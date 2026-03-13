Brisanz in der Bezirksliga: Der Kampf um die Krone entbrennt Bezirksliga Neckar/Fils: An der Tabellenspitze herrscht Hochspannung, während im Keller das nackte Überleben zählt. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hartmut Mader

In der Bezirksliga Neckar/Fils blickt alles auf den anstehenden neunzehnten Spieltag, der mit seinen brisanten Duellen und emotionalen Geschichten die Zuschauer in seinen Bann ziehen wird. Während das Führungsduo im Fernduell um die Vorherrschaft kämpft, klammern sich die Teams am Tabellenende an jeden noch so kleinen Funken Hoffnung.

Ein Duell der Gegensätze, das dennoch eine offene Rechnung birgt. Der 1. FC Donzdorf lauert mit 41 Punkten auf Rang drei und will den Kontakt zur absoluten Spitze erzwingen. Doch der TSV Oberboihingen, derzeit auf dem elften Platz mit 20 Zählern, ist ein unbequemer Gegner. Das Hinspiel endete mit einem leidenschaftlichen 1:1-Unentschieden – ein Resultat, das Donzdorf diesmal mit aller Macht vermeiden will, um im Titelrennen nicht wertvollen Boden zu verlieren.

Es ist das Verfolgerduell mit enormer Sprengkraft. Der Tabellenvierte aus Kirchheim (36 Punkte) empfängt den direkten Nachbarn aus Weilheim, der mit 34 Punkten auf dem fünften Rang rangiert. Hier geht es um Prestige und den Anschluss an die Aufstiegsränge. Kirchheim geht mit dem psychologischen Vorteil eines deutlichen 3:0-Sieges aus dem Hinspiel in diese Partie, während Weilheim auf Revanche brennt. So., 15.03.2026, 15:30 Uhr TSV Berkheim TSV Berkheim FV Vorwärts Faurndau Faurndau 15:30 PUSH In Berkheim herrscht Alarmstimmung. Der TSV belegt mit lediglich 14 Punkten den vierzehnten Tabellenplatz und braucht dringend ein Erfolgserlebnis gegen den Siebtplatzierten aus Faurndau (28 Punkte). Dass dieses Unterfangen alles andere als leicht wird, zeigte das dramatische Hinspiel: Faurndau setzte sich in einem torreichen Schlagabtausch knapp mit 4:3 durch. Berkheim muss nun beweisen, dass sie aus dieser knappen Niederlage die nötige Härte für den Abstiegskampf gezogen haben.

Ein klassischer Überlebenskampf im Tabellenkeller. Türkspor Nürtingen steht mit 17 Punkten auf dem dreizehnten Platz und empfängt das Schlusslicht SC Geislingen II, das mit nur 5 Punkten und einer erschreckenden Tordifferenz von minus 67 fast schon mit dem Rücken zur Wand steht. Das Hinspiel war ein wildes Spektakel, das Türkspor mit 5:3 für sich entscheiden konnte. Für Geislingen ist es vielleicht eine der letzten Chancen, noch einmal ein Zeichen der Hoffnung zu setzen.

Der Tabellenzweite fordert den Vorletzten. Ebersbach ist mit 43 Punkten punktgleich mit dem Spitzenreiter und darf sich im Kampf um die Meisterschaft keinen Patzer erlauben. Jesingen hingegen kämpft mit 12 Punkten verzweifelt gegen den Abstieg. Die Vorzeichen scheinen klar, zumal Ebersbach bereits das Hinspiel souverän mit 2:0 gewann. Es ist ein Spiel, in dem Leidenschaft auf kühle Tabellenarithmetik trifft.

Der Spitzenreiter bittet zum Tanz. Der 1. FC Heiningen thront dank der besseren Tordifferenz auf Platz eins (43 Punkte) und will diese Position gegen den FV Plochingen (Platz 12, 17 Punkte) verteidigen. Doch Vorsicht ist geboten: Plochingen trotzte dem Favoriten im Hinspiel ein 1:1 ab und bewies damit, dass der Ligaprimus verwundbar ist. Heiningen wird mit Wut im Bauch und höchster Konzentration auflaufen müssen.

Im gesicherten Mittelfeld treffen zwei Mannschaften aufeinander, die den Blick nach oben noch nicht ganz aufgegeben haben. Die TSG Salach steht mit 25 Punkten auf Rang acht, direkt gefolgt von Frickenhausen mit 21 Punkten auf Platz zehn. Frickenhausen hat jedoch noch etwas gutzumachen, denn das Hinspiel ging mit 1:2 verloren. Es ist die Chance, den Abstand in der Tabelle zu verkürzen und sich im Tableau zu verbessern.