Brisantes Pokal-Los für den FC Büderich Der FC Büderich trifft im Niederrheinpokal auf den SC St. Tönis. von RP / Christoph Baumeister · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Büderich hat die Chance auf Revanche. – Foto: Jens Terhardt

Die Auslosung der ersten Runde im Niederrheinpokal hat den drei Meerbuscher Fußballvereinen unterschiedliche Aufgaben beschert. Für den FC Büderich 02 steht ein besonders brisantes Wiedersehen an. Er bekommt es zum Auftakt mit dem SC St. Tönis zu tun. Ausgerechnet mit jenem Gegner, an dem die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach in der vergangenen Saison auf dramatische Weise im Halbfinale gescheitert war. „Es ist skurril, dass es wieder St. Tönis ist. Das hätten wir uns natürlich anders gewünscht“, sagt Siebenbach.

Die Erinnerung an das Duell aus der Vorsaison ist noch präsent. Die Büdericher hatten lange auf den Einzug ins Finale gehofft, mussten sich aber unglücklich im Elfmeterschießen geschlagen geben. Der SC St. Tönis zog ins Endspiel ein und sicherte sich dadurch die Teilnahme am DFB-Pokal, wo nun Bundesligist Eintracht Frankfurt wartet. „Von einer Revanche kann man sicherlich nicht sprechen, weil es damals ein Halbfinale war und jetzt die erste Runde ist. Aber man wird natürlich wieder daran erinnert, was passiert ist“, sagt Siebenbach. OSV gegen TSV Solingen – TSV muss nach Kleve Während der FCB mit einem Oberliga-Duell startet, wartet auf den OSV Meerbusch ein historischer Moment. Der Bezirksligist qualifizierte sich nach einer starken Kreispokal-Saison erstmals für den Niederrheinpokal . Am Krähenacker wird die Mannschaft von Trainer Dominik Voigt den Landesligisten TSV Solingen empfangen. „Wir freuen uns natürlich sehr über ein Heimspiel“, sagt Voigt. „Es kommt ein sehr guter Landesligist auf uns zu, aber es ist kein Spiel, das unmöglich ist zu gewinnen.“

Der OSV möchte seine Außenseiterchance nutzen und hofft darauf, mit einem Erfolg in der ersten Runde weiter für Aufmerksamkeit zu sorgen. „Wir werden alles daransetzen, um weiterzukommen und uns vielleicht ein Highlightspiel gegen einen höherklassigen Verein zu ermöglichen“, betont Voigt. Auch Oberligist TSV Meerbusch erwischte ein anspruchsvolles Los. Die Blau-Gelben müssen beim 1. FC Kleve antreten, der in der vergangenen Saison in die Landesliga abgestiegen ist. Trotz des Klassenunterschieds erwartet Trainer Johannes Dahms eine schwierige Aufgabe: „Das wird ein spannendes Spiel gegen einen unangenehmen Gegner. Kleve hat einen sehr erfahrenen Trainer und eine Mannschaft, die weiterhin Oberliga-Niveau besitzt.“ Die Erstrundenpartien im Niederrheinpokal sind für das Wochenende des 8. und 9. August angesetzt.