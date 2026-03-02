Brisanz, Platzverweise und große Kulisse bei Landesklasse-Derby Landesklasse 6 +++ Das Duell zwischen dem SV Braunsbedra und Sportring Mücheln lockt viele Zuschauer von Kevin Gehring · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Es in eines der brisantesten Duelle, die Sachsen-Anhalts Fußball auf Landesebene zu bieten hat. Am Sonntag trafen sich der SV Braunsbedra und Sportring Mücheln zum Rückspiel in der Landesklasse 6. Nachdem schon das Hinspiel 650 Zuschauern unterhalten hatte, lockte auch das zweite Aufeinandertreffen viele Schaulustige.

450 Besucher verfolgten am Sonntag das Landesklasse-Derby im Stadion des Friedens. Nach einem torlosen ersten Durchgang bekamen sie vor allem nach dem Seitenwechsel einiges zu bieten. Eröffnet wurde der Torreigen kurz nach dem Wiederanpfiff durch Ibrahim Bachirou Souley, Der 29-Jährige hatte schon im Hinspiel doppelt für Braunsbedra genetzt, konnte den Müchelner 3:2-Heimerfolg damit aber nicht abwenden. Beide Seiten beenden das Derby zu zehnt Dieses Mal aber jubelte der SVB - auch weil Eric Hägele in der 70. Minute mit einem verwandelten Handelfmeter zum 2:0 nachlegte. Dennoch wurde die Schlussphase noch turbulent. Erst flog der Torschütze des zweiten Treffers mit Gelb-Rot vom Platz, dann verkürzte nur Augenblicke später Philip Buss für die Gäste.

Doch auch Sportring Mücheln brachte die Begegnung nicht mit voller Mannstärke zu Ende: In der sechsten Minute der Nachspielzeit sah auch Maurice Meyer die Gelb-Rote Karte. Im Zehn-gegen-Zehn ging es dann noch einige Zeit weiter. Schiedsrichter Jens Abel und sein Team hatten offenbar Gefallen am Spiel gefunden. Erst nach 100 Minuten folgte der Abpfiff - und somit stand der Heimerfolg des SV Braunsbedra in den Büchern. Erste Liga-Duelle seit der Saison 1994/95 Für den SVB war es der fünfte Sieg der Saison - und noch wichtiger: Ein Sieg für das Prestige gegen den ärgsten Kontrahenten aus dem sechs Kilometer entfernten Nachbarort. Seit der Landesliga-Saison 1994/95 hatten sich die ersten Mannschaften beider Clubs nicht mehr im Ligabetrieb gegenübergestanden. Die Rivalität aber lebte in all den Jahren weiter.