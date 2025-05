Brisanz pur: Daleiden und Trier II kämpfen im Fernduell um Titel

Die seit acht Partien in Folge ungeschlagenen Tawerner könnten im Titelkampf zum Zünglein an der Waage werden. Bei einem Sieg oder Remis würde das Team von Steve Birtz die SG Daleiden in Anbetracht ihrer lösbaren Aufgabe gegen Absteiger Laufeld/Buchholz wohl zum Meister machen. „Für die Eintracht geht es um alles. Sie weiß, dass sie bei uns nichts geschenkt bekommt. Im Hinspiel, das wir knapp mit 1:2 verloren haben, konnten wir über weite Strecken gut mithalten. Wir wollen, im Gegensatz zum 10:5 am vergangenen Samstag in Zeltingen, wieder deutlich stabiler stehen und unsere Saison super zu Ende spielen. Wir erwarten zum Saisonfinale eine Riesenkulisse“, sagt Tawerns Trainer Birtz. „Wir möchten diese Chance nutzen und mit einem Sieg in Tawern da sein, falls Daleiden ein zweites Mal patzen sollte. Dazu müssen wir Vollgas geben und all unsere Qualitäten auf den Platz bringen. Sollte es am Ende doch nicht reichen, wollen wir mit einem positiven Gefühl in die Relegation gehen“, lässt Eintracht-II-Trainer Kevin Schmitt durchblicken.

Im Ringen um Platz eins wollen die Westeifeler gegen das bereits abgestiegene Laufeld/Buchholz nichts anbrennen lassen und einen Pflichtsieg landen. „Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen, Spannung aufbauen und auf Tawern hoffen. Mit unseren vielen Zuschauern im Rücken wollen wir uns für eine extrem starke Saison mit dem Titel belohnen, falls die Eintracht in Tawern nicht gewinnen sollte“, hat Daleidens Spielertrainer Florian Moos die Sinne geschärft. Bis auf die verletzten Florian Arens und Joschka Trenz sind die Isleker komplett. „Auch wenn es für uns um nichts mehr geht, wollen wir in unserem vorerst letzten Bezirksligaspiel noch einmal alles geben und den Titelkampf vielleicht noch beeinflussen. Wir können befreit und ohne Druck aufspielen und wollen selbst Chancen kreieren“, meint Laufelds Coach Oleg Tintor. Jonas Salzburger (Urlaub), Simon Berdi (privater Termin) und Dominik Schmitz (angeschlagen) fehlen. Für Patrick Scheid, der nach dieser Partie die Schuhe an den Nagel hängt, ist es das letzte Spiel im Dress der Vulkaneifeler.

FSV Salmrohr – SV Lüxem (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Salmtalstadion Salmrohr)

Der FSV ist seit zehn Partien in Serie ungeschlagen. „Zwar geht es für Lüxem noch um etwas, wir haben aber nichts zu verschenken. Schließlich geht es im Fußball immer um Ergebnisse, Punkte und auch um eine positive Außendarstellung. Deshalb wollen wir dieses Derby gewinnen“, will Salmrohrs Trainer Frank Thieltges unbedingt den erfolgreichen Abschluss einer starken Saison. Aufgrund eines im Gastspiel bei Eintracht II (5:5) erlittenen Pferdekusses ist der Einsatz von Tobias Stoffel fraglich. Der SV Lüxem benötigt noch einen Punkt, um den Klassenverbleib aus eigener Kraft perfekt zu machen. Spielertrainer Patrick Schmidt fordert volle Konzentration: „Wir wollen die Offensivspieler des FSV erst gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Wichtig wird sein, unsere Umschaltmomente gewinnbringend abzuschließen und die Tiefe besser zu bespielen als zuletzt beim 0:0 gegen Sirzenich.“

SG Utscheid/Mettendorf – SG Ellscheid (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Utscheid)

„Dank des 4:3 in Irsch stehen wir über dem Strich und haben den Klassenverbleib wieder in der eigenen Hand. Wir wollen die letzten Körner rausholen. Bei einem Sieg sind wir durch“, nennt Utscheids Trainer Rainer Müller eine klare Zielsetzung. Tim Gillen muss wegen mehrerer Bänderrisse passen. Dagegen kommt Torjäger Max Kolbet nach auskurierter Erkältung zurück.

„Wir wollen unseren sechsten Platz verteidigen und allen Mannschaften, die noch im Abstiegskampf stehen, einen fairen Wettkampf bieten“, können Spielertrainer Markus Boos und die SG Ellscheid ohne Druck agieren. Co-Spielertrainer Christoph Gräfen wird zum letzten Mal für die Vulkaneifeler auflaufen. Der langjährige Kapitän beendet seine Laufbahn.

