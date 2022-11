Brochenzell entscheidet das Gemeindederby in Kehlen für sich

In einem temporeichen und beidseits sehr engagiert geführten Derby setzte sich Brochenzell in Kehlen mit 4:1 durch. Der Sieg für die Gäste war verdient; Kehlen konnte die erste Hälfte ausgeglichen gestalten, nach dem 1:2 in der 64. Minute kippte das Spiel eindeutig zugunsten der Gäste.

Die erste Möglichkeit des Spiels gehörte Kehlen: ein Schuss von Tim Mayer wurde in der 13. Minute von Benedict Schwiehr auf der Torlinie abgewehrt. Große Aufregung im Gegenzug: Patrick Benz foulte außerhalb des Strafraums den durchgebrochenen Maximilan Konrad. Während die Gästefans vehement einen Feldverweis forderten, entschied der Schiedsrichter auf eine Verwarnung.

Die 16. Minute brachte die Führung für Kehlen: Marko Föger wurde mit einem Steilpass auf die Reise geschickt, 25 Meter vor dem Tor überlupfte er den herausheilenden Torhüter, der Ball senkte sich zum 1:0 ins Netz. Nun wurde Brochenzell wach und übernahm das Spiel. Mehrere Torchencen zum Ausgleich wurden zunächst vergeben, SVK-Torhüter Benz zeigte sich als starker Schlussmann. Durch einen Foulelfmeter fiel in der 30. Minute dann doch der Ausgleich: Noel Lehmann verwandelte den Strafstoß sicher.