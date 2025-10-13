Brochenzell stoppt Spitzenreiter, Ravensburg II überrollt Maierhöfen

---







Der SV Weingarten zeigte sich nach der Niederlage in Bergatreute stark verbessert. Marcel Striegel traf kurz vor der Pause doppelt (43., 45.+1) und legte damit den Grundstein für den verdienten Erfolg. Der TSV Tettnang schwächte sich selbst: Tim Weber sah in der 45. Minute Rot, Hakan Fil erhielt in der 66. Minute Gelb-Rot. Trotz eines vergebenen Foulelfmeters von Gustav Agbodemegbe (69.) brachte Weingarten den Sieg souverän über die Zeit.

Ein denkwürdiger Nachmittag in Ravensburg: Die zweite Mannschaft des FV Ravensburg zerlegte den Tabellenzweiten Maierhöfen/Grünenbach in seine Einzelteile. Felix Wagner (6., 77.), Jakob Fäßler (13.), Benjamin Rabic (45.+3), Paul Schwarz (68.) und Felix Brüderlin (75.) trafen für die Gastgeber. Der SV Maierhöfen/Grünenbach war über 90 Minuten chancenlos und kassierte seine zweite Saisonniederlage. Während Ravensburg mit 14 Punkten auf Platz 10 springt, bleibt Maierhöfen auf Rang zwei.

Ein klarer Erfolg für die SGM Unterzeil/Seibranz, die mit viel Leidenschaft und Effektivität überzeugte. Noah Roggors (40., 80.) und Simon Kraft (68.) sorgten für den Heimsieg. Der SV Vogt fand nie zu seinem Rhythmus und musste nach zuletzt starken Auftritten einen herben Rückschlag hinnehmen. Unterzeil verbessert sich auf 14 Punkte und verbessert sich auf Platz 11, während Vogt nun Rang sieben belegt. .

In einer kampfbetonten Partie blieben Tore Fehlanzeige. Die größte Chance vergab Fabian Kreuzer in der 42. Minute, als er per Foulelfmeter an Leutkirchs Torwart André Bayer scheiterte. Meckenbeuren belegt mit zwölf Punkten den 12. Platz, während der FC Leutkirch mit acht Zählern nun auf dem vorletzten Platz festhängt.

Im Spitzenspiel des Wochenendes setzte der VfL Brochenzell ein Ausrufezeichen und schlug den Tabellenführer. Claudio Hirscher erzielte in der 53. Minute das Tor des Tages. Mit diesem Sieg rückt Brochenzell mit 20 Punkten bis auf zwei Zähler an Oberzell heran. Für die Gäste war es die dritte Niederlage der Saison.

Der SV Baindt zeigte sich in Torlaune und gewann auch in der Höhe verdient. Mika Dantona (43.), Michael Brugger (45.), Sandro Caltabiano (84.) und Max Kretzer (88.) trafen für die Gastgeber, während Sebastian Zeh (70.) für den SV Aichstetten verkürzte. Damit überholte Baindt den Aufsteiger in der Tabelle und schob sich auf Platz fünf vor. Aichstetten belegt mit nun 16 Punkten Platz neun.

Ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf für den FC Dostluk Friedrichshafen. Jonathan Knoll brachte Bad Waldsee früh in Führung (2.), doch Davide Nicoletta (33.) und Orhan Öskürci (56.) drehten die Partie. Mit nun neun Punkten verschafft sich Dostluk etwas Luft, während Bad Waldsee mit nur fünf Zählern Tabellenletzter bleibt.

Der TSV Eschach feierte einen Heimsieg und kehrt in die Erfolgsspur zurück. David Sprenger traf bereits in der 6. Minute, ehe Julian Jehle in der Nachspielzeit (90.+4) den Endstand herstellte. Mit 19 Punkten bleibt Eschach auf Rang vier und wahrt den Anschluss an die Spitze. Bergatreute steht mit 16 Punkten auf Platz acht.











