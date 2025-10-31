Brisantes Landkreis-Derby steigt zwischen Deisenhofen und Pullach

Zum Auftakt der Bezirksliga-Rückrunde empfängt Deisenhofens U23 heute Abend den SV Pullach, der vier Punkte vor der Abstiegszone steht.

Pullach – Mit dem Landkreis-Derby zwischen der U23 des FC Deisenhofen und dem SV Pullach startet am heutigen Freitag (19.30 Uhr) die Bezirksliga Süd in die Rückrunde. Das Hinspiel zum Saisonstart hatte der Landesliga-Absteiger aus Pullach durch ein Last-Minute-Tor von Michael Wich 2:1 gewonnen.

Auch sein Gegenüber Andreas Budell beschäftigt sich nicht mehr groß mit dieser Partie: „Das Hinspiel war ärgerlich, spielt aber für dieses Wochenende keine Rolle. Weder Pullach noch wir werden eins-zu-seins so spielen wie damals“, sagt der FCD-Coach, der den Raben durchaus Respekt entgegenbringt: „Wir wissen, was auf uns zukommt, Pullach hat individuell starke Spieler und ein gutes Umschaltspiel. So wie der MTV auch.“

Doch für SVP-Coach Fabian Beigl, dessen Team nur noch vier Punkte vor der Abstiegszone liegt, hat der damalige Erfolg keine besondere aufbauende Bedeutung: „Das war natürlich ein tolles Gefühl, durch einen eingewechselten Neuzugang in der 90. Minute zu gewinnen. Aber es wird ein komplett anderes Spiel, allein schon wegen des Untergrunds. Wobei der Kunstrasen uns auch entgegenkommt, weil wir eine technisch gute Mannschaft sind.“

Mit einem 1:0-Sieg über besagten MTV beendeten die Deisenhofner, die weiter im gesicherten Mittelfeld stehen, ihre Serie von vier Niederlagen. Und das ist für das anstehende Derby viel bedeutsamer, so Budell: „Der Sieg war vor allem für die Moral ganz wichtig. Wir haben gegen so einen offensivstarken Gegner zu null gespielt und dabei keinen wirklichen Fehler gemacht.“

Auch Beigl hofft, dass seine Mannschaft an die Leistung der Vorwoche anknüpfen kann. Obwohl sie 0:4 bei Spitzenreiter SC Olching verlor, sah er sie in der ersten Halbzeit dominant: „Grundsätzlich war das in der Art und Weise so, wie wir es dauerhaft wollen: Wir haben mannschaftliche Geschlossenheit gezeigt, waren gierig und griffig, gut im Spiel gegen den Ball.“

Beigl leugnet aber nicht den Verbesserungsbedarf: „Wir müssen die Fehler vermeiden, die zurzeit gnadenlos bestraft werden. Wir haben gesagt, wir grätschen nicht so früh, dann passiert es einmal und es gibt gleich einen Elfmeter.“ Zwar habe ihm sogar der Schiedsrichter im Nachhinein bestätigt, dass es eigentlich keiner war, so Beigl, aber „das sind eben viele kleine Dinge, die im Moment zusammenkommen.“

Personell müssen beide Teams auf je einen Spieler aus der Startelf der Vorwoche verzichten: Deisenhofens Andreas Perneker ist angeschlagen, Pullachs Josef Burghard fehlt aus beruflichen Gründen.