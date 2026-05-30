Brisanz in Brake, Abstiegskampf und Titelrennen in Fernduellen

– Foto: Detlev Drobeck

Für viele Teams steht das letzte Heimspiel der Saison an und für einige Teams geht es an diesem vorletzten Spieltag noch um richtig viel. Während die drei Titelkandidaten im Fernduell sind, wird im Abstiegskampf nichts hergeschenkt und es ist mega eng. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht.

Für GW Mühlen geht es im Meisterschaftskampf um alles. Der Tabellendritte liegt nur zwei Punkte hinter der Spitze, bekommt es mit dem fünftplatzierten SC Blau-Weiß Papenburg aber mit einem unangenehmen Gegner zu tun. Das Hinspiel endete 2:2, zudem gewann Mühlen nur eines der vergangenen sechs direkten Duelle.

Heute, 15:00 Uhr BV Garrel BV Garrel FC Schüttorf 09 FC Schüttorf 15:00 PUSH

Der BV Garrel darf sich im Titelrennen keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Nach dem Patzer unter der Woche gegen Firrel zählt gegen den FC Schüttorf nur ein Sieg, um den Druck auf Spitzenreiter Vorwärts Nordhorn aufrechtzuerhalten. Das Hinspiel gewann Garrel mit 4:2. Schüttorf reist als Tabellenachter an und kann sich tabellarisch nicht mehr verbessern, will den Achten Platz jedoch halten.

Im Tabellenkeller kommt es zwischen GW Firrel und dem TuS Esens zum direkten Duell zweier Tabellennachbarn. Der Vierzehnte trifft auf den Fünfzehnten, das Hinspiel gewann Firrel knapp mit 2:1. Auffällig bei den Gastgebern: Seit sieben Spielen wechseln sich Sieg und Niederlage regelmäßig ab. Firrel will die Minimalchance auf den Klassenerhalt noch wahren.

Heute, 15:00 Uhr SC Melle 03 SC Melle 03 BW Lohne BW Lohne II 15:00 live PUSH

Der SC Melle empfängt BW Lohne II zum direktem Duell im Abstiegskampf zwischen Platz neun und elf. Während Melle vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat, steht Lohne nur aufgrund des Torverhältnisses über dem Strich. Das Hinspiel gewann Melle mit 3:1. Brisanz pur.

Heute, 15:00 Uhr SV Brake SV Brake SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts 15:00 PUSH

Tabellenführer Vorwärts Nordhorn gastiert beim SV Brake und hat im Meisterschaftsrennen weiterhin alles in der eigenen Hand. Die Gastgeber benötigen als Tabellenzwölfter allerdings selbst noch wichtige Zähler im Abstiegskampf und gehören als Vierter der Rückrundentabelle zu den formstärksten Teams der Liga. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften spektakulär 3:3. Zuschauer können ein Spiel erwarten, bei dem beide Teams voll auf Sieg spielen werden.

Heute, 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta SFN Vechta TV Dinklage TV Dinklage 15:00 PUSH

Der TV Dinklage steht im Auswärtsspiel bei SF Niedersachsen Vechta unter Druck. Der Tabellenzehnte braucht im Kampf um den Klassenerhalt dringend weitere Punkte, reist aber zu einem formstarken Gegner. Vechta gewann drei der vergangenen vier Spiele und belegt in der Rückrundentabelle Rang sieben. Das Hinspiel endete 2:2. Sollte Vechta siegen und die Konkurrenz patzen, besteht eine Minimalchance auf den Klassenerhalt.

Heute, 15:00 Uhr VfR Voxtrup VfR Voxtrup SV Eintracht Nordhorn SVE Nordhorn 15:00 PUSH