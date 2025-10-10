 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Celine Nadig

Brochenzell fordert Oberzell, FV Ravensburg II empfängt Maierhöfen

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 11. Spieltags 

Der FV Ravensburg II empfängt am 11. Spieltag den Tabellenzweiten SV Maierhöfen/Grünenbach, während der VfL Brochenzell Spitzenreiter SV Oberzell zum Topspiel herausfordert. Im Tabellenmittelfeld treffen der SV Baindt und der SV Aichstetten aufeinander, während der TSV Eschach gegen den SV Bergatreute einen Befreiungsschlag sucht. Auch im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Duelle an – besonders zwischen dem FC Dostluk Friedrichshafen und dem FV Bad Waldsee.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
15:00live

Der Tabellenneunte SV Weingarten zeigte zuletzt Schwankungen, kassierte in Bergatreute eine deutliche 1:4-Niederlage. Nun soll gegen den TSV Tettnang die Antwort folgen. Der TSV steht aktuell auf dem 13. Platz und reist mit einer Niederlage im Rücken an. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte.
Morgen, 13:00 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
13:00

Der FV Ravensburg II will den Schwung aus dem 3:1-Erfolg in Tettnang mitnehmen und weiter Boden gutmachen. Der Tabellenzwölfte steht mit elf Punkten auf Platz 12 und trifft auf den Titelanwärter aus Maierhöfen, der mit 20 Punkten Zweiter ist. Für die Gäste gilt es, den Anschluss an Spitzenreiter Oberzell zu wahren. Ravensburg hingegen kann sich mit einem Heimsieg Luft im Abstiegskampf verschaffen.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
15:00live

Die SGM Unterzeil/Seibranz hat sich nach durchwachsenen Saisonstart stabilisiert und will gegen den SV Vogt weiter punkten. Die SGM liegt mit elf Punkten auf Platz 13, während Vogt mit 16 Zählern auf Rang fünf steht. Nach der Niederlage gegen Meckenbeuren braucht Vogt dringend ein Erfolgserlebnis, um im Aufstiegsrennen zu bleiben.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
15:00

Mit dem 2:1-Auswärtssieg in Vogt setzte der TSV Meckenbeuren ein Ausrufezeichen. Nun wartet mit dem FC Leutkirch der Tabellenfünfzehnte, der bisher nur sieben Punkte gesammelt hat. Für Meckenbeuren bietet sich die Chance, sich mit einem weiteren Sieg von den unteren Rängen abzusetzen. Leutkirch steht dagegen unter Druck, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
15:00

Das Topspiel des Wochenendes steigt in Brochenzell. Der heimische VfL hat nach dem 2:1-Erfolg in Leutkirch Rückenwind und könnte mit einem Sieg bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Oberzell heranrücken. Der Spitzenreiter reist nach dem 3:2 gegen Baindt mit viel Selbstvertrauen an, doch die Brochenzeller zählen zu den heimstärksten Teams der Liga.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
15:00

Beide Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe. Der SV Baindt (14 Punkte) will nach der knappen Niederlage in Oberzell zurückschlagen, während der SV Aichstetten (16 Punkte) mit breiter Brust anreist – zuletzt siegte der Aufsteiger mit 3:1 gegen Dostluk Friedrichshafen. In dieser Partie geht es darum, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
15:00live

Im Tabellenkeller treffen zwei Teams aufeinander, die dringend Punkte brauchen. Dostluk Friedrichshafen hat sechs Zähler und kassierte zuletzt in Aichstetten ein 1:3. Bad Waldsee dagegen schöpft nach dem 2:1 gegen Eschach neuen Mut und könnte mit einem weiteren Erfolg den letzten Platz verlassen.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
15:00live

Nach der überraschenden Niederlage in Bad Waldsee will der TSV Eschach Wiedergutmachung betreiben. Der Tabellenvierte hat 16 Punkte und will im Heimspiel gegen den punktgleichen SV Bergatreute zurück in die Erfolgsspur finden. Bergatreute überzeugte zuletzt mit einem 4:1 gegen Weingarten und reist mit viel Selbstvertrauen an. Die Partie verspricht Spannung, da beide Teams mit einem Sieg näher an die Spitze heranrücken könnten.





Matthias Kloos