeigt die Tragweite: Zainingen bleibt 16., verkürzt aber zumindest den Abstand nach vorn. Genkingen steht weiter auf Rang elf und hat nun 29:41 Tore. In einem Spiel, in dem es für beide um Orientierung ging, hat vor allem Zainingen ein Zeichen gesetzt. Dass die Mannschaft früh in Führung ging, den Ausgleich hinnahm und danach doch wieder die Kontrolle übernahm, gibt diesem Erfolg zusätzliches Gewicht.

In der Bezirksliga Alb war dieses Nachholspiel für den Tabellenletzten SV Zainingen von erheblicher Bedeutung – und der Gastgeber nutzte die Chance. Mit dem 3:1 gegen den TSV Genkingen gelang erst der zweite Saisonsieg, zugleich wuchs das Konto auf elf Punkte. Das rettet die Lage noch nicht, aber es hält das Feuer im Abstiegskampf am Brennen. Für Genkingen ist die Niederlage bitter, weil die Mannschaft bei 27 Punkten stehen bleibt und den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld nicht verbessern konnte.

Der VfL Brochenzell feierte einen überzeugenden Heimsieg gegen die Reserve des FV Ravensburg und ließ dabei über weite Strecken keine Zweifel am Erfolg aufkommen. Nach einer halben Stunde brach Claudio Hirscher den Bann und erzielte die Führung für die Hausherren. Im zweiten Durchgang sorgte Jakob Feirle mit einem schnellen Doppelschlag in der 51. und 56. Minute frühzeitig für die Vorentscheidung. Als Marco Amann in der 76. Minute das 4:0 markierte, war die Partie endgültig entschieden. Den Gästen aus Ravensburg gelang in der Nachspielzeit (90.+1 Minute) durch Philip Zimmermann lediglich noch der Ehrentreffer zum 4:1-Endstand.

Bemerkenswert war vor allem der Spielverlauf. Mulfingen/Hollenbach führte zweimal, Untergriesheim drehte das Spiel nach der Pause auf 3:2, ehe die Gäste noch einmal zurückkamen. Angegeben sind die Tore von Jakob Scheppach (16., 38.), Finn Knott (35., 42.) und Lukas Friedle (58.). Die Torschützen zum 3:3 in der 69. Minute und zum 3:4 in der 83. Minute sind in den vorliegenden Angaben nicht benannt. Gerade deshalb bleibt vor allem eines hängen: Dieser Sieg kann für Mulfingen/Hollenbach ein kleiner Befreiungsschlag sein.

In der Bezirksliga Franken hat die SGM Mulfingen/Hollenbach mit einem wilden 4:3 bei den Sportfreunden Untergriesheim einen enorm wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Die Gäste verbessern sich damit auf 30 Punkte und festigen Rang acht. Für Untergriesheim dagegen wird die Lage ernster: Die Mannschaft bleibt bei 22 Punkten auf Rang zwölf und verpasst es, im Tabellenkeller einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten.

Die Bezirksliga Nordschwarzwald bekam ein Nachholspiel, das wie ein offener Schlagabtausch daherkam: SV Wittendorf gegen VfL Nagold II endete 5:5. Für beide Mannschaften ist das Ergebnis spektakulär, tabellarisch aber nur bedingt befreiend. Wittendorf steht nun mit 35 Punkten auf Rang vier, Nagold II kommt auf 25 Punkte und bleibt Zwölfter. Wer nur auf die Tabelle schaut, sieht einen Punkt. Wer auf den Spielverlauf blickt, sieht ein Fußballspiel voller Wucht, Wendungen und offener Nerven.

Vor allem Marco Sumser prägte diesen Abend mit vier Treffern für Wittendorf. Doch auch das reichte nicht zum Sieg, weil Nagold II immer wieder antwortete. Das Remis lässt Wittendorf im oberen Bereich stabil, ohne den Druck auf das Spitzentrio entscheidend zu erhöhen. Für Nagold II ist der Punkt im unteren Mittelfeld durchaus wertvoll, weil jedes Zählbare in dieser Tabellenregion Gewicht hat. Solche Spiele hinterlassen keinen Sieger – aber Spuren.

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Bezirksliga Oberschwaben

In Hohentengen stellten die Gastgeber die Weichen bereits in der Anfangsphase auf Sieg. Mit einem konzentrierten Auftakt überrumpelte der SV Hohentengen die Spielgemeinschaft aus Eberhardzell und Unterschwarzach. Fabian Baur traf bereits in der 14. Minute zur 1:0-Führung, und nur 4 Minuten später legte David König in der 18. Minute das 2:0 nach. In der Folge verwaltete Hohentengen den Vorsprung geschickt. Da die SGM im weiteren Spielverlauf keine Mittel gegen die stabil stehende Hintermannschaft der Hausherren fand, blieb es beim 2:0-Heimerfolg. ---

Die Sportfreunde Hundersingen demonstrierten beim SV Steinhausen an der Rottum eindrucksvoll ihre Offensivstärke, wobei ein Spieler besonders herausragte. Jochen Gulde lieferte eine Gala-Vorstellung ab und entschied die Partie quasi im Alleingang innerhalb von nur 7 Minuten: Mit einem lupenreinen Hattrick in der 15., 19. und 22. Minute schockte er die Gastgeber und stellte früh auf 0:3. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Timo Bischofberger in der 36. Minute auf 0:4. Im zweiten Spielabschnitt schalteten die Gäste einen Gang zurück, während Steinhausen um Schadensbegrenzung bemüht war, sodass es beim deutlichen Auswärtssieg für Hundersingen blieb.

