Die beiden Mannschaften im März dieses Jahres - vor dem 2:1-Heimerfolg des TSV Langquaid – Foto: Martin Zeilhofer

Brisantes Verfolgerduell im Langquaider Waldstadion Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga West Ergolding Langquaid

Morgen, 16:00 Uhr TSV Langquaid Langquaid FC Ergolding Ergolding 16:00

Labertaler wollen mit Sieg an FC Ergolding vorbeiziehen. ----- Nach dem 10. Spieltag der Bezirksliga West, der das erste Drittel des Spieljahres abschließt, wollen mit dem TSV Langquaid und dem FC Ergolding zwei Verfolger des Spitzenreiters ATSV Kelheim diese Rolle weiterhin ausüben. Dazu ist allerdings ein "Dreier" notwendig, welchen die Hausherren in den letzten drei Heimpartien einfahren konnten. Mit dem FC Ergolding erscheint jedoch ein großkalibriger Gegner, der nach einer schwächeren Runde heuer wieder nach Höherem strebt, jedoch nach vier Siegen in Folge zwischendurch wieder etwas kleinere Brötchen backen und gegen die Top-Teams TV Schierling (0:1) und TG Straubing (2:2) Federn lassen musste. Beim TSV Langquaid datiert die einzige Niederlage vom Saisonauftakt, dem dann vier Siege und drei Unentschieden folgten, Nun gilt es gegen die Landshuter Vorstädter den guten Lauf zu bestätigen und diesen mit einem Heimerfolg zu überholen.

Trainer Matthias Eisenschenk kann dabei auf eine vollmotivierte, aber nicht vollzählige Truppe zurückgreifen. Während mit Aaron Bice, Florian Brunner, Dennis Kandsperger, Korbinian Köppel und Markus Weiherer fünf wichtige Kräfte nicht zur Verfügung stehen, besteht bei Torwart Jannik Möller große Hoffnung auf Rückkehr in den Kader. Gut tut der Mannschaft sicherlich, dass Routinier Patrick Sldoarz seine Verletzung auskuriert hat. Da mit Jonas Brunner und Liridon Haljimi auch zwei Offensivwaffen nach ihrem Urlaub wieder auf ihren Starteinsatz hinarbeiten, gewinnt die Angriffsformation über 90 Minuten an Schlagkraft und Torgefahr. Doch in dieser Zone haben auch die FCler einiges zu bieten: Vor allem Julius Drück machte bisher mit seinen sieben Treffern auf sich aufmerksam. Auch die dreifachen Torschützen Moritz Breuer, Rocco Schmidleitner und Niclas Thieme dürfen von der TSV-Abwehrkette um die Blabl-Brüder nicht aus den Augen gelassen werden. Absolut Verlass ist dahinter auf Schlussmann David Meißner, der zuletzt auch in Schierling keinen Treffer zuließ und immer besser mit seinen Vordermannen harmoniert.