Brisantes Stadtderby in Wolfen, Spitzenreiter empfängt Aufsteiger

– Foto: Sebastian Bloch

Am verlängerten Wochenende rund um den 1. Mai rollt auch wieder in der Verbandsliga der Ball - in Nachholespielen. Zwei Partien gehen schon am Vorabend des Feiertags über die Bühne. Wir blicken auf alle Begegnungen.

Die Tabellensituation lässt es vermuten: Zum voraussichtlich vorerst letzten Stadtderby empfängt der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Donnerstagabend die SG Rot-Weiß Thalheim. Während die Hausherren um Trainer Peer Rosemeier auf Platz fünf der Tabelle stehen, sind die Gäste aus Thalheim abgeschlagenes Schlusslicht. In der Hinrunde schoss Niklas Hadaschik die Bitterfelder vor 780 Zuschauern zum knappen 1:0-Auftaktsieg.

Nach der deftigen 2:5-Heimpleite gegen den FSV Barleben ist der Spitzenreiter am Donnerstag gleich wieder zu Hause gefordert. Dann gastiert der Aufsteiger SV Eintracht Emseloh beim SSC Weißenfels. In den bisherigen fünf Aufeinandertreffen - sowohl in der Landes- als auch in der Verbandsliga - ging jedes Mal der Saalesportclub als Sieger vom Platz. Setzt sich diese Serie am Vorabend des 1. Mai fort?

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr SV Dessau 05 Dessau 05 VfB Merseburg VfB Merseburg 14:00 PUSH

Im heimischen Stadion am Schillerpark möchte der SV Dessau 05 am Wochenende seinen zweiten Tabellenplatz behaupten. Die Mannschaft von Dimitrios Mitsis empfängt den VfB Merseburg zum Nachholspiel des 16. Spieltags. Die drei bisherigen Begegnungen in der Verbandsliga haben allesamt die Nullfünfer gewonnen. Wenn sie diese Erfolgsserie bestätigen, bleiben die Dessauer in jedem Fall auf Platz zwei.

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr SV 1890 Westerhausen Westerhausen SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD 14:00 PUSH

In den vergangenen Wochen ging es durchaus auf und ab beim SV Fortuna Magdeburg. Auf eine krachende 0:6-Niederlage in Emseloh zeigte das Team von Dirk Hannemann zuletzt eine klare Reaktion mit dem 4:0-Erfolg über den SSV Havelwinkel Warnau. Welches Gesicht zeigen die Fortunen am Sonnabend? Dann führt die Reise zum Wolfsberg, den der SV Westerhausen in den vergangenen Monaten zu einer Festung gemacht hat. Fünf Heimsiege in Serie fuhr die Elf von Garrit Golombek ein.

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr Haldensleber SC Haldensleben SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau 14:00 PUSH