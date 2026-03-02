Brisanz, Platzverweise und große Kulisse bei Landesklasse-Derby

Es in eines der brisantesten Duelle, die Sachsen-Anhalts Fußball auf Landesebene zu bieten hat. Am Sonntag trafen sich der SV Braunsbedra und Sportring Mücheln zum Rückspiel in der Landesklasse 6. Nachdem schon das Hinspiel 650 Zuschauern unterhalten hatte, lockte auch das zweite Aufeinandertreffen viele Schaulustige.
450 Besucher verfolgten am Sonntag das Landesklasse-Derby im Stadion des Friedens. Nach einem torlosen ersten Durchgang bekamen sie vor allem nach dem Seitenwechsel einiges zu bieten. Eröffnet wurde der Torreigen kurz nach dem Wiederanpfiff durch Ibrahim Bachirou Souley, Der 29-Jährige hatte schon im Hinspiel doppelt für Braunsbedra genetzt, konnte den Müchelner 3:2-Heimerfolg damit aber nicht abwenden.
Dieses Mal aber jubelte der SVB - auch weil Eric Hägele in der 70. Minute mit einem verwandelten Handelfmeter zum 2:0 nachlegte. Dennoch wurde die Schlussphase noch turbulent. Erst flog der Torschütze des zweiten Treffers mit Gelb-Rot vom Platz, dann verkürzte nur Augenblicke später Philip Buss für die Gäste.
Doch auch Sportring Mücheln brachte die Begegnung nicht mit voller Mannstärke zu Ende: In der sechsten Minute der Nachspielzeit sah auch Maurice Meyer die Gelb-Rote Karte. Im Zehn-gegen-Zehn ging es dann noch einige Zeit weiter. Schiedsrichter Jens Abel und sein Team hatten offenbar Gefallen am Spiel gefunden. Erst nach 100 Minuten folgte der Abpfiff - und somit stand der Heimerfolg des SV Braunsbedra in den Büchern.
Für den SVB war es der fünfte Sieg der Saison - und noch wichtiger: Ein Sieg für das Prestige gegen den ärgsten Kontrahenten aus dem sechs Kilometer entfernten Nachbarort. Seit der Landesliga-Saison 1994/95 hatten sich die ersten Mannschaften beider Clubs nicht mehr im Ligabetrieb gegenübergestanden. Die Rivalität aber lebte in all den Jahren weiter.
In dieser Spielzeit endeten die beiden Duelle nun mit einer ausgeglichenen Bilanz - und mit viel Unterhaltungswert für die insgesamt 1100 Zuschauer. Und da nur eine Mannschaft aus der Landesklasse 6 absteigt, stehen die Chancen gut, dass sich der SV Braunsbedra und Sportring Mücheln auch in der nächsten Saison wieder zum brisanten Derby treffen.