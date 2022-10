Sascha Ruf und Benjamin Pfahler – Foto: Wolfgang Kuenstle

Brisanz vor dem direkten Duell: Freiburger FC erwartet Offenburger FV Dem Freiburger FC und dem Offenburger FV hilft im direkten Duell in der Fußball-Oberliga jeweils nur ein dreifacher Punktgewinn

Das Gastspiel des Offenburger FV beim Freiburger FC am Samstag (14.30 Uhr) in der Fußball-Oberliga birgt reichlich Brisanz in sich. Es gastiert im Duell der Enttäuschten nicht nur der Tabellenvorletzte beim Ligaschlusslicht – es ist auch das Aufeinandertreffen von FFC-Coach Benjamin Pfahler und OFV-Trainer Sascha Ruf. Das Duo hatte im Vorjahr den Offenburger FV als Verbandsligameister zurück in die Oberliga geführt.

Lange hat sich das Warten in diesem so sonnenverwöhnten Sommer auf die ersten Regengüsse hingezogen. Geduld war bei vielen Landwirten und Hobbygärtnern gefragt, ehe im September dann doch noch regelmäßig das ersehnte Nass zumindest in Teilen zur Hilfe kam. Mit dem langen Warten kennen sich aktuell auch die Fußballer des Freiburger FC aus. Nur einen Punkt sammelte die Elf von Trainer Benjamin Pfahler in den ersten elf Partien. "So eine Situation habe ich als Spieler und als Trainer noch nicht erlebt. Das ist auch für mich neu", sagt Pfahler. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Club, den Offenburger FV, mit dem er im Vorjahr aus der Verbandsliga in die Oberliga aufgestiegen war, soll nun am Samstag der ersehnte erste Saisonsieg gelingen. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. FC 08 Villingen tritt beim SSV Reutlingen an