SG Ruwertal – SV Schleid (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Kasel)

Die Ruwertaler haben Platz fünf sicher und wollen ihrem Trainer Jens Hoffmann einen versöhnlichen Abschied bereiten. Teammanager Bastian Jung weiß um ein entspanntes Spiel: „Wir wollen die Saison ordentlich zu Ende bringen und drei Punkte holen. Die Mannschaft soll auch noch einmal für Jens spielen, der in seiner viermonatigen Amtszeit gute Arbeit geleistet hat.“ Felix Kloy, der wohl zum künftigen Ligakonkurrenten FSV Trier-Tarforst wechselt (TV berichtete), fehlt urlaubsbedingt. Seit vergangenem Samstag ist auch der SV Schleid gerettet. Dank des 3:1 gegen Daleiden können die Grün-Weißen für eine weitere Saison in der Bezirksliga planen. „Nach dieser Achterbahnfahrt der Gefühle können wir locker und voller Selbstbewusstsein aufspielen“, will SVS-Spielertrainer Taner Weins die Saison noch nicht abhaken.

SG Igel-Liersberg – TuS Ahbach (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasen Zewen)

Für die bereits geretteten Igel-Liersberger geht es im Saisonfinale darum, die Serie positiv enden zu lassen. „Wir wollen unsere Fans noch einmal mit einem Sieg beschenken und ihnen für die Unterstützung ein großes Dankeschön sagen“, unterstreicht Igels Coach Dominik Wintersig und will auch Wiedergutmachung für die 2:4-Pleite am vergangenen Spieltag bei der SG Buchholz. Außer den Verletzten Veton Saliji und Dennis Thon sind alle an Bord. „Mit einem Sieg können wir auf Platz sechs springen. Schon im Vorjahr haben wir unser letztes Auswärtsspiel in Zewen bestritten. Den 3:1-Sieg von damals möchten wir gerne wiederholen“, skizziert Ahbachs Spielertrainer Daniel Clausen die Ambitionen vor dem Gastspiel an der Mosel.

SG Dhrontal-Weiperath – SV Zeltingen-Rachtig (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Morbach-Weiperath)

Die allerletzte Gelegenheit, eventuell eine zweite Saison in der Bezirksliga folgen zu lassen, wollen die Hunsrücker mit einem Sieg beim Schopfe packen. Doch Trainer Patrick Eck weiß um eine schwierige Mission: „Es muss vieles zusammenlaufen, wenn wir noch drinbleiben wollen. Sirzenich darf gegen Schoden maximal einen Punkt holen und Utscheid muss daheim gegen Ellscheid verlieren. Dann könnte es noch Entscheidungsspiele geben. Doch zunächst müssen wir erst einmal unser Spiel gewinnen.“ Jan Weber (fehlte privatbedingt) kehrt zurück. Dennis Schemer fällt aufgrund eines in dieser Woche diagnostizierten Kreuzbandrisses mindestens bis zur Winterpause aus. Jacob Grüner (Fersenprellung) ist fraglich. Das letzte Spiel nach fünfjähriger Bezirksligazugehörigkeit will Zeltingen-Rachtig zum zweiten Saisonsieg nutzen. „Für Dhrontal wird es eine entscheidende Begegnung. Deswegen stellen wir uns auf eine brisante und hart umkämpfte Partie ein“, geht es für Zeltingens Trainer Marius Herrmann um einen passablen Abschluss. Florian Blesius (Laufbahnende) und Benedikt Kaufmann (wechselt zur SG Ellscheid) werden ihr letztes Spiel für die Moselaner bestreiten.

SV Sirzenich – SG Saartal Schoden (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasenplatz Udelfangen)

Wenn Aufsteiger Sirzenich noch in der Liga bleiben will, braucht es dringend einen Sieg. „Wir sind zum Gewinnen verdammt und müssen unsere beste Leistung bringen. Es geht darum, wieder mehr Torgefahr zu entwickeln und auch die Treffer zu machen“, unterstreicht SVS-Trainer Tillmann Schweitzer. Verliert Utscheid gegen Ellscheid oder holt nur einen Punkt, sind die Sirzenicher bei einem eigenen Dreier definitiv gerettet. „Wir erhoffen uns mit einem Sieg einen schönen Abschluss nach einer Saison mit Höhen und Tiefen“, fordert Saartal-Sportchef Philip Kramp Offensivpower, aber auch wieder mehr defensive Stabilität.