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Bezirksliga Ostwürttemberg

In der Bezirksliga Ostwürttemberg hat der 1. FC Germania Bargau mit dem 3:2 gegen die TSG Schnaitheim seine Position im oberen Tabellendrittel gefestigt. Die Mannschaft klettert auf 39 Punkte und zieht mit dem FV 08 Unterkochen gleich, bleibt aber aufgrund der Tordifferenz Dritter. Für Schnaitheim ist die Niederlage im Abstiegskampf ein schwerer Rückschlag. Das Team bleibt bei 22 Punkten auf Rang 13 und konnte den Abstand auf sicherere Regionen nicht verkürzen. Es war ein Abend, an dem Bargau zweimal auf eine Antwort der Gäste reagieren musste und am Ende doch die Nerven behielt. Das späte Siegtor vom Punkt unterstreicht, wie knapp und umkämpft dieses Nachholspiel war. Parallel setzte auch die TSG Nattheim mit dem 5:0 bei den Sportfreunden Lorch ein deutliches Signal. Nattheim schob sich auf 38 Punkte heran und bleibt Fünfter, während Lorch mit 13 Punkten Vorletzter bleibt und immer tiefer unter Druck gerät.

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Für die Sportfreunde Lorch wird die Lage in der Bezirksliga Ostwürttemberg immer bedrückender. Das 0:5 gegen die TSG Nattheim war eine deutliche Heimniederlage, die den Tabellenletzten aus eigener Kraft nicht aus der misslichen Lage bringt. Mit 13 Punkten bleibt Lorch auf Rang 16. Nattheim hingegen nutzte das Nachholspiel konsequent, erhöhte auf 38 Punkte und bleibt mittendrin im Rennen um die vorderen Plätze hinter dem Spitzenduo. Der Erfolg der TSG Nattheim war nicht nur klar, sondern auch wichtig. Während Bargau ebenfalls gewann, durfte sich Nattheim keinen Ausrutscher erlauben, um in Schlagdistanz zu bleiben. Genau das gelang. Für Lorch wird die Luft dagegen dünner, weil die Konkurrenz darüber längst stabiler punktet. Diese Partie hat die Kräfteverhältnisse im Tabellenbild nicht auf den Kopf gestellt – aber sie hat sie noch einmal schärfer konturiert.

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Bezirksliga Rems/Murr/Hall

In der Bezirksliga Rems/Murr/Hall hat die SG Oppenweiler-Strümpfelbach mit dem 3:2 gegen den TSV Schornbach ein Resultat mit spürbarer Wirkung geliefert. Die Gastgeber verbessern sich auf 38 Punkte und festigen Rang vier. Schornbach bleibt trotz der Niederlage Dritter mit 42 Punkten, verpasst aber die Chance, die Position im oberen Feld weiter zu stabilisieren. Dieses Nachholspiel war damit weit mehr als ein isolierter Termin – es war ein direktes Duell mit echtem Tabellengewicht. Für die Hausherren trafen Marcel Friz (53.), Even Stoppel (63.), Louis Piscopo (73.), für die Gäste verkürzte Berkant Salman (87.), außerdem gab es in der 70. Minute das zwischenzeitliche 1:2. Hinzu kam die Rote Karte gegen Schornbachs Claudio De Martino in der 97. Minute – ein Zeichen dafür, wie aufgeladen diese Partie bis zum Schluss blieb. ---

Das 0:0 zwischen TSV Gaildorf und VfL Mainhardt wirkt auf den ersten Blick unspektakulär, hat in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall aber dennoch Bedeutung. Gaildorf kommt nun auf 56 Punkte und bleibt Tabellenzweiter hinter SV Allmersbach. Für Mainhardt ist der Zähler ebenfalls wertvoll: Die Mannschaft erhöht auf 29 Punkte und verschafft sich im unteren Mittelfeld ein wenig zusätzliche Stabilität. Für Gaildorf ist dieses torlose Remis allerdings auch eine verpasste Gelegenheit. Im Aufstiegsrennen zählt jede kleine Bewegung, und gerade in einem Nachholspiel hätte ein Sieg den Druck auf den Tabellenführer deutlich erhöhen können. Mainhardt dagegen durfte sich über einen hart erarbeiteten Punkt freuen. Es war kein Spiel der Schlagzeilen, kein Abend der wilden Wendungen – aber genau solche Ergebnisse prägen am Ende oft Tabellen und Saisonverläufe.

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Der TSV Straßberg 1903 feierte einen Kantersieg in Ebingen und profitierte dabei von einem Start nach Maß. Bereits in der 6. Minute verwandelte Leon Mathauer einen Foulelfmeter zur Führung. Ein unglückliches Eigentor von Mamadou Bah in der 31. Minute erhöhte den Spielstand noch vor der Pause auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel ließen die Straßberger nicht locker: Nick Schulz baute die Führung in der 54. Minute aus, bevor Sascha Reimann in der 60. Minute zum 0:4 traf. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte erneut Nick Schulz in der 65. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:5-Endstand. ---