Brisantes Stadtderby in Wolfen, Spitzenreiter empfängt Aufsteiger

Am verlängerten Wochenende rund um den 1. Mai rollt auch wieder in der Verbandsliga der Ball - in Nachholespielen. Zwei Partien gehen schon am Vorabend des Feiertags über die Bühne. Wir blicken auf alle Begegnungen.
Die Tabellensituation lässt es vermuten: Zum voraussichtlich vorerst letzten Stadtderby empfängt der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Donnerstagabend die SG Rot-Weiß Thalheim. Während die Hausherren um Trainer Peer Rosemeier auf Platz fünf der Tabelle stehen, sind die Gäste aus Thalheim abgeschlagenes Schlusslicht. In der Hinrunde schoss Niklas Hadaschik die Bitterfelder vor 780 Zuschauern zum knappen 1:0-Auftaktsieg.
Nach der deftigen 2:5-Heimpleite gegen den FSV Barleben ist der Spitzenreiter am Donnerstag gleich wieder zu Hause gefordert. Dann gastiert der Aufsteiger SV Eintracht Emseloh beim SSC Weißenfels. In den bisherigen fünf Aufeinandertreffen - sowohl in der Landes- als auch in der Verbandsliga - ging jedes Mal der Saalesportclub als Sieger vom Platz. Setzt sich diese Serie am Vorabend des 1. Mai fort?
Im heimischen Stadion am Schillerpark möchte der SV Dessau 05 am Wochenende seinen zweiten Tabellenplatz behaupten. Die Mannschaft von Dimitrios Mitsis empfängt den VfB Merseburg zum Nachholspiel des 16. Spieltags. Die drei bisherigen Begegnungen in der Verbandsliga haben allesamt die Nullfünfer gewonnen. Wenn sie diese Erfolgsserie bestätigen, bleiben die Dessauer in jedem Fall auf Platz zwei.
In den vergangenen Wochen ging es durchaus auf und ab beim SV Fortuna Magdeburg. Auf eine krachende 0:6-Niederlage in Emseloh zeigte das Team von Dirk Hannemann zuletzt eine klare Reaktion mit dem 4:0-Erfolg über den SSV Havelwinkel Warnau. Welches Gesicht zeigen die Fortunen am Sonnabend? Dann führt die Reise zum Wolfsberg, den der SV Westerhausen in den vergangenen Monaten zu einer Festung gemacht hat. Fünf Heimsiege in Serie fuhr die Elf von Garrit Golombek ein.
Für den SSV Havelwinkel Warnau gehen die Wochen der Wahrheit weiter. Nach der jüngsten Niederlage in Magdeburg will der Aufsteiger zu Gast beim Haldensleber SC wieder an die vorherige Erfolgsserie anknüpfen. Sieben Punkte liegt das Team von Steffen Lenz hinter dem rettenden Ufer. Und: In der Hinrunde feierte der SSV Havelwinkel gegen den HSC etwas historisches. Der 3:2-Erfolg im Hinspiel am 1. Spieltag war der erste Verbandsliga-Dreier in der Warnauer Vereinsgeschichte.