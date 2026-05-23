Brisanz nur noch in wenigen Ligen, mit zwei großen Ausnahmen

Der TSV Gau-Odernheim (hier das Tor zum 1:2 gegen den FC Emmelshausen mit Noah Juricinec, Keita Kinoshita, Torwart Maximilian Krapf, Torschütze Christopher Hahn, Dustin Zahnen und, Linus Wimmer, v.l.n.r.). Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Alzey/Worms. In den Amateurligen des Südwestdeutschen Fußballverbands steht der letzte Spieltag der Saison 25/26 an. Nur noch in wenigen Klassen geht es um was. Wir haben genau hingeschaut.

Oberliga: In der fünften Liga stehen noch zwei Spieltage aus. Wormatia Worms (ein Spiel mehr absolviert) steht schon am Sonntag gegen den FC Emmelshausen-Karbach vor der finalen Begegnung. Auf den TSV Gau-Odernheim warten indes noch zwei Heimspiele. Beide Klubs können unbeschwert aufspielen, da sie weder nach oben ausreißen noch absteigen können. An der Spitze machen 1. FC Kaiserslautern U21 und der FK Pirmasens Titel und Vizemeisterschaft unter sich aus. Im Keller verabschieden sich FV Eppelborn, eohl auch Arminia Ludwigshafen, SC Idar-Oberstein und der FV Dudenhofen in die Verbandsliga Südwest. Als weiteren Absteiger in den Südwesten könnte es noch den SV Gonsenheim theoretisch erwischen.

Landesliga Südwest-Ost: Wormatia Worms II, SV Gimbsheim und die TSG Pfedddersheim lassen den finalen Spieltag am Wochenende entspannt ausklingen. TuS Neuhausen beendet ihr einjähriges Gastspiel in dieser Liga mit dem bedeutungslosen Auswärtsmatch beim FSV Offenbach. An der Spitze liegen die beiden punktgleichen VfR Grünstadt und SV Büchelberg. Nicht auszuschließen, dass sie sogar ein Entscheidungsspiel um Platz eins austragen müssen.

Verbandsliga: TuS Mechtersheim steht seit Wochen als Meister fest. In die Aufstiegsspiele zur Oberliga zieht TB Jahn Zeiskam ein. Der VfB Bodenheim, der TuS Steinbach und der SV Morlautern sind abgestiegen. Der 13. Tabellenplatz könnte eventuell den Klassenverbleib bedeuten. Die TSG Bretzenheim hat noch eine winzige Chance, den vollkommen sicheren 12. Platz zu erreichen.

Bezirksliga Rheinhessen: Am finalen Spieltag richten sich die Blicke am Sonntag aufs Fernduell zwischen TuS Marienborn II (in Zornheim) und dem SV Horchheim (beim TSV Gau-Odernheim II). Es geht um die Vizemeisterschaft und damit um die Qualifikation zu den Aufstiegsspielen gegen den Zweiten der Vorderpfalz. Marienborn II reicht ein Punkt, der SV Horchheim benötigt Schützenhilfe und einen Sieg am Petersberg. Barbaros Mainz steht bereits seit Wochen als Meister fest.

Dramatisch verläuft der Abstiegskampf. Fontana Finthen oder der VfR Nierstein, beide begegnen sich direkt, können sich endgültig retten. Der andere konkurriert mit TuS Wörrstadt (beim SV Guntersblum) und VfL Gundersheim (gegen Schlusslicht Fortuna Mombach) um den ganz sicheren Platz 12. Der Tabellen-13. muss in eine Relegationsrunde mit den 13. der anderen drei südwestdeutschen Bezirksligen. Von den drei sicheren Abstiegsrängen sind zwei an Hassia Bingen und Fortuna Mombach bereits vergeben. Aufsteiger TSV Gau-Odernheim II, der FSV Saulheim und der SV Guntersblum sind fein raus und spielen auch künftig in der Bezirksliga.

A-Klasse Alzey-Worms: Alle Entscheidungen sind bereits gefallen. TuS Monsheim steigt auf, die TSG Pfeddersheim II geht ins Qualifikationsspiel gegen den FV Budenheim. Absteiger sind die SG RWO Alzey/TV Lonsheim, SV Leiselheim und Ataspor Worms.

Acht Aufsteiger aus den beiden C-Klassen

B-Klasse Alzey/Worms: Die SG Spiesheim/Albig braucht im Heimspiel am Sonntag einen Sieg gegen den VfL Gundersheim II/TuS Flomborn, um den Titel sicher einzufahren. TuS Hochheim, aktuell Vizemeister, kämpft indes am Holzhof beim ASV Nibelungen Worms um seine letzte Titelchance. Nur ein Sieg hilft. Beruhigend für beide Teams: Sie steigen definitiv auf, ob nun als Erster oder Zweiter. Im Verlauf der Runde hat die Liga mit der SG Armsheim/Flonheim II eine Mannschaft verloren, weshalb es keinen Absteiger gäbe. Allerdings hat der Abstieg der SG RWO Alzey/TV Lonsheim aus der A-Klasse Folgen für deren Reserve. Hier ist offen, ob die Spielgemeinschaft möglicherweise mit beiden Teams getrennt in den künftigen Parallel-B-Klassen Alzey-Worms und Mainz-Bingen/Alzey-Worms auflaufen kann oder ob eine ihrer Mannschaften in die C-Klasse verdrängt wird.

C-Klassen: In den C-Klassen gibt es durch die sich neu bildende B-Klasse Mainz-Bingen/Alzey-Worms einen verstärkten Aufstieg. Im Norden ist vor dem finalen Spieltag alles fix: Meister TuS Gau-Heppenheim wird begleitet vom Lokalrivalen TuS Framersheim II, TuS Dorn-Dürkheim und SG Weinheim/Heimersheim II. Auch im Süden sind die Würfel gefallen: Die überragenden Wormser Kickers steigen in die B-Klasse auf. Mit ihnen der TSV Flörsheim-Dalsheim/Flomborn, TuS Hochheim II und Rhenania Rheindürkheim.