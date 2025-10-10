Brochenzell fordert Oberzell, FV Ravensburg II empfängt Maierhöfen

---





So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV Weingarten Weingarten TSV Tettnang TSV Tettnang 15:00



Der Tabellenneunte SV Weingarten zeigte zuletzt Schwankungen, kassierte in Bergatreute eine deutliche 1:4-Niederlage. Nun soll gegen den TSV Tettnang die Antwort folgen. Der TSV steht aktuell auf dem 13. Platz und reist mit einer Niederlage im Rücken an. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte.

Der FV Ravensburg II will den Schwung aus dem 3:1-Erfolg in Tettnang mitnehmen und weiter Boden gutmachen. Der Tabellenzwölfte steht mit elf Punkten auf Platz 12 und trifft auf den Titelanwärter aus Maierhöfen, der mit 20 Punkten Zweiter ist. Für die Gäste gilt es, den Anschluss an Spitzenreiter Oberzell zu wahren. Ravensburg hingegen kann sich mit einem Heimsieg Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Die SGM Unterzeil/Seibranz hat sich nach durchwachsenen Saisonstart stabilisiert und will gegen den SV Vogt weiter punkten. Die SGM liegt mit elf Punkten auf Platz 13, während Vogt mit 16 Zählern auf Rang fünf steht. Nach der Niederlage gegen Meckenbeuren braucht Vogt dringend ein Erfolgserlebnis, um im Aufstiegsrennen zu bleiben.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr TSV Meckenbeuren Meckenbeuren FC Leutkirch FC Leutkirch 15:00



Mit dem 2:1-Auswärtssieg in Vogt setzte der TSV Meckenbeuren ein Ausrufezeichen. Nun wartet mit dem FC Leutkirch der Tabellenfünfzehnte, der bisher nur sieben Punkte gesammelt hat. Für Meckenbeuren bietet sich die Chance, sich mit einem weiteren Sieg von den unteren Rängen abzusetzen. Leutkirch steht dagegen unter Druck, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell SV Oberzell SV Oberzell 15:00



Das Topspiel des Wochenendes steigt in Brochenzell. Der heimische VfL hat nach dem 2:1-Erfolg in Leutkirch Rückenwind und könnte mit einem Sieg bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Oberzell heranrücken. Der Spitzenreiter reist nach dem 3:2 gegen Baindt mit viel Selbstvertrauen an, doch die Brochenzeller zählen zu den heimstärksten Teams der Liga.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV Baindt SV Baindt SV Aichstetten Aichstetten 15:00



Beide Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe. Der SV Baindt (14 Punkte) will nach der knappen Niederlage in Oberzell zurückschlagen, während der SV Aichstetten (16 Punkte) mit breiter Brust anreist – zuletzt siegte der Aufsteiger mit 3:1 gegen Dostluk Friedrichshafen. In dieser Partie geht es darum, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk FV Bad Waldsee Bad Waldsee 15:00



Im Tabellenkeller treffen zwei Teams aufeinander, die dringend Punkte brauchen. Dostluk Friedrichshafen hat sechs Zähler und kassierte zuletzt in Aichstetten ein 1:3. Bad Waldsee dagegen schöpft nach dem 2:1 gegen Eschach neuen Mut und könnte mit einem weiteren Erfolg den letzten Platz verlassen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach SV Bergatreute Bergatreute 15:00



Nach der überraschenden Niederlage in Bad Waldsee will der TSV Eschach Wiedergutmachung betreiben. Der Tabellenvierte hat 16 Punkte und will im Heimspiel gegen den punktgleichen SV Bergatreute zurück in die Erfolgsspur finden. Bergatreute überzeugte zuletzt mit einem 4:1 gegen Weingarten und reist mit viel Selbstvertrauen an. Die Partie verspricht Spannung, da beide Teams mit einem Sieg näher an die Spitze heranrücken könnten.











