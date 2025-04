Brisantes Stadtduell: BSG Chemie Leipzig gegen 1. FC Lok Leipzig

Am 28. Spieltag der Regionalliga Nordost stehen sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller richtungsweisende Duelle an. Während Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig im brisanten Stadtduell bei der BSG Chemie Leipzig antritt, treffen in Jena zwei Topteams aufeinander. Am morgigen Freitagabend beginnt der Spieltag mit drei Partien, darunter das Heimspiel des Tabellenvierten FSV Zwickau gegen Hertha BSC II.

Aufsteiger FC Hertha 03 Zehlendorf (Platz 13) empfängt den Tabellendritten FC Rot-Weiß Erfurt. Die Gastgeber gewannen zuletzt mit 1:0 beim VFC Plauen durch einen Treffer von Marius Ihbe in der 11. Minute. Die Erfurter reisen mit Selbstvertrauen an: Am vergangenen Spieltag besiegten sie den BFC Dynamo nach einem frühen Rückstand mit 4:1. Til Linus Schwarz, Andy Trübenbach per Elfmeter, Maxime Langner und Jeremiaha Maluze sorgten für den klaren Heimerfolg. Das Hinspiel gegen Zehlendorf entschieden die Erfurter mit 2:0 für sich – Obed Chidindu Ugondu (45.+4) und Maxime Langner (82.) trafen damals. ---

Morgen, 19:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau Hertha BSC Hertha BSC II 19:00 live PUSH

Zwickau (Platz 4) will nach dem 0:2 beim Halleschen FC wieder punkten. Beim Spitzenspiel in Halle traf Fabrice Hartmann doppelt für die Gastgeber. Die Berliner (Platz 9) kassierten eine späte 0:1-Niederlage in Luckenwalde durch einen Elfmeter von Jonas Böhmert in der Nachspielzeit. Im Hinspiel hatte Hertha II die Zwickauer deutlich mit 3:0 besiegt – Änis Ben-Hatira, Dominik Schickersinsky und Pepe Pereira Mendes trafen. ---

Morgen, 20:20 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena Hallescher FC HallescherFC 20:20 live PUSH

Im Verfolgerduell trifft der Tabellenfünfte FC Carl Zeiss Jena auf den Zweiten Hallescher FC. Jena unterlag zuletzt mit 2:4 bei Viktoria Berlin, obwohl man durch Ted Tattermusch früh geführt hatte und durch Elias Löder per Elfmeter ausgleichen konnte. Halle setzte sich gegen Zwickau mit 2:0 durch – beide Tore erzielte Fabrice Hartmann. Das Hinspiel gewannen die Hallenser mit 2:1. Jan Löhmannsröben (34.) und Berk Inaler (67.) trafen für die Hausherren, Nils Butzen (59.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. ---

Sa., 05.04.2025, 13:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 13:00 live PUSH

Im Duell der Tabellenplätze 12 und 14 empfängt Babelsberg die Berliner Viktoria. Die Gastgeber kamen gestern nicht über ein 0:0 in Plauen hinaus, nachdem sie wenige Tage zuvor mit 2:3 in Eilenburg verloren hatten. Viktoria verlor zuletzt mit 0:1 in Luckenwalde durch einen späten Elfmeter von Fabio Schneider. Zuvor hatte das Team Jena mit 4:2 geschlagen. Das Hinspiel gewann Viktoria mit 4:2: Diren-Mehmet Günay traf doppelt, Nicolas Hebisch sorgte für die Entscheidung. ---

Sa., 05.04.2025, 13:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo VSG Altglienicke Altglienicke 13:00 live PUSH

Nach der deutlichen 1:4-Niederlage in Erfurt trifft der BFC Dynamo (Platz 7) auf Altglienicke (Platz 8). Gegen Erfurt traf nur Bennedikt Wüstenhagen zur Führung, bevor drei Platzverweise und vier Gegentore folgten. Altglienicke drehte zuletzt das Spiel gegen Chemie Leipzig und gewann mit 2:1 durch späte Treffer von Grace Bokake (84.) und Malick Sanogo (89.). Das Hinspiel hatte Altglienicke mit 1:0 durch einen Elfmeter von Patrick Wolfgang Kapp gewonnen. ---

Sa., 05.04.2025, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz FC Eilenburg Eilenburg 14:00 live PUSH

Der ZFC Meuselwitz (Platz 11) empfängt den Tabellensiebzehnten FC Eilenburg. Die Gäste hatten zuletzt beim 3:2 gegen Babelsberg überzeugt, nachdem sie in der Woche zuvor 0:1 gegen Viktoria verloren hatten. Meuselwitz unterlag am letzten Spieltag mit 1:3 bei Lok Leipzig. Das Hinspiel in Eilenburg hatte Meuselwitz durch ein Tor von Hendrik Wurr (61.) mit 1:0 gewonnen. ---

So., 06.04.2025, 13:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 13:00 live PUSH

Chemnitz (Platz 10) empfängt den Tabellen-16. aus Luckenwalde. Der CFC spielte zuletzt 2:2 gegen Greifswald – Dejan Bozic per Elfmeter und Jong-min Seo hatten getroffen. Luckenwalde gewann die letzten beiden Partien jeweils mit 1:0 gegen Hertha BSC II (Tor: Jonas Böhmert) und Viktoria Berlin (Tor: Fabio Schneider per Elfmeter). Im Hinspiel siegte Chemnitz mit 2:0. Nils Lihsek und Jong-min Seo trafen. ---

So., 06.04.2025, 13:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald VFC Plauen VFC Plauen 13:00 live PUSH

Greifswald (Platz 6) spielt gegen das Schlusslicht aus Plauen. Die Gastgeber holten zuletzt ein 2:2 in Chemnitz durch späte Treffer von Felix Müller (Eigentor) und Corvin Kosak. Plauen erzielte ein torloses Unentschieden gegen Babelsberg. Das Hinspiel hatte Plauen mit 2:0 gewonnen – Max Winter (24.) und Lucas Will (70.) erzielten die Tore. ---

Im Leipziger Derby empfängt BSG Chemie Leipzig (Platz 15) den Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig. Die Gastgeber unterlagen zuletzt mit 1:2 in Altglienicke, obwohl Elias Ndukwe Oke sie in Führung gebracht hatte. Lok setzte sich zu Hause mit 3:1 gegen Meuselwitz durch. Die Tore erzielten Pasqual Verkamp, Noel Eichinger und Djamal Ziane. Im Hinspiel gewann Lok mit 2:0 – Stefan Maderer und Pasqual Verkamp waren die Torschützen.