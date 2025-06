Britta und ihre SVE-Gang

Die Familie von Britta Feyock - Ehemann Michel, Sohn Ben und Tochter Lilly - sind alle bei Heimspielen Dauerkarteninhaber. Ben steht dabei direkt im Fanblock hinterm Tor, während die anderen Drei auf der Tribüne Platz nehmen. Die Familie wohnt quasi nur einen Steinwurf vom Stadion entfernt und kann so zu Fuß die Heimspiele ihrer Lieblinge besuchen. "Wir sind aber insgesamt eine große Clique von bestimmt rund 30 SVE-Anhängern - manche von uns gehören auch dem Fanclub "Elv United" an", berichtet Feyock. Bei Heimspielen hat die gesamte Clique Dauerkarten. Und da alle Vereinsmitglieder sind, besteht auch die Mögklichkeit, des Öfteren zu Auswärtsspielen mitzufahren - schließlich genießen Vereinsmitglieder ein zeitliches Vorrecht beim Erwerb von Auswärtstickets. "Manchmal verbringen wir auswärts ein langes Wochenende und können dann auch noch etwas außerhalb des Stadions erleben. Schöne Fahrten waren beispielsweise die nach Köln und Hamburg. Die SV Elversberg ist irgendwie wie eine Familie. Da kommst du nach den Spielen auch immer wieder mit den stets freundlichen Spielern in Kontakt. Es war natürlich schon schade, dass wir so knapp am Aufstieg in die 1. Liga gescheitert sind. Allerdings weiß man auch nicht, wie es in der 1. Liga gelaufen wäre. Der verpasste Aufstieg ist längst abgehakt - jetzt freut sich unsere Clique wieder auf die nächste Zweitliga-Saison. Die abgelaufene Saison war richtig cool", betont die an den Homburger Universitätskliniken angestellte Kinderkrankenschwester.

Zur Clique gehört auch der Elversberger Mannschaftsbusfahrer - von seinen Freunden nur "Bussi" genannt - und dessen Frau. "Bussi" ist eigentlich Lokfahrer, fährt aber nebenher auch Bus - und wurde dann zum SVE-Busfahrer.